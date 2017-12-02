+Галерея. Елка из подручных средств - а вы когда-то пробовали?

Дата публикации: Сегодня, 12:00 Просмотрено: 699

Создать елку из подручных средств - именно такую задачу поставила перед магазинами ТЦ Fama менеджер торгового центра Надежда Шашева.

Точнее, речь шла о том, чтобы сотворить елку, используя только ту продукцию, которую продает данный магазин. Из 85 арендаторов в конкурсе участвовали 37. Члены авторитетного жюри единогласно отдали 1-е место Voodipesu. Почему? Потому что сотрудники четко поняли условия – товар исключительно свой – и в итоге изготовили елку из... подушек!

Далее – смотрим фотографии, сравниваем, а может, что-то берем на заметку и для себя. Возможно, в этом году вы захотите повеселить себя и своих гостей именно креативной елкой. Настроение поднимает, будит фантазию и… никаких забегов в праздничной суете за живым деревом.

Подробнее читайте в следующем выпуске "Нарвской газеты".

Сергей Трохачев