В Нарва-Йыэсуу утвердили сумму возмещений бывшим руководителям

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Третье заседание городского собрания Нарва-Йыэсуу прошло 22 ноября в Синимяэ - согласно недавно проведенной административной реформе, посёлок является теперь частью города Нарва-Йыэсуу. Главной интригой на прошедшем заседании стало решение о выплате возмещения бывшим руководителям объединившихся Вайвараской волости и города Нарва-Йыэсуу.

Коалиция в городском собрании продолжает голосовать солидарно. ФОТО: Сергей Башилов

Закону соответствует, но...

Городское собрание Нарва- Йыэсуу постановило, что глава законодательной власти (в данный момент это Вейкко Лухалайд) будет получать 2000 евро в месяц, заместители (Хейкки Лутс и Инге Мушкина) - по 700 евро. Денежное вознаграждение остальных депутатов составит 200 евро.

Объединение самоуправлений и потеря Вайвараской волостью своего собственного управленческого аппарата вызвали уже первое и достаточно спорное решение, принятое новым горсобранием. Дело в том, что прошедшая административная реформа упразднила пост руководителя управы Вайвара, которым был Вейкко Лухалайд, и теперь последний получит компенсацию в размере 12- кратной средней зарплаты, то есть размер выплаты составит 27 600 евро. Эти деньги (сумма дана без учёта соцналога, с ним она ещё внушительней) будут взяты из государственного пособия на объединение самоуправлений. Меньшие компенсации получат Хейки Лутс, бывший председатель Вайвараского волостного собрания, и Калле Кекки, бывший председатель городского собрания Нарва-Йыэсуу - соответственно 10 800 и 8 460 евро. При этом только Кекки действительно ушёл из политики, тогда как Лутс и Лухалайд благополучно перешли на новые руководящие должности в объединённом самоуправлении.

Принятое решение соответствует закону, но за него не проголосовали два депутата от оппозиции (союз «Вместе вперёд»): Татьяна Пагаева и Лийна Пиирисалу. По их мнению, маленькие самоуправления, каким является город Нарва-Йыэсуу, не могут позволять себе делать отдельным персонам столь щедрые подарки.

Воспользовавшись присутствием в Нарве руководителя отдела региональной политики Минфина Эстонии Вяйно Тыэметса, мы поинтересовались его отношением к решению депутатов Нарва-Йыэсуу о выплате столь крупных вознаграждений бывшим руководителям объединенных самоуправлений. На это господин Тыэметс ответил, что с точки зрения закона это оправдано, поскольку получающие выплаты люди не остались на своих прежних должностях. А вот то, как это выглядит с моральной точки зрения и как произошедшее воспримут горожане, пофилософствовал наш собеседник, покажут следующие выборы.

Государство поддерживает объединение

Размер всей компенсации, которую город Нарва-Йыэсуу как новое самоуправление может получить от государства за успешное слияние с Вайвараской волостью, составляет 565 800 евро. Четверть этой суммы (141 400 евро) поступит уже в текущем году, и ее существенная часть пойдёт как раз на возмещения бывшим руководителям объединенных самоуправлений. Получение же остальной суммы государственной поддержки потребует от объединенного самоуправления в течение следующих двух лет должного обоснования расходов, которые, как предполагается, нужны для успешного завершения административной реформы.

Уставы, комиссии и гарантии по велодорожкам

По словам Вейкко Лухалайда, в этом году планируется ещё одно заседание городского собрания Нарва-Йыэсуу. Предстоит выбрать председателей и их заместителей в создаваемые комиссии, проголосовать по уставам - городского самоуправления, муниципальной полиции, канцелярии горсобрания, обсудить и решить вопрос объединения коммунальных служб.

Лухалайд отметил, что оппозиционные депутаты указали на отсутствие окончательной суммы и размера самофинансирования по проекту велосипедных дорожек. В то же время, пояснил он, EAS (Фонд содействия развитию предпринимательства) ждет от самоуправления решения, которое должно быть принято именно сейчас, что и было сделано. Теперь мэр города должен направить в фонд гарантийное письмо о самофинансировании, после чего можно надеяться на положительное решение.



Сергей Башилов