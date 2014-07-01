Архитектурный конкурс на строительство магазина Lidl выиграло бюро Molumba OÜ

Дата публикации: Сегодня, 16:05

На прошлой неделе был выбран победитель объявленного ранее архитектурного конкурса на строительство в Нарве магазина Lidl. Магазин будет построен в центре города по адресу Таллиннское шоссе, 7. Победителем стала работа архитектурного бюро Molumba OÜ под названием " Blue Velvet ".

На первом этапе конкурса были рассмотрены портфолио архитекторов, изъявивших желание поработать над обликом магазина Lidl в Нарве. Из десяти поступивших заявок конкурсная комиссия отобрала три наиболее подходящих портфолио, авторам которых предложили создать концепцию здания для супермаркета. Из числа присланных работ был выбран самый лучший и интересный вариант. В жюри от лица Нарвы входили мэр города Тармо Таммисте и главный архитектор Иван Сергеев.

По оценке жюри, в победившем проекте предложены идеи, которые сделают это место ярким и запоминающимся, оно будет притягивать к себе людей, что, несомненно, выгодно торговому центру. Кроме того данное решение реализуемо финансово.

Стоит также отметить, что на данном этапе получено лишь концептуальное видение будущего магазина и победители конкурса продолжат работу над проектом, будут вносить необходимые изменения и доработки. «На дальнейшем этапе работа будет прорабатываться дальше с практической точки зрения, в том числе, будет детально проработан главный публичный элемент магазина – “горка” – таким образом, чтобы она была безопасна для всех участников движения", - отметил Иван Сергеев.

Сейчас место, где будет построен магазин Lidl, выглядит так.

«Может показаться, что в работе над проектированием торгового здания предложить что-то действительно интересное и необычное довольно сложно. Могу с удовольствием признать, что архитектором это удалось, и выбирать было из чего. Предложенное архитекторами решение позволит создать радостную, разнообразную и современную городскую среду, где горожане и гости города смогут приятно проводить свободное время. Также проект добавит красок в центральный район города», - сказал Тармо Таммисте.

Напомним, что изначально Lidl хотел построить магазин на основании типичного проекта по старой детальной планировке 2001 года, однако с учетом важности местоположения объекта в самом начале центральной улицы города, власти Нарвы настояли на проведении архитектурного конкурса.

Nelli Buinitskaja

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