Избранные и ...отверженные? Что важнее – закон или собрание депутатов?

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О том, почему попытка применить поправки в Закон о местном самоуправлении вызвала нешуточные страсти в работе Нарвского городского собрания, «Нарвской Газете» рассказал юрист-правовед Александр Гамазин, ставший в свое время инициатором этих самых поправок.

Юрист-правовед Александр Гамазин своими инициативами пытается устранить принципиальный пробел в законодательстве. Фото из архива "НГ"



- Александр, как родилась идея изменить на уровне законодательства порядок формирования депутатских комиссий?

- Мысль об этом зрела давно: ещё с тех времен, когда центристы впервые не пустили ни в одну комиссию нарвского оппозиционера Геннадия Афанасьева. Случилось это в 2005 году. Тогда в парламенте, исходя из нарвского прецедента, и приняли изменение в законе, которое гарантировало каждому члену избранного населением органа самоуправления вхождение в состав хотя бы одной комиссии. Жизнь шла, осенью 2013 года состоялись очередные выборы, и у нас в городе популярный оппозиционер местной власти Юрий Рауд набрал более 700 голосов избирателей – третий или четвертый показатель среди всех, прошедших в горсобрание. И вот этому лидеру, вставшему тогда на пути городских безобразий, не дали войти даже в комиссию по образованию, а блоку соцдемов и «Крепость», набравшему 13 мест из 31-го, практически опять закрыли двери для выработки проектов решений, внесения их в повестку дня на сессиях. Как известно, если проект выработан на профильной комиссии, он, как правило, принимается на заседаниях горсобрания.

Я понял, что существует принципиальный пробел в законодательстве, которым с упоением пользуются те, кто узурпировал местную власть в Нарве (и в Силламяэ тоже).

- И что же было дальше?

- В декабре того же 2013 года я представил парламентариям Яаку Аллику и Евгению Осиновскому законодательное предложение, согласно которому „Постоянные и временные комиссии (комитеты и т.п.) представительного органа местного самоуправления формируются с обязательным распределением руководства этими комиссиями (председатель комиссии, заместители председателя) между правящей коалицией (правящими фракциями) и представителями других фракций (объединений). При этом представительство в руководстве упомянутых комиссий должно быть не менее прямой пропорциональности в данном представительном органе упомянутого меньшинства. Руководство ревизионной комиссией предоставляется объединению (фракции), не входящей в правящую коалицию (правящую фракцию).

Текст на эстонском языке я через Евгения Осиновского направил в правовую комиссию Рийгикогу, которую тогда, если не ошибаюсь, возглавлял Андрес Анвельт, тоже социал-демократ.

- Насчет руководства ревизионной комиссии – это же заимствование из практики Рийгикогу?

- Именно что из практики, а не из положения или нормы закона. Любопытно, что центристы, когда не возглавляли правительство, пользовались в парламенте положением, исходящим из этических норм - оппозиция, условно говоря, контролирует финансы. Но, имея преимущество на местах, попросту приватизировали городскую власть. Поэтому я предложил ликвидировать монополию на выработку решений в городах и волостях, введя принцип пропорциональности. Через год, в декабре 2015 года, претерпев ряд изменений, это положение вошло в § 47 Закона об организации местного самоуправления (KOKS). Предложение о руководстве ревизионной комиссии на каком-то этапе обсуждения сняли.

- Но что же делать, если большинство депутатов голосуют против включения своих «инакомыслящих» коллег в комиссии?

- Председательствующий на сессии горсобрания обязан в таком случае объявить, что такой результат противоречит закону, и, следовательно, ничтожен с самого начала; поэтому следует переголосовывать список депутатских комиссий до тех пор, пока он не будет соответствовать приведенной выше норме KOKS. Этот вопрос детский, как точно недавно сказал по радио мой соавтор по законопроекту Яак Аллик. Кстати, никаких межфракционных переговоров о составах комиссий не требуется: их состав формируют председатели комиссий, и именно они (независимо от партийной или фракционной принадлежности) обязаны обратиться к партийным группам с предложением о том, сколько человек для соблюдения пропорциональности хотело бы получить в данной комиссии меньшинство, и кого именно предлагается включить.

- Но может быть, действительно, оппозиции следовало бы добиться встречи …?

- С кем? Если с Александром Ефимовым (как это пытается делать Катри Райк), то он, как председатель горсобрания, резонно ответит ей, что формируют состав комиссий другие, вышеназванные лица, а собрание депутатов лишь голосует за предложенные списки. Если же «договариваться» с руководителем нарвских центристов, то и Алексей Воронов вправе заявить, что этот вопрос – не партийный. Боюсь, что нынешняя оппозиционная группа попадает в описанную мошенническую ловушку, в которой «большевики» сначала вдоволь начитают им нотаций на тему, как надо вести себя на сессиях: не мешать работать большинству… И вот, если извлечете для себя урок и больше не будете взывать к каким-то там законам, процедурам и порядку ведения сессий, то тогда посмотрим…

Проф.Преображенский:

- Вам известно, что Постановлением от 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

- Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос,

пришло к заключению, что Ваша квартира подлежит уплотнению.

М.Булгаков.“Собачье сердце“

- Так где же выход с вашей, как опытного участника местного горсобрания (в 1990-2002 годах), точки зрения?

- Если в ближайшее время руководство Нарвского горсобрания по своей инициативе не созовет внеочередное заседание на тему отмены незаконных решений о составе комиссий, то в дальнейшем, когда административный суд признает их ничтожными, все решения нынешних комиссий со спорным составом будут незаконными: в них не смогли с правом голосования участвовать оппозиционные депутаты. Не дожидаясь, когда Рийгикогу дополнит § 52 KOKS («Неработоспособность собрания») в части 1-й пунктом о том, что собрание считается неработоспособным, если в течение двух месяцев оно не утвердило депутатские комиссии в порядке, установленном законом (это мое очередное законодательное предложение), я бы предложил нарвской оппозиции бойкотировать заседания Нарвского горсобрания до приведения состава комиссий в законный вид.

- Ведь это – отказ от депутатской деятельности?!

- Но участие отвергнутых членов горсобрания в обсуждении проектов решений, которые им не позволяют готовить в комиссиях, а также участие в голосованиях по этим проектам легитимизирует «законность» и «обоснованность» действий большинства (коалиции). А ведь невозможность вырабатывать данные решения в комиссиях делает оппозиционеров статистами для кворума на сессиях городского собрания. Правда, для такого решительного шага всем восьми «отверженным» требуется единство и мужество, поэтому я не уверен, что это в Нарве произойдет. Ещё до скандала с комиссиями, 1 ноября 2017 года, я направил каждому из них свое обращение с вопросом о том, почему они позволяют руководить горсобранием лицу, осужденному за мошенничество, связанное с зарплатой в этом же городском собрании? Ответа пока нет.

Поэтому сейчас у нас брахманы (жрецы - инд.) будут по-прежнему готовить только те решения, которые нужны их касте, а шудры (слуги и разнорабочие) - отмечаться в качестве присутствующих при таком таинстве.

