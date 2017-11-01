О листве, снеге и газонах

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На вопросы читателей «ВП» отвечает директор департамента городского хозяйства Нарвской городской управы Елена Скулачёва.

Скажите, пожалуйста, когда городские службы будут убирать муниципальные территории от листвы вовремя? Каждый год сквер у детского сада «Березка» ею завален. Впрочем, и не только там. Неужели нельзя все убрать до первого снега?

Нарвитянин



Елена Скулачева:

-Сквер, о котором идет речь, относится к 3-му классу ухода, а это значит, что листва там убирается 2 раза за осень (второй раз – после окончательного опадания листвы).

На этой территории - между улицей Lasteaia и зелёной зоной за домом Креэнхольми, 7 - в начале ноября сбор листвы был проведен при помощи техники (кубота). Здесь растут в основном каштаны, поэтому после окончательного опадания листьев уборка была запланирована фирмой-подрядчиком на 30 ноября, но, к сожалению, выпал снег.

Подрядчик обязан убирать листву в любом случае, что и будет сделано: либо в ближайшее время после таяния снега; либо, если снег не растает, после того как он сойдет, например, весной. Климатические условия – это объективные обстоятельства, которые не позволяют закончить работы вовремя, в договоре они прописаны.



После работы муниципального транспорта во дворах (например, уборка снега на пешеходных дорожках, обрезка деревьев) газоны становятся похожи на окопы, как будто прошли танковые учения. Кто должен восстанавливать газон? Лет 10 назад такого не было.

Татьяна



Елена Скулачёва:

- По условиям договоров восстановление поврежденных зеленых зон лежит на подрядчике. В зависимости от территории и погодных условий фирма производит уборку городских территорий как вручную, так и с использованием уборочной техники. Для уборки листвы на некоторых территориях используется экскаватор-погрузчик TEREX.

Все территории, повреждённые в ходе осенней уборки, в обязательном порядке восстанавливаются фирмой, как только позволяют погодные условия. Если лежит снег, то восстановление проходит весной.

Свои замечания о повреждении зелёных зон можно присылать на электронную почту департамента linnamajandus@narva.ee. Информация о претензиях со стороны КТ постоянно передается подрядчикам. Сотрудники департамента еженедельно объезжают город.