Каким быть колледжу МВД — узнаем через неделю

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Здание нарвского учебного центра будет построено на грунте по ул. Кересе, 14 совместно с Тартуским университетом и Министерством внутренних дел.

В Нарвском колледже ТУ 29 ноября откроется выставка лучших проектов архитектурного конкурса на учебное здание Академии внутренних дел в Нарве. Именно на этом мероприятии состоится церемония открытия конвертов и будет назван победитель конкурса. Также специалисты отметят другие заслуживающие внимания проекты. Демонстрация проектов продлится в колледже три недели до 17 декабря.

Говоря об особенностях проведенного конкурса (а его итоги были подведены 9-10 ноября), ректор Академии внутренней обороны Катри Райк отметила, что задачей конкурсантов было создание такого здания, которое не слишком контрастировало бы новизной своего облика с 5-этажными «хрущевскими» постройками послевоенного периода, которыми изобилует район улицы Пауля Кереса, где запланировано строительство. К тому же опыт возведения Нарвского колледжа Тартуского университета, которое курировала та же Катри Райк, показал, что нарвитяне очень консервативны в плане восприятия всего ультрасовременного. Поэтому она, как заказчик здания, определяя свой выбор из присланных на конкурс эскизных проектов, попробовала взглянуть на будущее здание колледжа Академии МВД глазами нарвитян и надеется, что ожидаемый проект будет воспринят общественностью города лучше, чем это происходило в случае с колледжем ТУ. Катри Райк отметила, что она готова участвовать в дискуссии, которая может последовать за презентацией проекта, и выслушивать аргументы как сторонников будущего новостроя, так и его потенциальных оппонентов.

Катри Райк готова участвовать в дискуссии по обсуждению проекта будущего здания колледжа.

От здания его заказчики ждут большой функциональности. В нем должно быть комфортно учиться, жить (как студентам, так и сотрудникам пограничной охраны и таможни) и тренироваться спортсменам. Что касается нарвитян, которым уже пообещали возможность посещения плавательного бассейна, где благодаря поддержке государства появятся 4 дополнительные дорожки, то госпожа Райк информирует население города о том, что для посещения бассейна брать с собой пас­порт (все-таки колледж Академии внутренних дел — режимное учреждение) не потребуется.

Еще горожанам не мешает знать о том, что старое здание бывшего политехникума (впоследствии — высшей школы и колледжа ТУ) будет снесено, а на его месте появится современная парковка.

Напомним, что международный архитектурный конкурс был объявлен Академией внутренних дел совместно с Союзом архитекторов Эстонии 14 августа 2017 года. К 3 ноября (дню завершения конкурса) было подано 14 работ. С 18 января 2018 г. поступившие на конкурс работы будут доступны для просмотра в музее архитектуры Эстонии (Таллинн).

От города Нарвы в жюри принял участие главный архитектор города Иван Сергеев.



Светлана ИЛЬИНА