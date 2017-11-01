Хватит детям и внукам: как растут наши леса

Среда обитанияХватит детям и внукам: как растут наши леса
Дата публикации: Сегодня, 11:26 Просмотренно: 67
Вопреки довольно распространенному в народе мнению о том, что коммерческая прибыль от продажи древесины для государства важнее, чем сохранение уникальных эстонских лесов, на деле все обстоит как раз наоборот. По всей Эстонии в этом году работники RMK (Центра управления государственными лесами) высадили 10,7 миллиона сосен, 9,2 миллиона елей и 1,1 миллиона берез.
Общее количество высаженных растений превысило прошлогоднее более, чем на миллион экземпляров. В сравнении по уездам больше всего леса высадили в Ида-Вирумаа, за ним идет Пярнумаа – 2,3 миллиона и Ляэне-Вирумаа – 2,1 миллиона.
Ни один участок вырубленного леса, независимо от того, частный это лес или государственный, не остается брошенным на произвол судьбы - это противоречило бы Закону о лесе. Вместо вырубленных деревьев обязательно будут посажены новые, причем выращенные из качественного семенного материала. О том, как выращивают молодые леса, беседуем с лесничим Ида-Вируского лесничества Аларом Сюда.
- Алар, расскажите, как происходит посадка нового леса на месте вырубленного?
- Начну с того, что само место будущей рубки должно строго соответствовать Закону о лесе и подзаконным актам, которые определяют площадь делянки, расстояние между делянками, и т.д. Смысл этих требований заключается в том, чтобы государственный либо частный лесовладелец не вырубал бы подчистую слишком большие площади леса и не наносил тем самым ущерб природе.
Закон о лесе определяет также и порядок возобновления леса на вырубленных площадях, в том числе и случаи, когда лес может восстановиться естественным путем. Однако сейчас мы довольно редко используем такой естественный способ восстановления леса.
- Почему?
- Для восстановления леса естественным путем мы оставляем только те делянки, где рядом растет взрослый лес, который может дать качественный семенной материал. Однако у сосен и елей хороший урожай семян случается лишь раз в пять-семь лет. И только тогда можно надеяться, что вырубка будет засеяна нужными породами. Предварительно, конечно, на делянках нужно специально подготовить почву, минерализировать ее.
Если же в течение двух лет после вырубки семян у взрослого леса мало, то на делянках естественным путем вместо сосен и елей вырастут преимущественно трава и различные кустарники. И потом нам придется заново готовить эту делянку к посадке саженцев, а значит, расходовать дополнительные средства. Поэтому мы обычно на делянках сразу высаживаем саженцы нужных пород – сосны или ели и березы, в зависимости от почвы и условий.
Основные посадки производим весной, с середины апреля до начала мая. Благоприятный для приживаемости растений период, когда почва уже оттаяла, а саженцы еще «спят», короткий, поэтому, чтобы выполнить весь объем намеченных посадок, RMK нанимает временных работников, каждый из которых может посадить за день от нескольких сотен до тысячи саженцев.
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Планирование лесных работ
Для того, чтобы лес сохранился, при планировании объемов вырубки принимают в расчет запас зрелых и растущих лесов. Потенциальные места вырубки планируются на три года вперед. Эта информация публикуется на сайте RMK. Некоторые леса RMK определил в разряд лесов в зонах отдыха. Это леса с долгой традицией использования и рубки в них планируются особенно тщательно, а информация о них предоставляется местным самоуправлениям, чтобы местная община знала, какие работы проводятся в их округе.
- А где и как выращивают сами саженцы?
- Саженцы мы выращиваем в специальных питомниках – только для собственных нужд, не для продажи. Причем в последние годы саженцы выращивают преимущественно как potitaimed (горшечные растения), благодаря чему их приживаемость значительно возросла – ведь при посадке саженца с открытыми корнями всегда есть риск повредить корневую систему. Да и сама работа по посадке «горшечных» саженцев идет быстрее.
В Ида-Вирумаа питомник находится в Ийзаку, там выращивают саженцы сосны, а всего у RMK восемь питомников в разных местах. Выращивание саженцев – кропотливый труд, он начинается с заготовки семян – собирают только качественные семена, которые дают взрослые красивые и здоровые деревья. На выращивание саженцев из семян уходит от года до трех лет.
- Наверное, самое сложное – вырастить лес на месте бывших сланцевых карьеров?
- Для посадки леса на бывших сланцевых карьерах, где почва сухая и каменистая, подходят только горшечные саженцы – другие там вообще бы не прижились. Действительно, на карьерах сажать лес сложнее всего – мы используем там специальные «штыки» весом 6-8 кг, с помощью которых в грунте пробивают глубокие отверстия для укоренения саженцев.
Дальше все зависит от весенней погоды. Если дождей достаточно, саженцы приживаются хорошо, если нет, значительная их часть, вплоть до половины, может погибнуть и тогда нужно привезти новые саженцы на место погибших. В последние два года мы не сажали лес в карьерах, а до этого высаживали на территориях бывших карьеров по 100 и даже по 200 гектаров леса ежегодно.
- Как вы ухаживаете за молодым лесом?
- Когда лесопосадки вырастают до высоты 1,5- 2 метров, необходимо их проредить, оставляя лучшие растения, которые получают тогда достаточно света и питания для дальнейшего развития. Такие прореживания молодняка проводят 2-3 раза до тех пор, пока деревья не станут взрослыми, затем 1- 2 раза прореживают уже взрослый лес в возрасте от 10 до 50 лет. В 50 лет лес достигает возраста, который подходит для сплошной рубки.
- Но ведь жалко рубить лес, деревьям которого по 50 лет?
- Лес — это возобновляемый природный ресурс, его хватит и нашим детям, и внукам. Говорят, что лес-то без человека справится, а вот человек без леса — нет, и это верно. Но раз уж такой замечательный природный ресурс у нас есть, то было бы глупо им не воспользоваться. Только управлять этим ресурсом нужно разумно и грамотно, так, чтобы ни в коем случае лесу не навредить, что мы и делаем. (Более подробно с жизненным циклом леса можно познакомиться здесь.
- Как вы относитесь к добровольцам, которые участвуют в посадках молодых лесов? Довольны ли вы тем, как они работают?
- Всегда положительно относимся и почти всегда довольны, потому что в основном люди относятся к посадкам леса очень ответственно и выполняют все наши указания в точности. Но смысл ежегодно проводимой акции посадки леса с участием добровольных помощников, конечно, не в том, чтобы получить бесплатную рабочую силу. Наоборот, в ходе акции городские жители могут понять, насколько это тяжелый труд — посадка саженцев, а также лично познакомиться с лесным хозяйством и расширить свой кругозор. Правда, обычно желающих бывает не так уж и много.
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Лесопосадки в Ида-Вирумаа
2013 - 1118 га ( с карьерами)
В государственных лесах Ида-Вирумаа объемы обновления леса стабильные при условии, что вырубается только разрешенный объем леса и не производятся дополнительные рубки из-за шторма или других экстраординарных обстоятельств, что тоже случается.
Всего в государственных лесах Эстонии в 2017 году RMK посадил 21,2 миллиона растений, а конкретно в Ида-Вирумаа в Алутагузеском и Ида-Вируском лесничестве были посажены:
Береза – 188га, 281650 растений
Всего на 995 гектарах было посажено 2,9 миллионов растений.
По информации руководителя по выращиванию леса Северо-Восточного региона RMK
- Возможно, люди просто не знают о таких мероприятиях?
- Мы обычно даем информацию о наших акциях в Интернете и СМИ, можно также следить за регистрацией на эти мероприятия на нашем сайте. Делать это нужно в конце марта - начале апреля, иначе может быть уже поздно.
Вера Малькова