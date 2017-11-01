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Среда обитанияЮные вандалы продолжают разрушать Нарву

Дата публикации: Сегодня, 11:57 Просмотренно: 51

Юные вандалы продолжают разрушать Нарву

Вандалы на Липовке в Нарве (Фото: Narva Linna Arendus SA)

Как сообщате rus.err.ee, целевое учреждение Narva Linna Arendus просит нарвитян помочь справиться с вандализмом в городе. Юные хулиганы разрушили зону отдыха Липовая ямка.

 

Юные вандалы продолжают разрушать Нарву

"Уважаемые жители города Нарва, просим вас незамедлительно сообщать в полицию, если вы наблюдаете акты вандализма в нашем городе. К сожалению данные непристойные действия не прекращаются как на территории обновленной Липовой ямки, так и на променаде", - обратились в социальных сетях с призывом о помощи сотрудники муниципального учреждения Narva Linna Arendus к жителям приграничного города.

 

Юные вандалы продолжают разрушать Нарву

Вечером 22 ноября на территории зоны отдыха Липовая ямка были разбиты и выломаны светильники, перевернуты урны и кабинки для переодевания.

"Все это происходит в темное время суток и по видеозаписям видно что вандализм совершается группами молодых людей в возрасте от 14-18 лет. К сожалению, видеокамеры не могут запечатлеть лица вандалов так как все это происходит в темное время суток", - говорится в сообщении.

 

 

rus.err.ee

 

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