Нарва – культурная столица Европы 2024 года? Теоретически это возможно

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Именно такое предложение — сделать Нарву культурной столицей Европы в 2024 году - поступило от инициативной группы из Таллинна, прибывшей на заседание Нарвского городского собрания, которое проходило 23 ноября.

Люди, которые готовы содействовать Нарве в обретении статуса культурной столицы. Марис Хеллранд (слева) побывала в Нарве в 2014 году, когда готовила телесюжет о нарвских детских хорах, а потом приезжала сюда много раз. Хелен Силдна более 10 лет организует крупные музыкальные фестивали с партнерами из Европы, России, Украины, в том числе фестиваль Tallinn Music Week, где собирается более 40000 участников. Ее партнеры из Санкт-Петербурга и Москвы знают Нарву и очень заинтересованы в том, чтобы участвовать здесь в культурных мероприятиях. Рагнар Сийль в данный момент работает в рамках программы Евросоюза «Культура и креативность» с Украиной, Грузией, Арменией, Азербайджаном, Молдавией и Белоруссией. Ранее был вице-канцлером Министерства культуры. Сергей Трохачев

Инициативная группа – это члены эстонского оргкомитета по выдвижению культурной столицы Марис Хеллранд, ответственная за связь с иностранными СМИ в рамках председательства Эстонии в Европейском Совете, Хелен Силдна, организатор фестиваля Tallinn Music Week, и Рагнар Сийль, координатор экспертной группы по развитию культурных и творческих индустрий Еврокомиссии. Эти опытные профессионалы в свое время содействовали продвижению Таллинна, ставшего культурной столицей Европы в 2011 году. В Нарве состоялось только предварительное обсуждение, так как конкурс еще не объявлен. Но, как сказал мэр города Тармо Таммисте, именно Эстония второй раз получила право выдвинуть своего кандидата на звание культурной столицы в 2024 году, и Тарту уже сделал заявку (Вильянди пока колеблется). В целом, отметил мэр, «мы находимся в очень хорошей стартовой позиции».

Экономически выгодно

Многолетняя традиция, восходящая к 1985 году, когда культурной столицей по инициативе актрисы Мелины Меркури (1920-1994), в то время министра культуры Греции, впервые были избраны Афины, показывает несомненную экономическую выгоду для города. Именно на этом аспекте сосредоточила внимание Марис Хеллранд, подчеркнув, что титул культурной столицы это не столько культурный, сколько преимущественно экономический проект, а также «социальный инструмент», «выстраивание имиджа города», «образовательный опыт» и, в случае Нарвы, «развитие приграничного сотрудничества». В пример был приведен Таллинн, который стал культурной столицей после экономического кризиса, в силу чего бюджет изрядно сократился и составил 16 млн евро вместо запланированных 36 млн. Состоявшиеся мероприятия привели к внушительному росту креативной индустрии и увеличили туристический поток из-за рубежа без России на 17%, а с Россией на 40%, причем приток гостей отнюдь не спал по истечении «почетного года», но держался некоторое время на том же уровне. Говоря коротко, каждый инвестированный евро принес 4 евро прибыли.

Почему предлагается Нарва?

К настоящему времени 56 городов избирались культурными столицами, а Люксембург стал даже «дважды героем» – в 1995 и 2007 годах. Сейчас почетное звание носят датский Орхус и кипрский Пафос. Казалось бы, в таком окружении у Нарвы шансов нет? Таллиннские специалисты с этим не согласны. Международные СМИ, подчеркнула Марис Хеллранд, давно уже активно интересуются Нарвой, правда, пока этот интерес носит скорее негативный характер. Тем более: «город может изменить и использовать эту ситуацию в своих целях», считает Марис. Во-первых, Нарва достаточно экзотична и для Эстонии, и для Европы. Во-вторых, грядущие мероприятия будут способствовать еще более плотному сотрудничеству с Россией, а также укреплению идентичности русской культуры в контексте Европы. В-третьих, – толчок развитию туризма, так как, при положительном решении, Нарва станет пребывать в ранге культурной столицы с 2019 года, и уже тогда можно ожидать инвестиций. Наконец, то, что стоит процитировать: «Возрождение Кренгольма и Старого города в рамках культурной столицы имело бы колоссальный символический эффект для всего региона».

В общем, престиж города, безусловно, возрастет. Правительство, отметила Марис Хеллранд, «готово поддержать Нарву в этом начинании».

Что предстоит сделать?

Прежде всего, к 2019 году, когда будет принято решение, следует подготовить ходатайство – целую книгу примерно на 100 страницах, по выражению Тармо Таммисте, включающую 51 вопрос. После объявления конкурса, объяснил Рагнар Сийль, дается срок – 12 месяцев, который разделяется на два этапа: составление предварительной заявки (8 месяцев) и, после ее утверждения, создание детальной программы (4 месяца). Марис Хеллранд напомнила о том, что обычно от города-претендента требуется софинансирование в размере около половины всего бюджета, однако большая часть этих денег, как показывает практика, возвращается в бюджет. С момента номинации культура становится приоритетным направлением, вследствие чего понадобиться внести изменения в городскую Программу развития. Для подготовки заявки целесообразно создать отдельное целевое учреждение. Так или иначе, слово за горсобранием.

Сергей Трохачев