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Как сообщает rus.err.ee, Нарвский музей номинирован на премию музеев Эстонии 2017 года в категории защитника старины за строительно-археологические исследования Восточного флигеля замка и за использование этих материалов в научном сборнике и обновлении экспозиции.

В 2019 году Восточный флигель с новой постоянной выставкой распахнет свои двери для посетителей музея.

Премии 2017 года определяются по десяти категориям. Всего было подано 80 заявок, среди которых Музейным советом было отобрано 30 номинантов из 14 музеев. Целевое учреждение "Нарвский музей" конкурирует в категории защитников старины с Эстонским национальным музеем и Эстонским музеем под открытым небом.

В проекте "Строительно-археологические исследования Восточного флигеля Нарвского замка и использование их результатов" приняли участие научный сотрудник центра истории, археологии и истории искусства Таллиннского университета Виллу Кадакас, историк искусств Каур Алттоа, а также работники музея Андрес Тооде, Иво Пости, Мерике Иваск, Анастасия Туудер. Результаты исследований дали основательный обзор строительно-археологического состояния замка, что позволило сделать большой шаг вперед в исследовании истории его строительства.

В ходе работ удалось пересмотреть критическим взглядом результаты исследований конца 20-го века и внести необходимые коррективы, потому что документация о более ранних реставрационных работах практически отсутствует.

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