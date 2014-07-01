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Дежурный по городу
Задай вопрос городскому художнику

Дата публикации: Сегодня, 14:03

Задай вопрос городскому художнику

 

Уважаемы читатели!

В понедельник, 27 ноября встречу с прессой проведет городской художник Денис Полубояров (Департамент архитектуры и городского планирования).

Г-н Полубояров готов дать ответы на конкретные вопросы. До середины пятницы вы может писать вопросы господину Полубоярову в комментариях к этому материалу.

 

"ВП"

 

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Комментарии (2)
avatar вопрос Сегодня, 17:07
Цитировать
В чём состоит ваша работа на городской службе ? Может вы рисуете портреты Мижуя или Овсянникова и где их можно увидеть ?
avatar аtuner Сегодня, 17:08
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Тере! Скажите, кто наряжяет ёлку на Петровской в этом году?
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Ответ:

Дежурный по городу

Задай вопрос городскому художнику...

27 ноября встречу с прессой проведет городской художник Денис Полубояров....

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