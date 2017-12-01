Есть ли толк от поездок начальства?

Дата публикации: Сегодня, 12:08 Просмотрено: 87

Скажите, пожалуйста, сколько поездок за границу планирует в этом году наш мэр? Сколько денег выделено на эти цели, и есть ли польза от этих поездок для горожан?

Николай Сомневающийся

На вопрос читателя сайта www.prospekt.ee твечает городской секретарь Нарвы Антс Лийметс:

По состоянию на 11 декабря в плане никаких командировок не стоит. До конца года осталось три недели, и запланированные на командировочные поездки средства закончились.

Что касается пользы от командировок, то, на мой взгляд, она, безусловно, есть. Все контакты, завязанные в ходе командировок, являются потенциально полезными, они могут «выстрелить» спустя время инвестициями или заказами, что будет способствовать развитию города.

Если представителей Нарвы куда-то приглашают, это значит, что город находится, что называется, «на карте», о нём знают. Любая поездка – это ещё и обмен опытом. Так что польза есть всегда, но как измерить её значимость, сказать сложно.