Тех, кого мы чтим, нужно считать преступниками?

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Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс на традиционном инфочасе Нарвской горуправы рассказал о конфликте в горсобрании и ознакомил журналистов с результатами собственного расследования деятельности Нарвской трудовой коммуны во времена революции в России. Целью господина Лийметса было доказать, что Антс Дауман и Альберт Тийман являются преступниками, так как под их руководством осуществлялись расстрелы и преследования жителей.

Антс Лийметс озаботился изучением архивов Нарвской трудовой коммуны, для чего даже ездил в Таллинн. Фото: Сергей Башилов

Улицы Даумана и Тиймана должны быть переименованы

Проводя эту работу и запрашивая нужные документы в архиве, Антс Лийметс получил материалы об осуществлении ЧК расстрелов на территории, находившейся во власти эстонских большевиков. Из собранных данных явствует, что наказанию были подвергнуты и настоящие преступники, такие, например, как обвинённые в конокрадстве или воровстве. Г-н Лийметс указывает на то, что такие решения выносились без суда (и, как можно понять, были несоразмерны преступлению — прим. «НГ»). Среди расстрелянных, отмечает городской секретарь, были и такие, кого Трудовая коммуна определила как «подозрительных лиц» или «контрреволюционеров».

Целью поиска исторической правды Антс Лийметс считает закрытие вопроса о переименовании улиц Даумана и Тиймана в Нарве. И хотя под решениями ЧК нет подписей Антса Даумана и Альберта Тиймана, г-н Лийметс именно их считает главными виновниками того, чем сопровождалась власть большевиков в Нарве. Своему заочному оппоненту Александру Малышко (член городской географической комиссии — прим. «НГ»), который, по словам Антса Лийметса, отрицает преступления коммуны, он готов предъявить копии списков расстрелянных и осужденных, где значатся имена 67 человек. Таким образом городской секретарь собирается инициировать переименование двух нарвских улиц, носящих имена революционеров, и вынести этот вопрос на рассмотрение горсобрания.

Изъяны демократических выборов

Журналисты поинтересовались отношением городского секретаря к ситуации, сложившейся в Нарвском горсобрании, при которой оппозиционные депутаты не могут реализовать свое право работать в одной из комиссий. Городской секретарь Нарвы однозначно встал на позицию оправдания действий центристского большинства в горсобрании. По словам Антса Лийметса, никто не может заставить голосовать депутатов так, чтобы они сформировали определённый состав комиссий. Поэтому закон о пропорциональном представительстве оппозиции в них носит чисто декларативный характер и на деле может не соблюдаться (что и происходит в Нарвском горсобрании - прим. «НГ»). Как уже известно, Антс Кутти («Наша Нарва») обратился в суд для того, чтобы отстоять право на место в комиссии. Жалоба депутата в суд ещё только поступила, и то, будет ли начато ее рассмотрение, пока тоже неизвестно. Антс Лийметс видит в создавшейся ситуации законодательное противоречие и сомневается в том, что суд примет жалобу к рассмотрению.

Нужен ли Нарве вице-мэр?

У Лийметса спросили, чем занимается вице-мэр (такая должность в горуправе недавно появилась снова) и нужен ли он вообще городу? Главная задача последнего, пояснил городской секретарь, — замещать мэра. Потребность в этом возникает не столь часто, поэтому со стороны может казаться, что должность вице-мэра просто избыточна. Получать прямые указания от мэра могут и руководители департаментов. Функции заместителя мэра могут выполнять и советники последнего. Но вице-мэр, как замещающая должность, по словам Антса Лийметса, в горуправе все же должен быть, поскольку подписывать документы, выполняя временно функции городского главы, может только его заместитель, то есть вице-мэр.

Сергей БАШИЛОВ