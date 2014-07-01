Новой административной единицей будет управлять мэр Максим Ильин

Дата публикации: Сегодня, 10:24

Две объединённые административные единицы - волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу - продолжают работу по созданию всех необходимых структур своего самоуправления.

30-летний Максим Ильин будет руководить городом Нарва-Йыэсуу, в который в результате государственной административной реформы вошла и Вайвараская волость. Фото: Сергей Башилов

Второе заседание городского собрания было посвящено выборам мэра и состоялось 8 ноября под Нарвой, в Ольгина. Никаких серьёзных противостояний и в этот раз не случилось, не считая слабых попыток союза «Вместе вперёд» оспорить кандидатуру г-на Ильина и указать на то, что новый устав административной единицы недостаточно проработан. Заседание заняло по времени меньше часа, так как Центристская партия (7 голосов) и избирательный союз «Общий дом» (8 голосов) солидарно проголосовали за принятие нового устава и за избрание мэром Нарва-Йыэсуу Максима Ильина.

Битва под Нарвой

На своём втором заседании, которое прошло на сей раз в Ольгина, горсобрание выбирало мэра и голосовало за устав нового самоуправления. Говоря о том, почему возникла необходимость провести второе заседание в зале Народного дома Ольгина (первое состоялось в конференц-зале спа-отеля Мересуу), городской секретарь Марина Соргус отметила, что при проведении заседаний места должно хватать и депутатам, каковых по списку 17 человек, и представителям прессы, а подходящих по размеру помещений в здании горуправы Нарва-Йыэсуу нет. Теперь самоуправление рассматривает и возможность организовать приёмные часы чиновников в Народном доме Ольгина.

Максим Ильин, молодой и способный

Уже согласованная коалицией кандидатура тридцатилетнего Максима Ильина на пост главы нового самоуправления, в котором проживает около 5000 человек, была поддержана 14 голосами членов горсобрания, и, таким образом, г-н Ильин был избран. Максим Ильин родился в Вайвараской волости и закончил Таллиннский технический университет по специализации «промышленное и гражданское строительство», получил степень магистра. В волости он пять лет проработал специалистом по дорожному строительству, а с мая 2014 года Ильин - вице-мэр города Нарва-Йыэсуу, с ноября 2016 — мэр. Максим Ильин был поддержан и избирателями: на выборах в октябре этого года он набрал 248 голосов, был первым в списке «беспартийных», то есть союза «Общий Дом». И сам себя он называет беспартийным, хотя и тесно сотрудничает с Вейкко Лухалайдом, который является представителем Центристской партии.

Какие задачи стоят перед «столичным» Нарва-Йыэсуу?

«Сейчас наша главная задача - это объединение двух самоуправлений в одно, - говорит Максим Ильин, - мы плотно работаем по этому вопросу. Сегодня приняли устав нашего самоуправления и подбираем людей в управу, но конкретных имён я пока назвать не могу, потому что этот вопрос находится в стадии решения».

На вопрос нашего корреспондента, что же за административная единица появилась рядом с городом Нарвой, Максим Ильин ответил коротко - город Нарва-Йыэсуу. То есть, с точки зрения управления, территория уже теперь бывшей волости Вайвара была присоединена к городу. «Мы ожидаем, что налоговые поступления останутся на том же уровне или, возможно, станут выше, так как увеличится минимальная зарплата, — продолжает Максим, — и государственная поддержка останется».

Новый мэр говорит, что одной из задач местного самоуправления является обеспечение проживающих на его территории жителей автобусным транспортом, доставку людей из одной части самоуправления в другую, чтобы даже небольшие населённые пункты не были отрезаны от города Нарва-Йыэсуу, который теперь стал «столицей» и для волости Вайвара площадью около 400 км².

Максим Ильин:

- 2-3 новых автобусных маршрута мы точно должны запустить. Мы уже ведём переговоры с городом Силламяэ, и наш сосед нас поддерживает в нашем начинании. Тем более, что многие жители Силламяэ работают в спа-отелях в Нарва-Йыэсуу, то есть жители Силламяэ нуждаются в прямом автобусном сообщении с нами. А также нет ничего невозможного в том, чтобы действующий маршрут № 31 начинался бы из Ольгина хотя бы 1-2 раза в день. В этом вопросе мы собираемся наладить тесный контакт с создающимся в Ида-Вирумаа Центром общественного транспорта, а также с Союзом самоуправлений.

Как бы в двух «лесных» не заблудиться

- Нас объединил Закон о территориальных границах самоуправлений и мы появились в результате государственной административной реформы - поясняет Максим Ильин. - Все адреса в нашем самоуправлении будут заканчиваться на Narva-Jõesuu linn (город Нарва-Йыэсуу). Например, Narva mnt. 12 Olgina Narva-Jõesuu linn — это адрес Народного дома Ольгина. С 1 января такая почтовая адресная строчка войдёт в употребление, соответственно, должна перестроиться и почта, потому что нужно поменять большое количество адресов. Другими словами, появится их новое написание. А так как, например, и в нашем городе, и в посёлке Ольгина есть своя улица Метса, то могут происходить курьёзы в адресах почтовых отправлений. В первом случае адрес будет выглядеть так: улица Метса, Ольгина, Нарва-Йыэсуу, а во втором: улица Метса, Нарва-Йыэсуу, Нарва-Йыэсуу.

Сам собой напрашивается вопрос, а будет ли и каким именно взаимодействие новой административной единицы с Нарвой, к слиянию с которой склонялась немалая часть местных жителей? По словам председателя горсобрания Вейкко Лухалайда, пока наиболее хороший контакт установлен с властями Силламяэ, а вовсе не Нарвы.

Сергей БАШИЛОВ