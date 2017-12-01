Последний в этом году блошиный рынок ждет посетителей

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Иллюстративное фото.

В субботу, 16 декабря состоится последний в этом году блошиный рынок. Мероприятие пройдет в галерее Нарвского колледжа ТУ с 11:00-14:00.

Блошиный рынок – это замечательное место, где можно приобрести практически новые или в хорошем состоянии вещи по приятной цене. По словам одного из организаторов мероприятия Юлии Кошелевой ассортимент всегда достаточно разнообразный. «На рынке можно приобрести много интересных вещей – женскую и мужскую одежду, одежду и игрушки для детей, украшения и изделия ручной работы, которые хорошо подойдут в качестве новогодних подарков,» - прокомментировала Юлия. Цены на блошином рынке всегда выгодные и при желании можно поторговаться.

Блошиный рынок стал уже традиционным мероприятием, которое проводится с целью приобщить людей к повторному использованию вещей и поддержать экологический образ мышления, а также приятно провести время. Мероприятие организует НКО Loomeloom.

По информации НКО Loomeloom