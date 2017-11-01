Проект бюджета Нарвы: запланировано увеличение

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Нарвская городская управа 22 ноября передала на рассмотрение горсобрания проект бюджета на 2018 год. Это произошло более чем за неделю до положенного законом срока, 1 декабря.

Проект бюджета передается в городское собрание, где он будет дорабатываться. Нарвская горуправа

Приоритеты - традиционные

Говоря о работе, проделанной по подготовке проекта, мэр Нарвы Тармо Таммисте отметил, что приоритеты бюджета 2018 года остаются традиционными. Это, в частности, улучшение инфраструктуры жизненной среды и мотивация работников учреждений местного самоуправления (в том числе повышение заработной платы).

В инвестиционной деятельности, отметил мэр, приоритетными являются привлечение внешнего финансирования на основные проекты и планирование для этого средств на самофинансирование с целью создания и обновления городской инфраструктуры. Последнее подразумевает, в числе прочего, безопасность дорожного движения.

Весьма традиционно бюджетные средства распределяются и по сферам. Как всегда, самая большая часть бюджета - 36,7 процента - направляется в сферу образования. В городское хозяйство - 17,7 процента, на культуру и досуг - 13,3 процента, в социальную сферу - 8,4 процента.

Объем бюджета следующего года составляет 80,6 миллиона евро. По сравнению с прошлым годом, увеличение составляет 8,6 процента, что связано прежде всего с тем, что в проекте бюджета отражаются осуществляемые за счет кредита переходящие действия 2017 года (более 7,2 млн евро и мостовое финансирование).

Объем кредитов в бюджете, по словам мэра, запланирован с учетом положения Закона о финансировании самоуправлений, и средства, получаемые от государства, будут уточняться и сопровождаться изменениями бюджета. Сумма, поступление которой ожидается в виде пособий из государственного бюджета, сегодня составляет порядка 27 млн евро.

Транзитная трасса, велодорожки и уличное освещение

Продолжится работа над крупными проектами. В первую очередь, это капитальная реконструкция транзитной дороги, идущей через город (ул. Раху - Кересе), которая обойдется городу в сумму более 2 млн евро; строительство пешеходных и велодорожек (более 3 млн евро), замена уличного освещения (150 тысяч евро). Что касается замены освещения, то размер самофинансирования по этому проекту будет уточняться по результатам рассмотрения ходатайства. Также в приоритетных планах власти - реновация ратуши и Ратушной площади, реконструкция вокзала, благоустройство Темного сада, реновация двух детских садов.

Предусмотрены в проекте бюджета и изменения, связанные с планируемым повышением минимальной заработной платы до 500 евро. Безусловно, в связи с проводимой в Эстонии реформой налогообложения запланированы в большем объеме и поступления по подоходному налогу. Так, отчисляемая доля с налогооблагаемого дохода физического лица составляет в следующем году 11, 86 процента против 11,6 процента в 2017 году.

Депутаты планируют принять бюджет в декабре

Как отметил председатель городского собрания Александр Ефимов на пресс-конференции, состоявшейся по окончании заседания управы, так рано свои проекты бюджетов в Эстонии не передает депутатскому корпусу ни одно другое самоуправление.

Александр Ефимов:

- Это большое подспорье для нас, и хоть неделя - это небольшой срок, но в работе над бюджетом нам предоставлена достаточно хорошая фора. Это говорит о достаточной работоспособности управы. Наша стратегическая комиссия планирует будущее и уже второй или третий год собирает приоритеты на будущий год со всех других профильных комиссий, обсуждает и аккумулирует предложения, после чего принимает свои решения и предоставляет их управе. А управа, в свою очередь, формирует бюджет уже с учетом тех приоритетов, которые обозначили депутаты. Сейчас, получается, депутаты прошлого созыва. Полученный бюджет пойдет на работу в комиссии, чтобы депутаты нынешнего созыва подтвердили, что приоритеты их предшественников нашли свое отражение в бюджете.

Отметив, что в ходе последующей работы в бюджет будут вноситься поправки и дополнения, Ефимов поблагодарил управу за досрочно предоставленный бюджет и выразил надежду, что подаренный депутатам запас времени позволит фракциям и комиссиям поработать над документом основательно и без спешки, чтобы принять проект бюджета уже на декабрьской сессии (она намечена на 21 декабря).

Антс Кутти из фракции «Наша Нарва» сказал, что оппозиция уже видит в проекте бюджета моменты, в которые необходимо внести поправки. Так, оппозиционные депутаты попросят пояснить заложенную в бюджете сумму (порядка миллиона евро) на увеличение акционерного капитала муниципального предприятия Narva Vesi, после чего намерены обсудить рациональность этого решения.

Наталья Соболева