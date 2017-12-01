Благоустройство Липовки ещё далеко от завершения

Дата публикации: Вчера, 17:41 Просмотрено: 179

Одно из самых красивых мест в Нарве, зона Йоаорг, в народе называемая Липовкой, увы, никак не обретет подобающий своему статусу вид.

За 17 лет после продажи здание гробовой так и не приведено в порядок. Фото: Софья Боборенко

Торжественное открытие отложили

Торжественное открытие в пляжном здании нового ресторана «Фортуна», которое так давно ожидалось, пришлось отложить до 22 декабря. Уточним: ресторан всё же открылся 1 декабря, но на сегодняшний день работает лишь для проведения корпоративов, свадеб, семинаров и других торжеств. А вот желающим выпить чашечку кофе с видом на две крепости придётся немного подождать. Для широкого круга посетителей «Фортуна» распахнет свои двери лишь весной.

По словам предпринимателя Руслана Дышканта, он договорился с владельцем здания SA Narva Linna Arendus об отсрочке открытия, так как до сих пор не разрешены разногласия с дизайнерами, обладающими авторскими правами на внутреннее оформление ресторана. Есть и другие организационные моменты. Не последнюю роль играет площадка за пляжным зданием (речь идёт о территории, где летом уже неоднократно проводились различные ярмарки). Удобного подхода к ресторану от парковки до сих пор нет, а для посетителей, конечно же, важно добраться до ресторана по чистой и сухой дорожке, не испачкав обуви и наряда.

Горожане нарушают правила парковки

В настоящий момент закончены работы только по первому этапу благоустройства территории Йоаорг: построена парковка и проведено освещение. Сейчас проводится конкурс госпоставки по второму этапу, согласно которому предусмотрено строительство баскетбольной площадки, дорожек и озеленение территории от ул. Рая до пляжа. Строительные работы запланированы на весну 2018 года.

Однако обозначилась еще одна проблема: горожане и гости Нарвы паркуют свои машины прямо у реки. Департамент городского хозяйства обращает внимание автовладельцев, что данное место не предназначено для парковки. В следующем году здесь будет идти строительство новой пешеходной дорожки к зданию, вокруг которой пройдёт зеленая зона.

Припаркованные автомобили портят уже проделанные подготовительные работы для дальнейшего благо- устройства территории. Департамент напоминает, что парковочная зона находится справа от дорожки, на заасфальтированной территории. Владельцы автомобилей нарушают правила дорожного движения, въезжая под запрещающий знак.

Город рассматривает варианты с «гробовой»

Дорога, ведущая к Липовке по ул. Рая, проходит и мимо развалин здания (так называемой «гробовой»), которое за прошедшие семнадцать лет после продажи в частные руки так и не приведено в порядок. По словам директора департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Елены Скулачёвой, проблема с данной недвижимостью включает два аспекта: порядок и благоустройство территории Рая, 3, а также неисполнение договорных обязательств собственника этой недвижимости, а именно - невнесение инвестиций, предусмотренных договором для реконструкции здания.

- Законы ЭР четко защищают права собственника, а недвижимость Рая, 3 в настоящее время находится именно в частной собственности у фирмы VÄINÄMÖINEN GRUPP OÜ (новое название OÜ Fervesta Grupp). Поэтому департамент вынужден действовать, исходя из предусмотренных договором и законом возможностей, - говорит Скулачева. Она уточняет, какие шаги предпринимаются.

В частности, что касается территории, которую необходимо содержать в порядке, то специалистами департамента архитектуры и городского планирования еще 6 августа 2015 г. был произведен осмотр и сделано предписание на закрытие проемов (оконных и дверных) первого этажа со сроком исполнения к 30 сентября 2015 г. Это было исполнено.

С того времени проводится периодический осмотр здания. По состоянию на сегодняшний день доступ для посторонних лиц в строение ограничен. Иных требований предъявить нельзя. С инвестициями - всё сложнее. Поскольку договор продажи заключен более 16 лет назад на определенных условиях, департаменту городского хозяйства при решении данной проблемы приходится исходить из этих условий договора и сопутствующих этой сделке обстоятельств.

По словам Скулачевой, уже есть юридический анализ перспектив решения вопроса по зданию Рая, 3. Юристы предложили несколько вариантов дальнейших действий.

- Однако, - говорит директор департамента, - оглашать их пока не хотелось бы, так как это может помешать разрешению проблемы.

Софья Боборенко