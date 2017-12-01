Экстрим в соборе: неужели без этого не обойтись?

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Время решать судьбу Александровского собора давно настало. Поэтому вопросы, касающиеся будущего этого храма и одновременно замечательного памятника архитектуры, обсуждались на встрече, состоявшейся в рамках дня обсуждений BAZAR 9 декабря в здании Нарвского филиала Ида-Вирумааского центра профессионального образования.

Антс Кутти (на фото слева): «С ремонтом надо спешить, так как процесс разрушения ускоряется. Однажды сломался лифт, пришлось заплатить 6000 евро – это огромные деньги для прихода. У нас даже туалета нет, хотя церковь открыта для посещения». Пастор Олег Севастьянов: «Это самый большой лютеранский собор в республике, образец уникальной архитектуры, построен для рабочих Кренгольмской мануфактуры, вмещает более 5000 человек. Церковь – источник культуры и нравственности, а для спорта есть стадионы, которые никак не могут вместиться в здание церкви». Фото: Лолита Виничук

То, что обсуждение будет достаточно эмоциональным, было очевидно с самого начала. Провокационное название мероприятия – «Центр экстремального спорта в здании Александровской церкви» – само по себе вызвало противоречивую реакцию участников и зрителей. В обсуждении этой достаточно экстравагантной идеи участвовали пастор Олег Севастьянов, председатель правления прихода и депутат Нарвского горсобрания Антс Кутти, представитель Министерства культуры Ольга Сытник, главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, а также, с обязанностями модератора, журналист Юрий Николаев. Зрители, хотя и не многочисленные (около 30 человек), также приняли живейшее участие в дебатах.

Основание для разговора

С самого начала большое внимание уделялось этической стороне вопроса. Ведь если подумать, экстремальные виды спорта – это нечто пограничное между спортом, как таковым, и деятельностью, направленной на получение острых ощущений, азарта, выброс адреналина в кровь и т.д. Формируется зависимость, которая, между прочим, сродни наркотической. Здесь постоянное балансирование на грани жизни и смерти, поэтому, безусловно, в этих видах спорта самый высокий травматизм. Понятно, что идея приспособить церковный зал под занятия именно экстримом довольно далека от христианских концепций, и многим присутствующим она не понравилась.

Аргументы contra и возможные допущения

Олег Севастьянов был категорически против предложенной идеи, Антсу Кутти она также оказалась не по душе. Однако Кутти отметил, что хотя библиотека, концертный зал или школа органного мастерства в церковных стенах гораздо уместнее, необходимо придумать коммерчески выгодное наполнение для церковного зала, что поможет вернуть средства, затраченные на его ремонт.

В частности, депутат выдвинул идею многофункционального зала с подвижными трибунами, что позволило бы устраивать в соборе разноплановые мероприятия. И подчеркнул, что решать надо как можно быстрее: сейчас на завершение ремонта собора нет денег. А между тем не до конца восстановленное здание разрушается под воздействием осадков, протекает крыша, дряхлеют и осыпаются стены. Вот уже и спасательный департамент запретил пребывание людей в большом зале. С каждым днем цена ремонта возрастает. Найти спонсоров, готовых расстаться с миллионами евро, чтобы восстановить здание собора, непросто. Ясно, что в первую очередь должны рассматриваться проекты, позволяющие как минимум окупить расходы на ремонт.

Целесообразно ли коренное переоборудование?

Ольга Сытник мельком обмолвилась, что в Министерстве культуры рассматривали даже вариант казино, от которого все-таки отказались. Но и о том. чтобы здание церкви оставить сугубо для богослужения, речь не шла. Ведь у самого прихода нет денег не только на капитальный ремонт, но и на поддержание текущего состояния церковного здания, на оплату счетов за его отопление. Таким образом, высветилась идея спортивного зала.

Пастор Олег Севастьянов отстаивал право церкви на существование в качестве места для богослужений. Он напомнил присутствующим, что обустройством спортзалов (и это еще хорошо!) в церквах активно занимались в советское время. И тут же сослался на опыт тартуской церкви святой Марии, в которой долгие годы размещался спортзал, и лишь недавно ее отремонтировали и восстановили в церковном статусе. При этом идея концертного зала в помещении с уникальной акустикой представляется пастору вполне адекватной. Министерство культуры, как сообщила Сытник, не считает эту концепцию рациональной, поскольку в городе концертных площадок и так хоть отбавляй – «Женева», «Ругодив», Нарвский колледж ТУ и строящаяся Vaba lava. В отношении же организации в Нарве международной школы органной музыки есть сомнения в том, что она будет пользоваться спросом.

Точка соприкосновения

В ходе встречи высказывались самые разные мнения, порой возникали жаркие споры, звучали ехидные вопросы из зала, вроде того, в чьем воспаленном мозгу вообще зародилась такая мысль. Организатор «Базара» Валерия Лаврова немедленно поднялась с места, открыто признав, что это она и есть, чем вызвала веселое оживление. В одном все были согласны – здание продавать нельзя. Именно такой вопрос специально под занавес задал Юрий Николаев. «Ни в коем случае» – сказал Антс Кутти. «Слишком примитивный путь» – пояснил Олег Севастьянов. А Иван Сергеев напомнил о печальной судьбе ДК им. Герасимова, который был в свое время продан и сейчас пребывает в руинах.

Сергей Трохачев