На инвестиции в городское хозяйство - по уровню прошлого года

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В представленном нарвскому городскому собранию проекте бюджета на 2018 год департамент городского хозяйства ходатайствует о выделении порядка 10 миллионов евро для инвестиций в инфраструктуру города.

Часть парка у ДК Герасимова, которая принадлежит городу, в будущем году станет значительно привлекательней. Фото: Архив «ВП»

Из них 8 миллионов 846 948 евро пойдёт на так называемую основную деятельность - дороги, парки, площадки и прочее, ещё 1 миллион 363 457 евро инвестируют в школы, детские сады и спорткомплекс. Эти расходы сопоставимы с расходами года нынешнего: в 2017 году с учётом трёх дополнительных бюджетов в улучшение городских объектов было инвестировано 10 015 750 евро, в том числе в учреждения культуры и образования - 2 676 158 евро.

Директор департамента городского хозяйства Елена Скулачёва отметила, что речь пока идёт всё же только о планах. Предложения департамента будут рассматриваться на комиссиях городского собрания и затем утверждаться депутатами, поэтому возможны изменения.

Дороги и новые парковки

Наиболее крупным проектом станет реконструкция Таллиннского шоссе от ул. Раху до выезда из города. Этот проект может осуществиться при условии государственной поддержки. У Нарвы появилась возможность получить финансирование на транзитные дороги в размере до 625 000 евро, при этом доля собственного участия города в проекте составит только 10%. Сейчас подготавливается ходатайство и проект решения Нарвского горсобрания о софинансировании.

По такой же схеме есть возможность осуществить реновацию пешеходных переходов с дальнейшей установкой мигающих знаков «Пешеходный переход» на светофорах (как у недавно появившихся знаков рядом с магазином «1000 мелочей»). По государственной Программе безопасности дорожного движения можно ходатайствовать о финансировании работ в размере до 500 000 евро (доля города и в этом случае должна составить 10%).

Очевидно, что в Нарве наблюдается нехватка парковочных мест. Особенно остро это чувствуют жители домов на Таллиннском шоссе. В связи с этим предлагается построить три внутриквартальные дороги с парковками в районе рынка Энергия, около торгового центра «Фама» - между «хрущевками» и детским садом «Пяйкене», а также внутриквартальную дорогу от Кангеласте до Раху. Строительные проекты на эти работы уже имеются у специалистов департамента.

В планах также проектирование и строительство тротуара в районе Паю школы, а также у Пяхклимяэской гимназии, где после строительства новой дороги 5-я Рохелине возникла проблема с обеспечением безопасного передвижения школьников.

Больше игровых площадок

В 2017 году предложением города принять участие в Программе строительства детских игровых и спортивных площадок заинтересовались квартирные товарищества «Таллиннское шоссе 32», «Пушкина 49» и «Раквере 40». На 2018 год запланирована дальнейшая реализация этого проекта совместно с нарвскими КТ.

После удачного запуска этим летом трёх игровых площадок город планирует продолжить дальнейшую установку больших детских игровых комплексов для детей разных возрастов, а также уличных тренажеров. Между городским бассейном и ЦК «Женева» начато возведение универсальной спортивной площадки. Срок окончания работ из-за погодных условий перенесен на весну следующего года.

Продолжатся работы по благоустройству в детских садах. В 2018 году планируется заняться детсадами Kirsike (детские игровые площадки, освещение, тротуары, забор) и Muinasjutt (детские игровые площадки и освещение).

Парк у ДК Герасимова преобразится

У города есть планы привести в порядок муниципальную часть парка вокруг ДК им. Герасимова. Планируется обновить дорожки, подпорную стенку, заменить городскую мебель, установить игровые элементы на детской площадке. На данный момент проведена поставка на проектирование, в бюджете 2018 года на первый этап реконструкции парка заложено 355 200 евро.

Софья Боборенко

