Молодежь Ида-Вирумаа влюблена в электронный мир и создает новые приложения

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На состоявшемся 17 ноября в Нарвском колледже семинаре «Стартер» 16 команд девушек и юношей презентовали свои проектные идеи. Учебно-развивающая программа, по словам ее руководителя Дениса Ларченко, уже не первый год реализуется в Эстонии, а в этом году в ней впервые принимает участие молодежь из Ида-Вирумаа.

Фото: Анна МАРКОВА

Цель программы – научить молодых людей быть активными, поддержать в них предпринимательский и изобретательский дар. На первом семинаре, который проходил два месяца назад, учащиеся школ и колледжей разделились на группы по интересам. Перед каждой командой была поставлена задача — придумать свой оригинальный продукт, разработать его концепцию и представить на суд менторов, которые будут решать, какая «новинка» самая реальная и жизнеспособная. Главное, чтобы этот продукт был нужным в быту и повседневной жизни. Так что машины времени, ковры-самолеты и прочая научная фантастика с самого начала исключались.

Через два месяца командной работы молодые люди вновь собрались, чтобы поделиться с аудиторией своими предварительными достижениями и получить оценку своих разработок от менторов-предпринимателей. На завершающей стадии проекта, отметил Денис Ларченко, самым успешным командам из Ида-Вирумаа доведется помериться силами с командами из Тарту и Таллинна.

Удивительным оказалось то, что из 16 представленных продуктов 14 оказались программами! Но, что еще более удивительно, поощрительный приз завоевал старый добрый термос. От своего предка, изобретенного в XIX веке, термос-победитель отличает наличие батарейки аккумуляторного типа. Иными словами, термос не только держит температуру, но, когда требуется, сам подогревает содержимое или охлаждает, в зависимости от выбранных настроек.

Среди программ и приложений было много интересных и нужных. Например, приложение, которое учит играть на музыкальных инструментах. Или игра-симулятор для обучения вождению в темное время суток. Интересной оказалась платформа для тех, кто желает платить за услуги услугами, а не деньгами. Отметим также виртуальную платформу для обучения и получения качественного образования; приложение, сканирующее содержание продуктов и составляющее оптимальные рецепты блюд; приложение, которое помогает осуществлять бесконтактные платежи через мобильный телефон; приложение, которое позволяет корректировать свою речь, избавляя пользователя от слов-паразитов и многое другое.

Можно смело сделать вывод, что наша молодежь – это прекрасные компьютерные пользователи. Их фантазия и круг интересов сосредоточены в компьютерном пространстве. Виртуальная действительность пробуждает в них воображение, заставляет мечтать и творить. Они влюблены в электронный мир, однако в реальной жизни царствуют термосы.

Сергей ТРОХАЧЕВ