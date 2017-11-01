В Силламяэ будет вновь открыт бульвар Мере

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В Силламяэ будет вновь открыта самая представительная улица – бульвар Мере

Очень эффектно сияющий в вечерних жемчужных фонарях, бульвар Мере будет официально открыт после реконструкции уже 8 декабря.

В 2017 году город Силламяэ реконструировал одну из своих «жемчужин» и самых представительных улиц города – бульвар Мере. Реконструкция была осуществлена в рамках проекта «Открытие исторического центра Силламяэ морю через реконструкцию бульвара Мере». Целью проекта является прежде всего повышение привлекательности центра города, что будет способствовать оживлению малого предпринимательства в старой части города, развитию туризма и улучшению исторической ценности центра Силламяэ. Общая сумма проекта составила около 1,3 млн евро, из которых 85% суммы было профинансировано из средств Фонда регионального развития Европейского Союза.

Бульвар Мере ведет от главной парадной лестницы города к морю. Лестница и бульвар Мере являются символами города и отражают идеологию архитектуры сталинистского неоклассицизма.

В советское время располагавшийся в закрытой зоне город Силламяэ был спланирован так, чтобы выход к морю бы как можно более затруднителен. Силламяэ был закрытым, засекреченным объектом, и поэтому береговая линия специально выстраивалась с таким расчетом, чтобы линия пятиэтажных домов закрывала вид на город с моря. Времена изменились. И сегодня Силламяэ взят курс на то, чтобы, напротив, максимально открыться морю. На развитие прибрежной зоны Силламяэ направлены три будущих больших проекта: реконструкция бульвара Мере, а также строительство морского променада и гостевого малого порта, которые ожидается открыть к 2021 году.

Бульвар является главной улицей на пути к морскому променаду, яхтенному порту и пассажирскому терминалу. Все это способствует открытию города Силламяэ и уезда Ида-Вирумаа морю и новым посетителям, прибывшим морским путем.

Церемония открытия бульвара Мере состоится в следующую пятницу, 8 декабря 2017 г. в 12.00 около беседки на бульваре Мере.

По информации от горуправы г.Силламяэ