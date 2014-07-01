Генерал Тиганик — нарвским гимназистам: конечно же, вас ждут служить в армии Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 15:54

В преддверии столетия эстонской армии, которое будет широко праздноваться в 2018 году вместе с юбилеем республики, важно осознать роль каждого гражданина в развитии страны и его вклад в укрепление безопасности. Для обсуждения этих тем про приглашению программы Sinu Riigi Kaitse Нарву посетил бригадный генерал Сил обороны Эстонии Артур Тиганик, который встретился в трех школах с местными гимназистами и ответил на все волнующие их вопросы, среди которых были и такие, что вызвали бурную дискуссию.

Сейчас генерал Тиганик представляет Эстонию в главном военном штабе НАТО, который находится в Бельгии, и поэтому имеет возможность видеть полную картину ситуации в области безопасности и анализировать настоящие угрозы. До назначения на эту международную позицию генерал Тиганик служил в Главном штабе заместителем командующего Сил обороны Эстонии.

По его словам, ему всегда приятно бывать в Ида-Вирумаа, а особенно в Нарве, откуда приходит служить не только мотивированная молодежь, но ещё и встречаются очень хорошие игроки в хоккей. Вместе с нарвскими юношами генерал Тиганик играет за хоккейную сборную Сил обороны Эстонии.

Генерал уверен, что в 99-летнюю годовщину Сил обороны Эстонии нам важно уделять должное внимание открытому диалогу и укреплению связи между обществом и армией. Поскольку модель безопасности Эстонии основывается как на срочной службе, так и на системной работе с резервистами, Силы обороны придают большое значение поднятию информированности населения и вовлечению всех заинтересованных граждан в укрепление безопасности страны. По мнению генерала, это достигается в том числе и через доверительное общение с русскоязычной молодежью на подобных встречах.

Директор Нарвской Кренгольмской гимназии Ирина Янович согласна с позицией генерала Тиганика и двери её школы всегда открыты для таких гостей: ”Когда высший военный офицер Эстонии отвечает на разные вопросы гимназистов в формате полноценного обмена мнениями, то это безусловно способствует формированию положительного имиджа Сил обороны. Ярким примером тому является растущее последние 4 года количество абитуриентов из нашей школы, желающих добровольно проходить срочную службу в армии Эстонии. И сегодня они услышали от генерала, что их, конечно же, ждут служить в Силах обороны”.

Григорий Сенькив, руководитель программы Sinu Riigi Kaitse, убежден, что через личное общение можно всегда найти общие интересы и разрушить сложившиеся стереотипы: ”Генерал Тиганик уже давно делает вклад в развитие программы и мы рады представить нашим партнерам площадку для искреннего обсуждения таких тем как безопасность европейских стран, политика обороны Эстонии, членство в НАТО, а так же срочная служба для молодых людей и девушек”.

”Из состоявшегося диалога с генералом, участники поняли, что сегодня, в 99 годовщину Сил обороны Эстонии, мы имеем открытую, современную и боеспособную армию,” подытожил Сенькив.