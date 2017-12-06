В нарвских садах построены 3 артезианские скважины

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Как сообщила Нарвская городская канцелярия, в нарвских садоводческих товариществах «Октообер», «Гвоздика» и «Дружба Плюс» завершилось строительство 3-х новых артезианских скважин. На эти работы из городского бюджета было выделено 179 тыс. евро. Работы по проектированию и строительству выполнила фирма OÜ Viru Geoloogia.

Новая артезианская скважина в СТ «Весна».

Проблемой питьевой воды в районе Кудрукюла занимались уже очень давно. Вопрос упирался в нехватку ресурса подземных вод в районе. Департамент городского хозяйства заказал исследование запасов подземных вод в Кудрукюла, после чего вопрос был направлен на обсуждение в министерскую комиссию по подземным водам Эстонии. В августе 2016 года на вышеупомянутой комиссии было принято решение выделить дополнительный ресурс в объеме до 150 куб. м в сутки для строительства трех скважин в Кудрукюла.

По словам директора Департамента городского хозяйства Елены Скулачевой, проблема питьевой воды в Кудрукюла решена и примерно 3200 собственников участков смогут уже весной следующего года пользоваться питьевой водой из скважин.

Елена Скулачева:

- На данный момент строительство скважин полностью завершено, от Департамента окружающей среды получены специальные водные разрешения на водозабор. Сейчас скважины законсервированы на зимний сезон, пользоваться водой можно будет в период с мая по сентябрь и максимальный разрешенный водозабор составляет 49,9 м³ в сутки на каждой скважине.

Глубина скважин составляет: в СТ «Дружба Плюс» –108 метров, в СТ «Октообер» –110 метров и в СТ «Гвоздика» – 115 метров. Вода добывается из водоносного слоя «Воронка» горизонта Камбриум-Венди. Слой «Воронка» защищен слоем синей глины, толщина которого составляет 48-58 метров.

Построенные городом скважины на основании договора будут переданы садовым товариществам, которые обязуются содержать их в порядке и заниматься обслуживанием скважин, а также делиться водой с соседями.

В самих же садах, которые станут оперировать новыми скважинами, появилась возможность получать на месте необходимую для проживания на дачах питьевую воду, а не возить ее из города, природного источника или из СТ «Светофор», у которого садоводы других товариществ ранее брали воду за определенную плату.

«НГ» по информации Нарвской городской канцелярии