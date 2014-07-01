Архитектурный конкурс на строительство магазина Lidl выиграло бюро Molumba OÜ

Среда обитанияАрхитектурный конкурс на строительство магазина Lidl выиграло бюро Molumba OÜ
На прошлой неделе был выбран победитель объявленного ранее архитектурного конкурса на строительство в Нарве магазина Lidl. Магазин будет построен в центре города по адресу Таллиннское шоссе, 7. Победителем стала работа архитектурного бюро Molumba OÜ под названием " Blue Velvet ".
На первом этапе конкурса были рассмотрены портфолио архитекторов, изъявивших желание поработать над обликом магазина Lidl в Нарве. Из десяти поступивших заявок конкурсная комиссия отобрала три наиболее подходящих портфолио, авторам которых предложили создать концепцию здания для супермаркета. Из числа присланных работ был выбран самый лучший и интересный вариант. В жюри от лица Нарвы входили мэр города Тармо Таммисте и главный архитектор Иван Сергеев.
По оценке жюри, в победившем проекте предложены идеи, которые сделают это место ярким и запоминающимся, оно будет притягивать к себе людей, что, несомненно, выгодно торговому центру. Кроме того данное решение реализуемо финансово.
Стоит также отметить, что на данном этапе получено лишь концептуальное видение будущего магазина и победители конкурса продолжат работу над проектом, будут вносить необходимые изменения и доработки. «На дальнейшем этапе работа будет прорабатываться дальше с практической точки зрения, в том числе, будет детально проработан главный публичный элемент магазина – “горка” – таким образом, чтобы она была безопасна для всех участников движения", - отметил Иван Сергеев.
Сейчас место, где будет построен магазин Lidl, выглядит так.
«Может показаться, что в работе над проектированием торгового здания предложить что-то действительно интересное и необычное довольно сложно. Могу с удовольствием признать, что архитектором это удалось, и выбирать было из чего. Предложенное архитекторами решение позволит создать радостную, разнообразную и современную городскую среду, где горожане и гости города смогут приятно проводить свободное время. Также проект добавит красок в центральный район города», - сказал Тармо Таммисте.
Напомним, что изначально Lidl хотел построить магазин на основании типичного проекта по старой детальной планировке 2001 года, однако с учетом важности местоположения объекта в самом начале центральной улицы города, власти Нарвы настояли на проведении архитектурного конкурса.
Nelli Buinitskaja
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