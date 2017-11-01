Нарвитяне отвели душу, ругая общественный транспорт  

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Нарвитянам дали возможность высказать свои претензии к организации работы общественного транспорта, а также внести предложения для улучшения ситуации, приняв участие во встрече с транспортной комиссией горсобрания. Однако ждать, что расписание автобусов изменится уже завтра – не стоит, новое расписание появится только весной.

Наболело! Поговорить о проблемах пассажирских перевозок в Нарве в Дом народов пришло много горожан.

Фото: Софья Боборенко

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Список членов комиссии горсобрания по транспорту:

И. Фёдоров (председатель), С.Львов (заместитель),

А. Тамм, Н. Бурдаков, В.Лакисов, Г. Изместьев,

В. Михайлова.

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Ни для кого не секрет, что в последнее время общественный транспорт в Нарве вызывает большое число нареканий. Недовольны, кажется, все, кто пользуется автобусами по городу и к садам. Наша газета уже писала об этом не раз. С тех пор, как город отказался от услуг муниципального автобусного предприятия Narva Bussiveod и заключил договор с фирмой AS Atko Bussiliinid, ситуация постепенно накалялась, а претензии – накапливались.

- Стало очевидно, что необходимо предпринимать какие-то шаги, поэтому было принято решение образовать транспортную комиссию при Нарвском городском собрании для устранения проблем с общественными перевозками, - сказал депутат Илья Федоров, председатель упомянутой комиссии.

Члены комиссии провели встречу с горожанами, на которой люди могли высказать свои претензии как устно, так и письменно, а также предложить свои варианты по исправлению ситуации.

Проблемы в городе….

По мнению нарвитян, многие автобусные маршруты имеют слишком большие перерывы между рейсами. При этом нередко бывает так, что сразу несколько автобусов разных маршрутов проходят через остановки в одно и то же время, а потом приходится ожидать следующего потока целый час, а то и больше. Родители учеников Кренгольмской гимназии обращают внимание на то, что их детям после обеда не на чем добраться домой в район улиц Тиймана и Кереса. Та же проблема существует и у школьников Кесклиннаской гимназии. Люди жалуются, что возвращаться домой после вечерних культурных мероприятий приходится пешком либо на такси. Горожане не понимают, почему на выходных многие автобусы, например, №20, совершают всего 1-3 рейса.

Прихожане православной церкви сетуют на то, что утром невозможно добраться на службу к определенному времени. Школьникам трудно вовремя добраться на занятия в различные кружки и секции, расположенные в разных местах города. Не говоря уже о том,

что с наступлением темноты хождение по плохо освещённым улицам для детей может быть небезопасным. Валерий Яэгер, управляющий зданием Дома народов, заметил, что организовывать мероприятия или курсы весьма проблематично: вечером в Дом народов невозможно добраться на автобусе. Необходимо также синхронизировать прохождение городского транспорта с междугородним, например, с прибытием и отправлением поездов из Таллинна.

…и в садах

Большое недовольство вызывает организация движения автобусов, идущих в сады. Один из самых проблемных маршрутов - 37-й (12 километров и 15 остановок), который в «горячее» время едет 1 час 45 минут, выбиваясь из расписания. С началом дачного сезона, с апреля, люди едут в автобусе, что называется, «на одной ноге» - разве это нормально?

Представитель СТ «Югла-2» негодовал: четыре месяца в их сады не ходил ни один автобус, а ведь в СТ существует 500 «дворов». Есть маршруты, где разрыв между автобусами составляет 9 часов. В то же время часть ранних автобусов, а также вечерних (особенно в темное время суток), по мнению садоводов, ходят пустыми. Люди полагают, что необходимо вернуть «кладбищенский» автобус, маршрут которого теперь относится к уездным линиям и как линия №40 вообще отсутствует.

Есть претензии у горожан и к обслуживанию со стороны водителей фирмы Atko: зачастую те не объявляют остановки, а некоторые водители отказываются останавливаться по требованию, не дожидаются тех, кто чуть опоздал и спешит успеть попасть в автобус. Часто шофёры садовых автобусов не берут людей, которым нужно доехать до какого-то места по пути внутри города, несмотря на то, что городских рейсов нет, а садовые автобусы идут пустыми.

Дешевле - не значит лучше

Члены комиссии заверили присутствовавших, что их задачей как раз и является сбор информации для всестороннего анализа ситуации. Однако на то, чтобы составить новое расписание, которое удовлетворило бы заявки горожан, потребуется время. По плану, оно должно быть готово к весеннему сезону, при этом летнее расписание должно вступить в силу несколько раньше обычного, в начале апреля, и действовать до конца октября.

Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что заключенный до 2022 года договор между Нарвой и AS Atko Bussiliinid чётко фиксирует объём услуги – 840 тысяч километров в год. При этом услуги перевозчика значительно экономят городской бюджет: если на деятельность Narva Bussiveod требовалось финансирование в размере 1 миллион 900 тысяч евро в год, то действующий договор обходится в 870 тысяч. Очевидно, что такая солидная экономия не могла не отразиться на качестве пассажирских перевозок в Нарве.

Новым договором был предусмотрен 20-процентный рост объёма услуг, но решение уездной управы Ида-Вирумаа прекратить договор с AS Narva Bussiveod на обслуживание пригородных маршрутов с 1 февраля 2016 года, «съело» этот запас. Для обслуживания городских и пригородных линий на прежнем уровне не хватает примерно 44 тысяч километров. И, если раньше можно было выйти из положения, приняв дополнительный бюджет для покрытия расходов на добавленные рейсы Narva Bussiveod, то теперь, возможно, придётся объявлять новый конкурс госпоставки на необходимые рейсы.

Свои предложения об улучшении транспортного сообщения нарвитяне могут присылать в комиссию по общественному транспорту по адресу: transpordikomisjon@gmail.com или приносить в письменном виде в Городское собрание (Петровская пл., 1, зав. канцелярией Игорь Ширай).



Софья БОБОРЕНКО