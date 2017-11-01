Нарва получает возможность стать культурной столицей Европы в 2024 году

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Так было объявлено 23 ноября на экстраординарном заседании городского собрания, где присутствовала инициативная группа из Таллинна.

Это – члены эстонского оргкомитета по выдвиженияю культурной столицы Марис Хеллранд, Хелен Силдна и Рагнар Сииль. Таким образом, Нарва может стать четвертым городом Прибалтики, удостоившимся этого звания – вслед за Вильнусом (2009), Таллинном (2011) и Ригой (2014). Пока это только предварительное обсуждение, так как конкурс еще не объявлен официально. Однако многолетний опыт культурных столиц, восходящий к 1985 году, когда таковой впервые стали Афины, показывает, несомненную экономическую выгоду для города, обладающего данным титулом. Именно на этом аспекте сосредоточила внимание Марис Хеллранд, приведя в пример Таллинн. Там мероприятия в рамках культурной столицы вызвали увеличение туристического потока на 22 % (причем число приезжих из России возросло на 40%), а каждый инвестированный евро принес 4 евро прибыли. И это отнюдь не предел, поскольку, например, 1 евро, затраченный в 2015 году на бельгийский город Монс принес 6 евро в местный бюджет.

К настоящему времени 56 городов избирались культурными столицами, а Люксембург стал даже "дважды героем" – в 1995 и 2007 году. В этом году почетное звание носят датский Орхус и кипрский Пафос. Казалось бы, в таком окружении у Нарвы шансов нет. Таллиннские специалисты с этим не согласны. Они выделили несколько пунктов в пользу Нарвы. Во-первых, город достаточно экзотичен и для Эстонии, и для Европы. Во-вторых, грядущие мероприятия будут способствовать еще более плотному сотрудничеству с Россией, а также укреплению идентичности русской культуры в контексте Европы. Наконец, это даст толчок развитию туризма, так как, при положительном решении, Нарва станет пребывать в ранге культурной столицы с 2019 года, и уже тогда можно ожидать инвестиций.

Более подробно об этой встрече будет рассказано в ближайших номерах "Нарвской газеты" и "Виру Проспект".

Сергей Трохачев