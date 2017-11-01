Ударим мусором по карману!

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Правительство Эстонии инициировало новый закон об отходах, который призван мотивировать жителей сортировать мусор. В планах Министерства окружающей среды вдвое увеличить экологический сбор на складирование мусора и ввести плату за сжигание отходов. Тем самым цена на вывоз мусора может увеличиться в некоторых местах Эстонии в три раза. Многие из нас, однако, не желают «заморачиваться» вопросами сортировки мусора на своих кухнях.

Несмотря на то, что и на самом контейнере, и на инфолистке сверху есть информация, какой именно вид мусора туда следует класть, зачастую в нём можно обнаружить совершенно неожиданные вещи. Нина Астратова добавила прямо на контейнер список того, что в него можно выбрасывать. “Надеюсь, это поможет жильцам правильно сортировать мусор”.

Министерство окружающей среды указывает, что в настоящее время в Эстонии перерабатывается только 30 процентов мусорных отходов, чиновники же хотят через три года увеличить показатель до половины, а к 2030 году и вовсе выйти на рубеж в 65 процентов.

Возможности сортировать мусор и направлять его на дальнейшую переработку и использование есть и сейчас. Во многих КТ уже стоят контейнеры для раздельного сбора мусора, есть и специальные большие контейнеры для сбора определённых видов отходов, расположенные в городе (их устанавливают организации по повторному использованию ETO, Pakendiringlus и пр.). Но большинство людей не очень-то задумывается об этом, предпочитая действовать по старинке.

«Мы постоянно сталкиваемся с тем, что жильцы крайне безответственно относятся к тому, чтобы выбросить мусор в правильный контейнер. Зачастую в контейнер, предназначенный для упаковки, бросают использованные памперсы, биологические отходы, тряпки. Поэтому дворник и я сама вынуждены постоянно заниматься сортировкой мусора», - рассказывает председатель одного из нарвских КТ Нина Астратова.

Макулатуру сортировать получается, упаковку - нет

Перевозчик может отказаться забрать контейнер с упаковкой или бумагой, если он содержит другие отходы, или выставить штраф квартирному товариществу.

«В договоре об организованном вывозе мусора и в прейскуранте, доступном на нашем сайте, указано, что в случае обнаружения постороннего мусора в контейнере с бумагой и картоном Ekovir OÜ имеет право выставить счёт на компенсацию в размере 9,24 евро», - говорит представитель фирмы Эрки Ярвет. По его словам, нар­витяне в целом хорошо справляются со сбором бумаги и картона. Это подтверждают и председатели КТ, полагая, что этому способствует опыт сбора макулатуры, приобретенный ещё в советское время.

Дела с упаковкой обстоят намного хуже. Многие люди не понимают, какой именно мусор и в каком виде нужно бросать в определенный контейнер. Председатель товарищества Светлана Михеева рассказывает, что их дом-девятиэтажка отказался от контейнера для сбора упаковки потому, что он стал источником постоянных проблем как для дворника, так и для председателя. Есть и другой аспект.

«По-хорошему, упаковку нужно мыть, прежде чем бросить в контейнер, по правилам сбора она должна быть чистой. Если в доме есть посудомойка, тогда шанс, что люди озаботятся этим, существует. Но если посуда моется вручную – кто будет ещё и баночки из-под йогурта мыть?» - задаётся вопросом председатель КТ.

Действительно, мы – не Германия, где практика сбора вымытых (!) баночек берёт начало еще в 60-70-х годах. С другой стороны, свалка Уйкала, куда транспортируется собранная в Нарве упаковка, не требует кристальной чистоты. По словам специалиста по окружающей среде Алины Невент, их предприятие использует смешанную упаковку для создания топливных «чипсов», которые позволяют повторно использовать отходы, тем самым сохраняя окружающую среду.

«Для переработки по нашей технологии тщательно мыть упаковку не требуется, поэтому обычно собранная в Нарве смешанная упаковка подходит нам в том виде, в котором доставляется перевозчиком: пустая и сжатая. Но, конечно, если в контейнере слишком много постороннего мусора, он пойдёт на свалку, а не на переработку», - говорит Невент, добавляя, что другие организации могут повторно использовать упаковку другим способом и предъявлять к ней свои требования.

Ударит по кошельку

Несмотря на предоставленные жителям страны возможности, ежегодно в Эстонии на свалку выбрасывается около 100 000 тонн биологических отходов и, например, 15 000 тонн стекла. Их можно было бы направить в повторное использование. В некоторых самоуправлениях, например, в Таллинне и Тарту, уже существует обязанность жителей собирать биологические отходы отдельно, в Нарве пока такого требования нет. Для стимулирования людей правительство предлагает повысить стоимость вывоза мусора.

- Те, кто не сортируют отходы, будут платить полную сумму. Если сортируешь, то заплатишь в два раза меньше. Например, при сортировке бумаги и картона вывоз мусора может обойтись в пять раз дешевле. Это должно стать мотивацией для жителей Эстонии в будущем думать об окружающей среде, – сказал председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Райнер Вакра порталу err.ee.

Сейчас в Нарве вывоз упаковки для 90-квартирного дома обходится в 13-15 евро, а вывоз несортированного мусора – примерно в 200 евро в месяц. Разница существенная, но, как выясняется, и она не особо стимулирует горожан. Если спросить у рядовых нарвитян, сколько они платят за вывоз мусора, большинство не ответит. Во многих КТ строка бюджета «вывоз мусора» входит в статью «обслуживание» по ряду организационных причин, поэтому деньги как бы «растворяются», и мало кто понимает, сколько именно он выкладывает из своего кармана за эту конкретную услугу. Тем более, что сумма, поделенная на всех квартирособственников, выходит не слишком значительной, и для многих это вообще не важно: платить в месяц за вывоз мусора, к примеру,1,40 или 2,80 евро.

Если рост стоимости вывоза мусора мало кого стимулирует, надо искать другие способы, считает председатель ряда домов по ул. Кренгольми Ольга Никитина. Ольга считает, что можно было бы открыть пункты приема определенных видов мусора за деньги, пусть и небольшие. Такая практика была в советские времена, когда за сдачу макулатуры или старых вещей человек мог получить деньги, либо талон на приобретение какого-то товара. А что касается КТ, то за отсортированную бумагу и картон, например, можно было бы получать льготы на оплату вывоза мусора.

«В общем, все надо анализировать и обсуждать. Тема сложная, но подорожание данной услуги - это не выход», - считает госпожа Никитина.

Учить надо взрослых

Часто нарвитяне говорят, что мусоровозы иногда сваливают мусор из разных контейнеров в одну кучу: мол, какой смысл тогда сортировать?! Тут мы опять возвращаемся к вопросу о тщательности сортировки и содержимому контейнера.

Как определить, кто в многоквартирном доме сортирует мусор, а кто – нет? Ведь счет за вывоз и сортировку мусора выставляется на весь дом.

Если, например, 90 процентов жильцов дома отдельно собирают упаковку, но приходит один жилец и вываливает в этот контейнер биоотходы, которые сразу же делают всю упаковку негодной для повторного использования, то, конечно, весь дом будет вынужден платить больше. Это означает, что должен вступить в действие общественный контроль, который можно назвать соседским дозором, считают в Министерстве окружающей среды. Но на практике всё это воплотить в жизнь очень сложно Например, в мусорном домике вышеупомянутого КТ давно висят большие плакаты, разъясняющие, что именно и в какой контейнер бросать. Тем не менее, люди эти плакаты или не читают, или не видят, или не хотят видеть, делится наболевшим Нина Астратова.

- И я, и дворник периодически спрашиваем жильцов, какие отходы и куда они выкидывают. Чаще всего люди говорят, что они не знают, как правильно поступить. Мы разъясняем, просим вникнуть в проблему. Тем не менее, невозможно стоять около контейнеров 24 часа в сутки, - говорит председатель.

К слову, сама она в своё время прошла обучение по городской программе, знакомящей с возможностями сортировки мусора и сохранения окружающей среды. Лет десять назад в Нарве также проходила кампания «Заяц знает!», которая информировала детей и взрослых о способах и необходимости раздельного сбора отходов. Однако все со временем забывается, ссылки на сайт уже не работают, а большинство взрослых о том, что не касается их напрямую, и знать не хотят. В детских садах и школах проходят уроки, на которых объясняют необходимость сортировки мусора, но если ребёнок дома видит только одно мусорное ведро, то, вполне вероятно, что для него главным станет именно пример родителей.

Ольга Никитина, являющаяся также членом комиссии по товариществам при городской управе, считает, что есть смысл обсудить вопрос информированности нарвитян на уровне города, ознакомить горожан с программами по сортировке мусора, которые работают в Нарве. И, конечно, рассчитывать на то, что горожане будут более ответственно относиться к чистоте своего города и не забывать, что, сортируя мусор, мы экономим собственные средства.

А пока остаётся надеяться только на председателей, которые вынуждены взвалить на себя ещё и обязанности «просветителей».

Софья БОБОРЕНКО