Генерал Тиганик — нарвским гимназистам: конечно же, вас ждут служить в армии Эстонии

Среда обитанияГенерал Тиганик — нарвским гимназистам: конечно же, вас ждут служить в армии Эстонии
В преддверии столетия эстонской армии, которое будет широко праздноваться в 2018 году вместе с юбилеем республики, важно осознать роль каждого гражданина в развитии страны и его вклад в укрепление безопасности. Для обсуждения этих тем про приглашению программы Sinu Riigi Kaitse Нарву посетил бригадный генерал Сил обороны Эстонии Артур Тиганик, который встретился в трех школах с местными гимназистами и ответил на все волнующие их вопросы, среди которых были и такие, что вызвали бурную дискуссию.
Сейчас генерал Тиганик представляет Эстонию в главном военном штабе НАТО, который находится в Бельгии, и поэтому имеет возможность видеть полную картину ситуации в области безопасности и анализировать настоящие угрозы. До назначения на эту международную позицию генерал Тиганик служил в Главном штабе заместителем командующего Сил обороны Эстонии.
По его словам, ему всегда приятно бывать в Ида-Вирумаа, а особенно в Нарве, откуда приходит служить не только мотивированная молодежь, но ещё и встречаются очень хорошие игроки в хоккей. Вместе с нарвскими юношами генерал Тиганик играет за хоккейную сборную Сил обороны Эстонии.
Генерал уверен, что в 99-летнюю годовщину Сил обороны Эстонии нам важно уделять должное внимание открытому диалогу и укреплению связи между обществом и армией. Поскольку модель безопасности Эстонии основывается как на срочной службе, так и на системной работе с резервистами, Силы обороны придают большое значение поднятию информированности населения и вовлечению всех заинтересованных граждан в укрепление безопасности страны. По мнению генерала, это достигается в том числе и через доверительное общение с русскоязычной молодежью на подобных встречах.
Директор Нарвской Кренгольмской гимназии Ирина Янович согласна с позицией генерала Тиганика и двери её школы всегда открыты для таких гостей: ”Когда высший военный офицер Эстонии отвечает на разные вопросы гимназистов в формате полноценного обмена мнениями, то это безусловно способствует формированию положительного имиджа Сил обороны. Ярким примером тому является растущее последние 4 года количество абитуриентов из нашей школы, желающих добровольно проходить срочную службу в армии Эстонии. И сегодня они услышали от генерала, что их, конечно же, ждут служить в Силах обороны”.
Григорий Сенькив, руководитель программы Sinu Riigi Kaitse, убежден, что через личное общение можно всегда найти общие интересы и разрушить сложившиеся стереотипы: ”Генерал Тиганик уже давно делает вклад в развитие программы и мы рады представить нашим партнерам площадку для искреннего обсуждения таких тем как безопасность европейских стран, политика обороны Эстонии, членство в НАТО, а так же срочная служба для молодых людей и девушек”.
”Из состоявшегося диалога с генералом, участники поняли, что сегодня, в 99 годовщину Сил обороны Эстонии, мы имеем открытую, современную и боеспособную армию,” подытожил Сенькив.
Дежурный по городу
Задай вопрос городскому художнику...
27 ноября встречу с прессой проведет городской художник Денис Полубояров....
В мире
МОК объявил дату заседания по вопросу допуска России к...
МОК объявит свое решение 5 декабря....
США стали чаще отказывать в визах гражданам России...
Госдепартамент США отчитался об отказах в туристических визах....
Есть анекдот!
Жена мне говорит:...
Жена мне говорит: - Мы с тобой нигде не бываем! - Ладно, - говорю. ...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 3-комн. квартиру на ул. Пушкина
3-комн. квартиру на ул. Пушкина, 49; 6 этаж; рядом расположены магазнин Prisma, школа и детский садик. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Покупаем подержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. Тел.: 58282298.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Дрова колотые и сложенные"
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Наполнитель/подстилка для кошек
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Берёзовые веники
Берёзовые веники, связаны по парам. Цена 3 евро. {Тел.} 55558967.
Ремонт обуви и заточка ножей не выходя из дома
Ремонт обуви и заточка бытового инструмента не выходя из дома. Курьер отвезет и привезет ваши вещи. {Тел.} 58391882.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Наши конкурсы
23 ноября заканчивается прием работ на конкурс об осени....
Приглашаем принять участие в конкурсе “Нарва — осени столица». ...
От редакции
Новый проект для наших читателей: "Место встречи". 1 выпуск...
Представляем вам еще одну нашу новацию: проект под названием «Место встречи»....
Проект "Важно знать". Первый выпуск...
Дорогие читатели! Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать»....
Выбор редакции
В Нарве могут появиться еще одна школа и «шоколадные»...
У нас в гостях - DJ Red, в миру - Виталий Шепелев....
Инвесторы ждут подходящего момента...
О планах строительства двадцатиэтажки в Нарве на месте бывшего детского сада....
Жители Нарвы процветают, а Ивангород еще недавно стоял в...
New York Times описывает жизнь по обе стороны границы. ...