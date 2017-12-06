В Нарве строят театральный центр Vaba Lava

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На этой неделе в Нарве обещают начать строительство театрального центра Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября следующего года. Договор несколькими днями ранее был подписан, как сообщает Нарвская городская канцелярия, со строительной фирмой Rand ja Tuulberg AS.

Театральный центр разместится на улице Кересе на площадях бывшего завода «Балтиец». Фото: Наталья Соболева

Как рассказал на встрече с руководством города 28 ноября член правления фонда Vaba Lava Мярт Меос, центр будет располагаться в помещениях бывшего завода «Балтиец» по адресу Линда, 2. В центре появится большой театральный зал примерно на 200 мест, малый зал на 120-140 мест, студия, вспомогательные и офисные помещения, а также кафе и галерея.

Уже начата работа над составлением программы мероприятий, которые будут проходить в первую неделю работы нового центра, ведутся переговоры с театрами Эстонии, России и даже с Королевским драматическим театром Стокгольма.

Меос также озвучил предложение фонда трудоустроить в центре пятерых нарвитян, если городские власти выделят на эти цели 36 000 евро в 2018 году и по 72 000 евро в последующие четыре года. Меотс также добавил, что центр будет открыт в любом случае, независимо от того, выделит ли город финансирование.

Сейчас депутаты Нарвского горсобрания изучают вопрос о выделении театральному центру дополнительных средств.

По информации Нарвской городской канцелярии