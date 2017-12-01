В Нарве собираются переименовать две улицы - Даумана и Тиймана

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С карты города Нарва могут исчезнуть названия двух улиц – А.Тиймана и А.Даумана. Городской секретарь Антс Лийметс нашёл архивные документы, подтверждающие, что при Эстляндской Трудовой коммуне существовала комиссия по борьбе с контрреволюцией, составлявшая расстрельные списки. А Тийман и Дауман в 1917-1918 годах занимали ответственные руководящие посты в новой власти.

Улица Тиймана — одна из самых протяженных в Нарве. Фото: Елена Полуэктова

Нашлись документы

На прошлой неделе комиссия по названиям при Нарвской городской управе рассматривала копии архивного досье, подтверждающего наличие комиссии по контрреволюционной деятельности при Нарвской Эстляндской Трудовой коммуне, а также расстрельных списков и списков задержанных.

Вопрос о переименовании двух нарвских улиц, названных в честь коммунистов-революционеров Антса Даумана и Альберта Тиймана, поднимался неоднократно на протяжении последних 15 лет. Сторонники переименования считают недопустимым , что городские улицы носят имена деятелей Эстонской коммуны, которых сами они называют не иначе, как террористами. Противники переименования до сих пор ссылались на известного краеведа Оскара Ида, который не нашёл материалов, подтверждавших причастность указанных деятелей к расстрелам.

Антс Лийметс, городской секретарь Нарвы, обратился в Государственный архив, где в закрытом фонде среди документов Компартии Эстонии обнаружил соответствующие списки и письма. По прошествии 100 лет некоторые архивы рассекретили, но и сейчас закон о защите личных данных запрещает опубликовывать имена и фамилии, указанные в документах.

Расстрельные списки

В досье собраны списки расстрелянных горожан, наказанных за различные деяния нарвитян, а также списки задержанных, в отношении которых решение не было принято.

Во времена Коммуны в Нарве проживало 25 тысяч человек (вместе с Ивангородом). В первом списке указаны имена 67 человек, приговорённых к расстрелу. Там же перечислены основания для приговора: 19 человек названы контрреволюционерами (среди них – урядник), белыми или белогвардейцами. Ещё 15 осужденных признаны разбойниками, 11 человек - конокрадами, хулиганами и ворами. Шестеро были признаны сомнительными личностями, ещё пятеро - шпионами. Далее следуют проститутки, оказывавшие услуги немцам, и правонарушители помельче. Есть данные, что осужденных расстреливали недалеко от улицы Паэмурру.

В досье можно найти документы, рассказывающие о заложниках, конфискованном имуществе и прочих актуальных для революционного времени вещах.

Наша справка: Тийман Альберт-Август (13.01.1889, Нарва – 1942 г., СССР) – эстонский коммунист. Учился в Санкт-Петербурге на слесаря, в 1904 году вступил в Коммунистическую партию. После Февральской революции в 1917 году стал руководящим деятелем исполнительного комитета Совета в Нарве.

Во времена Эстляндской Трудовой коммуны работал председателем Нарвского Исполнительного комитета в 1918-1919 годах. В 1919 году стал членом Совета РСФСР, где работал на руководящих должностях в сфере экономики. В 1940 году был арестован и умер в тюрьме в 1942 году. Реабилитирован в 1956 году. В 1974 г. в его честь была названа улица в Нарве. Антс Дауман (26.11.1885 года, Рижский уезд – 1.08.1920, Польша) – политик и офицер.

Во время Февральской революции 1917 года был избран главой города Нарва, после этого - председателем Нарвского городского собрания. С января по март 1918 года был председателем Нарвского совета народных депутатов, а с октября 1917г. – председателем Нарвского военно-революционного комитета. Начиная с февраля 1918 года, после начала немецкой оккупации Эстонии, был начальником партизанского отряда Ямбургского уезда. Есть мнение, что именно благодаря А. Дауману Нарва стала частью Эстонии (до этого город территориально относился к – Петербургской губернии). На просторах интернета можно найти информацию, что, опираясь на решение городского совета, Нарвская городская управа направила 14 ноября 1917 года в Петроград заявление, сопровождаемое личным посланием городского головы А.Даумана, в котором содержалась просьба выделить Нарву (вместе с Ивангородом) из Ямбургского земства (уезда) и присоединить к Эстляндской губернии. Однако Антс Лийметс, ссылаясь на мнение иных историков, утверждает, что все эти процессы начались несколько ранее, и личной заслуги Даумана в них нет.

Отдел борьбы с контрреволюцией работал при Эстляндской Трудовой коммуне, на документах стоит соответствующий штамп. Подписей Даумана или Тиймана на документах нет.

- Комиссия не работала самостоятельно, Трудовая коммуна была для неё вышестоящим органом, поэтому руководители Коммуны несут ответственность за произошедшее, - убежден городской секретарь.

Подходящий момент

Небольшой опрос среди нарвских школьников, предпринятый «ВП», показал, что большинству наших молодых горожан имена Тиймана и Даумана ничего не говорят: ребята не знают, что улицы были названы в честь революционных деятелей. Так стоит ли менять привычные названия? Антс Лийметс считает, что стоит: «Ещё живы люди, чьи родственники пострадали от деятельности Коммуны, для них это важно. Так что есть о чём подумать».

Что касается стоимости пере- именования, то, по словам городского секретаря, больших расходов город не понесёт, хотя придётся потратить средства на новые таблички и указатели. Но в настоящий момент в связи с административной реформой массово меняются адреса, так что момент подходящий.

Улицы Paali и Urmi?

Единого мнения по вопросу переименования улиц среди горожан нет. В последний раз небольшая дискуссия на эту тему в местных соцсетях состоялась в 2015 году, причем большинство выступило против изменений.

Наверняка и сейчас, если эта тема вновь станет предметом обсуждения, одни скажут, что «бороться с памятниками» - глупо, другие заметят, что городские средства можно потратить с большей пользой, а кто-то добавит, что привык к старым названиям, и не хочет ничего менять. Окончательное решение этого вопроса остается за депутатами Нарвского городского собрания, так как переименование улиц входит в его компетенцию.

По словам Антса Лийметса, комиссия по названиям предлагает переименовать улицы в честь почетных граждан Нарвы Анатолия Пааля и Кристель Урм, но без указания имен: просто улицы Paali и Urmi.

Софья Боборенко









