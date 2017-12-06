Нарвитяне не сообщают полиции о распитии алкоголя на улице

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Тихие нарвские парки на Пяхклимяэ и у бывшего ДК им. Герасимова привлекают горожан разного возраста: и мам с детьми, и пенсионеров, и собачников. Но не только их.

Начало зимы – не самое лучшее время для пикников на природе, но распивающие алкоголь люди встречаются в парках и скверах регулярно.

Спокойная атмосфера, удобные скамейки и относительная отдаленность от центра представляют собой почти идеальные условия и для тех, кто хочет выпить в приятной компании. А впереди нас ждут долгие зимние праздники, когда эта проблема вновь приобретёт актуальность.

Поставить фонари и убрать скамейки

Как изменить ситуацию? На эту тему в городской управе состоялась встреча с представителями общественности и полиции.

Как правило, справедливо считают в полиции, люди не собираются для распития алкогольных напитков в хорошо освещенных местах. Так что закономерно стремление городских властей решить вопрос хорошего освещения сквера на Пяхклимяэ. И это уже сделано. Хотя в городе, безусловно, ещё есть места, где недостаток света может способствовать правонарушениям.

Обсуждалась также установка дополнительных камер наблюдения, планируется увеличить их количество ещё на пять штук.

Одно из предложений, прозвучавшее на встрече в горуправе - изменить конфигурацию скамеек, сделав их менее удобными для любителей выпить, например, слегка покатыми. Но в таком случае, как быть пенсионерам и мамам с маленькими детьми, которые имеют право на комфортный отдых? И правильно ли, что в настоящее время центральная часть аллеи Пяхклимяэ вообще лишена скамеек?

Пусть порядок наведёт кто-то другой

Однако нетрудно понять, что любые меры не будут иметь должного эффекта, пока жители Нарвы не возьмут на себя ответственность за наведение порядка на своей территории. В частности, необходимо активнее сообщать в полицию о нарушениях общественного порядка. Но, по словам старшего специалиста отдела надзора Дмитрия Дьякова, количество обращений в полицию по этому поводу, несмотря на прозвучавшие на встрече призывы, по сравнению с летними месяцами не увеличилось.

Так что, моя хата с краю? Пусть беспокоятся полиция, городские власти, председатель квартирного или садоводческого товарищества, сосед по дому...

Пообщавшись с пенсионерками и мамочками, постоянными завсегдатаями сквера, я поняла, что большинство людей опасаются звонить в полицию. Объяснения разные. Кому-то, например, некогда стоять и ждать прибытия патруля. Кто-то волнуется: а вдруг придётся подписывать какие-то бумаги? Многих пугает агрессивное поведение со стороны выпивающих или сквернословящих.

Полиция реагирует на вызовы

Руководитель участковых полицейских Нарвского отделения полиции Елена Роос- Метсма напоминает, что распитие алкогольных напитков в общественных местах запрещено с 2015 года.

- Если кто-то распивает алкогольные напитки в общественном месте, беспокоит окружающих, то об этом следует сообщить в полицию по номеру 112. Не следует оставлять такую ситуацию без внимания, надеясь, что кто-то уже позвонил и сообщил о нарушении. Патруль проверит полученный звонок и примет соответствующие меры. Нет необходимости стоять и дожидаться приезда патруля, - говорит она.

Пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан уточняет:

- Когда человек звонит на короткий номер тревоги 112 и сообщает о конфликтной ситуации, то важно, чтобы ничего плохого не случилось с самим звонившим. Оператор 112 всегда спрашивает: что произошло, где вы находитесь, в безопасности ли вы? Когда человек звонит на номер 112, его просят сообщить свои данные, чтобы при необходимости уточнить какие-то моменты, например, месторасположение. Если есть конкретный свидетель нарушения, который может дать показания, то нарушающих общественных порядок лиц можно быстрее привлечь к ответственности.

Комиссар полиции Роос- Метсма отмечает, что после прибытия патруля, как правило, нарушитель «успокаивается». Но если человек находится в состоянии, при котором он представляет опасность как для себя, так и для окружающих, его могут доставить на вытрезвление в арестантский дом Нарвского отделения полиции. Если вы видите, что в каком-то районе проблема возникает регулярно, то, рекомендует полиция, следует обратиться к своему участковому полицейскому.

Контакты всех участковых полицейских есть на сайте politsei.ee, либо его можно узнать по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 6123000.

Сюрприз для родителей

Тем более нельзя игнорировать проблему, если вы видите подростков, нарушающих общественный порядок. По словам Роос-Метсма, Нарвское отделение полиции регулярно проводит превентивные действия по выявлению нарушений закона об алкоголе и табаке со стороны несовершеннолетних. К сожалению, полицейские рейды практически никогда не заканчиваются нулевым результатом, говорит она. Нарушающих общественный порядок подростков полиция передает родителям или опекунам.

- Были случаи, когда дети (и даже младшего школьного возраста!) и подростки в алкогольном опьянении направлялись для оказания медицинской помощи в больницу, - рассказывает комиссар полиции. - Для многих родителей звонок из полиции оказывается сюрпризом. Но я хочу сказать: если семье нужна помощь, не стесняйтесь просить ее у молодежного полицейского или социального работника, совместными усилиями мы справимся.

Вам подскажут, как действовать

Осенью 2017 года было решено совместными усилиями горуправы и полиции разработать специальный информационный листок: в каких случаях и почему нужно обращаться в полицию. Выход его запланирован накануне весенне-летнего сезона 2018 года. Памятка будет распространяться среди нарвитян.

Звонки очевидцев помогут полиции собрать доказательную базу, без которой невозможно применение мер наказания к нарушителям. Также будут установлены информационные таблички, напоминающие горожанам о необходимости, не мешкая, вызывать полицию при виде «пьяных посиделок».

Софья Боборенко