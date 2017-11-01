Хватит детям и внукам: как растут наши леса

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Вопреки довольно распространенному в народе мнению о том, что коммерческая прибыль от продажи древесины для государства важнее, чем сохранение уникальных эстонских лесов, на деле все обстоит как раз наоборот. По всей Эстонии в этом году работники RMK (Центра управления государственными лесами) высадили 10,7 миллиона сосен, 9,2 миллиона елей и 1,1 миллиона берез.

Общее количество высаженных растений превысило прошлогоднее более, чем на миллион экземпляров. В сравнении по уездам больше всего леса высадили в Ида-Вирумаа, за ним идет Пярнумаа – 2,3 миллиона и Ляэне-Вирумаа – 2,1 миллиона.

Ни один участок вырубленного леса, независимо от того, частный это лес или государственный, не остается брошенным на произвол судьбы - это противоречило бы Закону о лесе. Вместо вырубленных деревьев обязательно будут посажены новые, причем выращенные из качественного семенного материала. О том, как выращивают молодые леса, беседуем с лесничим Ида-Вируского лесничества Аларом Сюда.

- Алар, расскажите, как происходит посадка нового леса на месте вырубленного?

- Начну с того, что само место будущей рубки должно строго соответствовать Закону о лесе и подзаконным актам, которые определяют площадь делянки, расстояние между делянками, и т.д. Смысл этих требований заключается в том, чтобы государственный либо частный лесовладелец не вырубал бы подчистую слишком большие площади леса и не наносил тем самым ущерб природе.

Закон о лесе определяет также и порядок возобновления леса на вырубленных площадях, в том числе и случаи, когда лес может восстановиться естественным путем. Однако сейчас мы довольно редко используем такой естественный способ восстановления леса.

- Почему?

- Для восстановления леса естественным путем мы оставляем только те делянки, где рядом растет взрослый лес, который может дать качественный семенной материал. Однако у сосен и елей хороший урожай семян случается лишь раз в пять-семь лет. И только тогда можно надеяться, что вырубка будет засеяна нужными породами. Предварительно, конечно, на делянках нужно специально подготовить почву, минерализировать ее.

Если же в течение двух лет после вырубки семян у взрослого леса мало, то на делянках естественным путем вместо сосен и елей вырастут преимущественно трава и различные кустарники. И потом нам придется заново готовить эту делянку к посадке саженцев, а значит, расходовать дополнительные средства. Поэтому мы обычно на делянках сразу высаживаем саженцы нужных пород – сосны или ели и березы, в зависимости от почвы и условий.

Основные посадки производим весной, с середины апреля до начала мая. Благоприятный для приживаемости растений период, когда почва уже оттаяла, а саженцы еще «спят», короткий, поэтому, чтобы выполнить весь объем намеченных посадок, RMK нанимает временных работников, каждый из которых может посадить за день от нескольких сотен до тысячи саженцев.

Планирование лесных работ Для того, чтобы лес сохранился, при планировании объемов вырубки принимают в расчет запас зрелых и растущих лесов. Потенциальные места вырубки планируются на три года вперед. Эта информация публикуется на сайте RMK. Некоторые леса RMK определил в разряд лесов в зонах отдыха. Это леса с долгой традицией использования и рубки в них планируются особенно тщательно, а информация о них предоставляется местным самоуправлениям, чтобы местная община знала, какие работы проводятся в их округе.

- А где и как выращивают сами саженцы?

- Саженцы мы выращиваем в специальных питомниках – только для собственных нужд, не для продажи. Причем в последние годы саженцы выращивают преимущественно как potitaimed (горшечные растения), благодаря чему их приживаемость значительно возросла – ведь при посадке саженца с открытыми корнями всегда есть риск повредить корневую систему. Да и сама работа по посадке «горшечных» саженцев идет быстрее.

В Ида-Вирумаа питомник находится в Ийзаку, там выращивают саженцы сосны, а всего у RMK восемь питомников в разных местах. Выращивание саженцев – кропотливый труд, он начинается с заготовки семян – собирают только качественные семена, которые дают взрослые красивые и здоровые деревья. На выращивание саженцев из семян уходит от года до трех лет.

- Наверное, самое сложное – вырастить лес на месте бывших сланцевых карьеров?

- Для посадки леса на бывших сланцевых карьерах, где почва сухая и каменистая, подходят только горшечные саженцы – другие там вообще бы не прижились. Действительно, на карьерах сажать лес сложнее всего – мы используем там специальные «штыки» весом 6-8 кг, с помощью которых в грунте пробивают глубокие отверстия для укоренения саженцев.

Дальше все зависит от весенней погоды. Если дождей достаточно, саженцы приживаются хорошо, если нет, значительная их часть, вплоть до половины, может погибнуть и тогда нужно привезти новые саженцы на место погибших. В последние два года мы не сажали лес в карьерах, а до этого высаживали на территориях бывших карьеров по 100 и даже по 200 гектаров леса ежегодно.

- Как вы ухаживаете за молодым лесом?

- Когда лесопосадки вырастают до высоты 1,5- 2 метров, необходимо их проредить, оставляя лучшие растения, которые получают тогда достаточно света и питания для дальнейшего развития. Такие прореживания молодняка проводят 2-3 раза до тех пор, пока деревья не станут взрослыми, затем 1- 2 раза прореживают уже взрослый лес в возрасте от 10 до 50 лет. В 50 лет лес достигает возраста, который подходит для сплошной рубки.

- Но ведь жалко рубить лес, деревьям которого по 50 лет?

- Лес — это возобновляемый природный ресурс, его хватит и нашим детям, и внукам. Говорят, что лес-то без человека справится, а вот человек без леса — нет, и это верно. Но раз уж такой замечательный природный ресурс у нас есть, то было бы глупо им не воспользоваться. Только управлять этим ресурсом нужно разумно и грамотно, так, чтобы ни в коем случае лесу не навредить, что мы и делаем. (Более подробно с жизненным циклом леса можно познакомиться здесь.

- Как вы относитесь к добровольцам, которые участвуют в посадках молодых лесов? Довольны ли вы тем, как они работают?

- Всегда положительно относимся и почти всегда довольны, потому что в основном люди относятся к посадкам леса очень ответственно и выполняют все наши указания в точности. Но смысл ежегодно проводимой акции посадки леса с участием добровольных помощников, конечно, не в том, чтобы получить бесплатную рабочую силу. Наоборот, в ходе акции городские жители могут понять, насколько это тяжелый труд — посадка саженцев, а также лично познакомиться с лесным хозяйством и расширить свой кругозор. Правда, обычно желающих бывает не так уж и много.

Лесопосадки в Ида-Вирумаа 2013 - 1118 га ( с карьерами)

2014 – 965 га ( с карьерами)

2015 – 1042 га (с карьерами)

2016 – 984 га (без карьеров)

2017 – 995 га (без карьеров) В государственных лесах Ида-Вирумаа объемы обновления леса стабильные при условии, что вырубается только разрешенный объем леса и не производятся дополнительные рубки из-за шторма или других экстраординарных обстоятельств, что тоже случается. Всего в государственных лесах Эстонии в 2017 году RMK посадил 21,2 миллиона растений, а конкретно в Ида-Вирумаа в Алутагузеском и Ида-Вируском лесничестве были посажены: Береза – 188га, 281650 растений

Ель - 398 га, 1020020 растений

Сосна 399 га, 1598140 растений

Черная ольха 10 га, 17075 растений Всего на 995 гектарах было посажено 2,9 миллионов растений. По информации руководителя по выращиванию леса Северо-Восточного региона RMK

Ильмара Пааля.

- Возможно, люди просто не знают о таких мероприятиях?

- Мы обычно даем информацию о наших акциях в Интернете и СМИ, можно также следить за регистрацией на эти мероприятия на нашем сайте. Делать это нужно в конце марта - начале апреля, иначе может быть уже поздно.

Вера Малькова