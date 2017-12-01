Рождественский квест: как самому добыть ёлочку в лесу

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Зимние праздники приближаются, и многие наши читатели спрашивают, можно ли самим спилить елку в лесу на законных основаниях. Это действительно возможно: очередная кампания RMK «Рождественская ель» уже началась и продлится до конца декабря. Цель кампании – дать каждому желающему возможность самому найти в лесу свое Рождественское дерево, получив при этом незабываемые воспоминания.

Инструкция по поиску и рубке ели, которую можно найти на специальном елочном сайте RMK, проста и понятна. Кроме того, мы пообщались с супружеской парой из Нарвы: Наталья и Андрей ездят за живой елкой в государственный лес третий год подряд и накопили опыт, который, возможно, пригодится и вам. Вот что они советуют.

- Прежде всего, еще до поездки в лес внимательно изучите карту государственных и частных лесов, которая имеется на сайте rmk: рубить ель можно только в государственном лесу, который при этом не является заповедником. Хотя с помощью приложения для смартфона можно уже в лесу выяснить, находитесь ли вы в правильном месте, не полагайтесь на это: вы можете на поиск сети потратить столько времени, что успеете и замерзнуть, и поссориться друг с другом.

Красивая – не значит подходящая

Поэтому лучше заранее планируйте, куда именно отправиться: вокруг Нарвы, к примеру, подходящих мест немало. Не забудьте тепло, по-походному одеться и обуться, взять с собой пилу. Обязательно продумайте транспортировку ели: опыт показал, что лучше всего для этого подходят большие мусорные пакеты: один натягиваете снизу, второй – сверху.

Если вы опасаетесь, что в лесу не везде есть сеть, заплатить за елку лучше заранее банковским перечислением (это просто: все реквизиты есть на сайте RMK). Квитанцию об оплате нужно взять с собой, чтобы предъявить в случае необходимости. Не скроем, когда мы отправились за елкой, нами двигала не только жажда приключений, но и желание сэкономить: ведь ель высотой до метра, срубленная самостоятельно, обходится всего в три евро, высотой от метра до двух - 8 евро. Цены на елочном базаре, как минимум, втрое выше.

Но в первый свой выезд мы точно ничего не сэкономили, потому что потратили уйму бензина, исколесив в поисках самой лучшей, красивой и пушистой елки едва ли не половину государственных лесов Ида-Вирумаа. Ведь согласно правилам RMK, рубить можно только те деревья, которым не судьба расти дальше, и в строго определенных местах: на обочинах дорог, под линиями электропередач, или в старых лесах, где молодые деревца все равно либо засохнут, либо будут вырублены при прореживании. Ели ни в коем случае нельзя пилить в молодняке, где они были специально высажены людьми – там растет наш лес будущего!

Итак, после долгих поисков с проваливанием в сугробы по пояс, нам удалось найти одну практически идеальную ель. Но мы зря старались! Пушистая красавица с симметричными, часто расположенными ветками, была чудо как хороша, но она сразу заняла половину гостиной. Первые два дня вся наша семья мужественно кололась об нее, а на третий мы, скрепя сердце, укоротили ветки. И еще немного проредили их, чтобы были лучше видны игрушки. Поэтому на следующий год мы без колебаний срубили прямо у обочины не слишком пышную елку, у которой к тому же красивые ветки росли только с одной стороны: оказалось, что для установки в углу гостиной это как раз то, что надо.

Наш совет: не пилите елку «на глазок», заранее определите необходимую ширину и высоту дерева: учтите высоту подставки, а также то, что между потолком и звездой, которая увенчает макушку елки, должно быть расстояние сантиметров в 30-40.

Секрет ее свежести

Несомненное преимущество елки, добытой своими руками, в том, что она способна простоять, сохраняя свой аромат и свежесть, почти целый месяц. Мы нарядили свою елку еще в середине декабря, и иголки с нее не падали до самого Старого Нового года. Говорят, есть особые приемы для того, чтобы как можно дольше сохранить елку, но мы ничего такого не делали: использовали обычную подставку для елок с 2, 5-литровой емкостью для воды: после установки елка «выпивала» за сутки вначале больше двух литров воды, а позже мы ежедневно подливали примерно по литру.

Очень важно следить, чтобы срез ствола всегда был в воде, иначе на нем образуется «корочка», через которую вода не проходит, и тогда нужно снова подрубать елку. Через несколько дней мы были поражены, увидев, что на концах ветвей появились нежные светло-зеленые побеги!

Однако в один из предпраздничных вечеров к нам пришли в гости друзья и рассказали, что они тоже срубили себе елку сами, и даже позже, чем мы, но ее иголки уже заполнили всю квартиру. Неужели нам просто повезло? Мы стали выяснять, в чем дело, и оказалось, что мы рубили елку при температуре чуть ниже нуля, а наши друзья - в сильный мороз. Не поступайте так: у срубленной в мороз ели ветки хрупкие, а иголочки могут осыпаться гораздо быстрее, чем закончатся праздники.

На следующий год мы взяли в поход за елкой и детей: погуляли немного по волшебному, заснеженному лесу, поиграли в снежки, подкрепились бутербродами и чаем из термоса, а на обратном пути довольно быстро выбрали елку (ту самую, у обочины), и дети увидели, как ловко папа орудует пилой. К тому моменту, когда мы привезли елку домой, настроение у всех уже было праздничным. Но сразу устанавливать и наряжать елку не стоит: пусть простоит сутки на балконе и оттает, как следует , иначе на полу у вас будут огромные лужи талой воды.

Цена ели

Цена рождественской ели зависит от ее высоты:

 до 1 метра – стоимостью 3 €

 от 1 до 2 метров – стоимостью 8 €

 от 2 до 3 метров – стоимостью 13 €

 от 3 до 4 метров - стоимостью 23 €

 от 4 до 5 метров - стоимостью 30 €

Где искать и как платить

Подробные инструкции о том, как найти свою рождественскую ель в государственном лесу, а также советы по уходу за елью и замечательные видео мастер-классы по изготовлению оригинальных елочных игрушек вы найдете здесь: rmk.

На карте государственные леса выделены темно-зеленым цветом, и на этих территориях можно выбрать рождественскую ель. Коричневым цветом выделены охраняемые зоны, где рождественские ели рубить нельзя. Светло-зеленым отмечены территории частных лесов, там можно рубить рождественские ели только с разрешения владельца.

С помощью мобильного приложения RMK Вы сможете определить свое местоположение в лесу и убедиться в том, что находитесь именно в государственном лесу. Государственный лес на местности отмечен специальными табличками. За выбранную Вами в лесу ель можно заплатить предварительно по интернет-банку или прямо на месте по мобильному телефону перед тем, как собрались пилить ель. И еще раз напоминаем – ель ни в коем случае нельзя пилить в молодых насаждениях!

Часто повторяющиеся вопросы

Кто и как контролирует мой поход в лес за елью? Ведь с одним платежным поручением я могу ходить в лес хоть 10 раз…

Лесные походы за елью основаны на доверии. RMK не преследует цели заработать на этой кампании и создать конкуренцию фирмам, целенаправленно занимающимся продажей рождественских елей. Идея в том, чтобы направить людей в правильные места для рубки елей и предоставить положительные эмоции, связанные с походом в лес. Конечно, необходимый контроль проводит и RMK, и другие организации (полиция, Инспекция по охране окружающей среды). При походе в лес у Вас должно быть с собой платежное поручение, подтверждающее разрешение на рубку.

Сколько елей можно вывезти из леса?

Предполагается, что каждый возьмет себе одну ель. Если вам нужны, например, три ели, то и заплатить следует за три. Закон не рассматривает вывоз из леса до 10 декоративных деревьев в качестве лесоматериала, поэтому для их вывоза накладная не требуется.