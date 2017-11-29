+Галерея. Дерево в отделке нового здания Академии внутренней безопасности напомнит о довоенной Нарве

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Внешний вид нового здания Нарвского учебного центра Академии внутренней безопасности определен. Победителем международного архитектурного конкурса стала работа TWIX, предложенная таллиннским архитектурным бюро Kolm Pluss Üks. Однако проект здания в объеме 7200 квадратных метров потребует определённой доработки.

Архитекторы предложили во внешней отделке Нарвского учебного центра академии внутренней безопасности активно использовать дерево. И это, безусловно, большое достоинство проекта. Фото: Софья Боборенко

Несмотря на то, что в архитектурном конкурсе приняли участие 14 проектов, жюри не пришлось долго делать выбор, сказала ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк. Работа архитекторов Герта Гуриева, Маркуса Каазика, Керстин Кивила, Михкеля Меристе, Андреса Ояри и Ильмара Валдура понравилась жюри своей лаконичностью (самое компактное здание из всех, предложенных на конкурсе) и продуманностью: оно не только позволит применить принципы энергосбережения, но и опробовать на практике результаты исследования на тему пожароопасности деревянных зданий, проведённого Академией.

Проект предусматривает использование дерева в облицовке здания, что поможет разнообразить вид Нарвы и напомнит о её прежнем, ещё довоенном, облике. По словам президента Союза архитекторов Эстонии Катрин Коов, входившей в конкурсную комиссию, немаловажно, что TWIX легко впишется в окружающий пейзаж (то есть будет органично смотреться рядом с пятиэтажными зданиями, которые формируют район ул. Кереса) и будет разно- образить его. Изюминкой проекта можно назвать то обстоятельство, что попасть в бассейн можно будет только через помещение библиотеки.

Пока только 4 дорожки

Однако главным уязвимым местом проекта может стать именно бассейн. TWIX предусмотривает строительство только четырёх дорожек, и проектировщикам, которые будут создавать строительный проект, есть о чем поразмыслить.

При первом взгляде на эскизы видно, что относительно легко можно увеличить число дорожек до шести (за счёт тренажёрного зала), однако министерство ранее сообщило, что выделяет дополнительные 2 миллиона евро как раз для того, чтобы бассейн стал 8-полосным, то есть доступным и для горожан. Как будет выглядеть бассейн в конечном итоге, пока говорить рано, слово – за специалистами.

Победителей наградили премией в размере 13 тысяч евро.

Крупнейшая инвестиция за 10 лет

На мероприятии, посвященном торжественному объявлению результатов конкурса, министр внутренних дел Андрес Анвельт сказал, что Нарвский колледж является прекрасным примером сотрудничества двух высших учебных заведений: Тартуского университета и Академии внутренней безопасности. На проект планируется потратить в общей сложности 14,8 миллионов евро, это крупнейшая инвестиция в Нарву со стороны министерства за последние десять лет.

Новый комплекс на ул. Кереса,14 должен открыть двери летом 2020 года. Помимо учебных и рабочих помещений, тренировочных и спортивных залов, в здании расположатся общежитие для студентов ТУ и служащих Департамента полиции и погранохраны. Также предусматривается строительство единственного в Эстонии наземного стрелкового тира, позволяющего вести веерную стрельбу.

В состав жюри конкурса входили: председатель жюри Катри Райк (Академия внутренней безопасности), Пеэтер Тамбу (Академия внутренней безопасности), Тарво Круп (Департамент полиции и погранохраны), Хейки Пагель (Тартуский университет), Иван Сергеев (Департамент архитектуры и городского планирования Нарвы), Катрин Коов, Юлар Марк, Каур Тальпсеп, Расмус Тамме (Эстонский союз архитекторов).

Софья Боборенко