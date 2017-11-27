В этом году Нарву радует настоящая лесная красавица

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Пушистая ель уже установлена на Петровской площади. Появится ли на этом месте елка в будущем году – вопрос, требующий обсуждения.

Красавица-ёлка ждёт своего часа: торжественное зажжение первой свечи Адвента на главной городской елке Нарвы пройдет в воскресенье, 3 декабря, в 16.00. Софья Боборенко

В этом году удалось найти действительно превосходную ёлку, которой не потребовались дополнительные процедуры для увеличения пушистости.

Городской художник Денис Полубояров рассказал журналистам, что она была найдена после долгих поисков:

- Не секрет, что ёлки в нашем климате вырастают обычно однобокими, да и болотистая почва не способствует пышности. В ходе поисков, представьте, видели даже ёлку с четырьмя макушками! А эту красавицу как только заметили, так сразу и решили брать, - поделился он.

Родом елочка из волости Вайвара, она росла в ложбине между железнодорожными путями и лесом, поэтому рано или поздно оказалась бы срубленной. Деньги за ёлку поступили в лесничество, на эти средства будут посажены новые деревья.

Высота нарвской ёлки больше 18 метров, общая стоимость, включая вырубку, доставку, установку, украшение и утилизацию - 7666 евро.

Рождественские украшения на ёлке будут традиционно на 99 процентов состоять из разноцветных гирлянд. Также украсят несколько деревьев по ул. Пушкина и деревья на променаде у здания нового ресторана.

Живая ёлка или арт-объект?

Перед городскими властями давно уже стоит дилемма: продолжать каждый год покупать живую ёлку (не всегда удачную), либо же купить искусственную, так сказать, многоразового применения. Каждый год среди нарвитян проходят на этот счет словесные баталии, однако единого мнения до сих пор нет.

- Может, лучше придумать какую-то художественную инсталляцию? - задаётся вопросом господин Полубояров, поясняя, что искусственная елка высотой 20 метров обходится в сумму не менее 30 тысяч евро, её хранение стоит недешево, а сама елка после нескольких лет использования, вероятнее всего, потеряет товарный вид.

Сам он весьма положительно оценивает опыт Раквере, где «на самом обычном месте» был создан прецедент: каждый год центр этого города украшает рукотворная ёлка, вид которой порой вызывает споры относительно ее художественной ценности. Однако именно эти необычные художественные инсталляции прославили Раквере на весь мир, став символом, визитной карточкой города, и, соответственно, привлекая туристов.

- С одной стороны, мне нравятся пушистые хвойные красавицы, напоминающие о детстве, но как художнику, мне интересно, как Рождество могло бы выглядеть по-другому. Мы будем рассматривать все варианты, и хотелось бы узнать мнение горожан по этому поводу. Если же у кого-то есть творческие идеи, буду рад с ними познакомиться.. Пишите смело на е- мейл deniss.polubojarov@narvaplan.ee, - призвал он креативных нарвитян к сотрудничеству.

Где должна стоять главная ёлка Нарвы?

Последние несколько лет городские власти задумываются о том, чтобы перенести главную рождественскую елку с Петровской площади, которая, по сути, превратилась в парковку, и не соответствует современным представлениям о центральной площади города.

Новый городской художник, вступивший в должность три месяца назад, считает необходимым внести в традиции изменения. Он предлагает рассматривать в качестве площадок для установления рождественских елок и проведения празднований другие знаковые места: например, Ратушную площадь или территорию Нарвского замка.

Исторически Нарва состоит из нескольких районов, поэтому в городе можно было бы определить несколько мест для рождественского убранства, отличающегося стилем и задачами. Таким образом, можно было бы удовлетворить вкусы и потребности разных категорий горожан: к примеру, кому авангард, а кому - классика… А заодно можно было бы оживить не избалованные вниманием части города. Так, считает Денис Полубояров, район Кренгольма, который может и должен стать визитной карточкой Нарвы, в художественном оформлении остро нуждается. Он нуждается и в поддержке в широком смысле этого слова, чтобы не погибнуть, как это произошло со Старым городом в 50-е годы прошлого столетия.

Но пока в бюджет следующего года внесены дополнительные расходы только на украшение гирляндами ул. Харидусе («детской улицы»), которая соединяет центр с районом расположения двух детских садов и нескольких школ.



Софья БОБОРЕНКО