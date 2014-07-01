Велодорожка между Нарвой и Нарва-Йыэсуу

Дата публикации: Сегодня, 11:28

Город Нарва надеется в ближайшее время провести переговоры с новой административной единицей - городом Нарва-Йыэсуу (куда теперь входит и бывшая волость Вайвара) по поводу строительства долгожданной велодорожки из Нарвы в Нарва-Йыэсуу.

- Мэр нашего города дал задание встретиться с избранными представителями города Нарва-Йыэсуу, чтобы выяснить, какое видение относительно этого проекта есть у наших соседей в свете административного объединения, - сказал директор Департамента развития и экономики Георгий Игнатов на инфочасе в городской управе. - Не секрет, что города Нарва и Нарва-Йыэсуу участвовали в одной Программе развития больших регионов и желали осуществлять строительные проекты велодорожек на своей территории. Было бы логично, чтобы новое само- управление связало между собой эти две запланированные дороги.

Напомним, что до сих пор договориться не получалось из-за разногласий Нарвы с волостью Вайвара, по территории которой дорожка тоже должна была проходить. Нарва в лице департамента развития и экономики хотела взять на себя роль ведущего партнёра и вести строительство на территории волости.

Тогдашний старейшина волости полагал, что это не слишком приемлемая схема. Сейчас мы готовы передать решение бюрократических процедур городу Нарва-Йыэсуу. Финансирование на этот проект у нас есть, и мы хотим его завершить, - уточнил Г. Игнатов.

Что касается конкурса гос- поставки по внутригородским велодорожкам в Нарве, то он уже проведен. Есть и победитель, однако назвать его Георгий Игнатов отказался. По части дорожки, которая пойдёт по ул. Йыэсуу до административной границы города, проект находится в стадии квалификации.

В ближайшее время будут проведены все необходимые процедуры и подписаны договоры, срок исполнения которых составит один год.

Софья Боборенко