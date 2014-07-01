Город задумался о строительстве помещения для “Старой Нарвы”

Дата публикации: Сегодня, 11:12

Макету Старой Нарвы места пока не нашли. Депутатам городского собрания предстоит решить, где найдёт себе пристанище «туристический магнит» Нарвы.

Новое здание для макета Старой нарвы обойдётся примерно в полмиллиона евро.

Многих горожан, да и гостей города из Швеции, России, Финляндии волнует вопрос, что станется с макетом Старой Нарвы, детищем известного нарвитяна Федора Шанцына в связи с предстоящей реконструкцией здания Ратуши. Уже сейчас у туристов и горожан отсутствует возможность увидеть это уникальное сооружение, так как здание Ратуши было закрыто в июле для посещений в связи с тем, что оно не отвечает правилам пожарной безопасности.

Арендовать или строить?

Тогда же в июле был объявлен очередной конкурс на поиск помещения для макета Старой Нарвы (первый конкурс успехом не увенчался). По словам Георгия Игнатова, директора Департамента развития и экономики, на сегодня осталось только два помещения, подходящих по всем параметрам (размер 200 кв.м, отсутствие колонн, поддержание постоянной температуры): на втором этаже торгового центра «Фама» и в здании бывшего АСУПа Кренгольмской мануфактуры на ул. Спорди, 2, которое сейчас принадлежит фирме Narva Gate.

Городские власти искали подходящее здание, которое можно было бы взять в аренду минимум на 20 лет. По итогам переговоров, говорит Георгий Игнатов, стало ясно: даже самое выгодное с точки зрения цены предложение об аренде сравнимо или даже больше, чем стоимость строительства нового здания:

- Если исходить из средней цены на новое строительство в 1200 евро за квадратный метр, то получается сумма около полумиллиона евро. Вот и считайте. Хочу заметить, что требование к договору аренды привести помещение в порядок сразу значительно подняло стоимость договора с Narva Gate. Конечно, при варианте создания специального здания есть ещё масса нюансов – стоимость коммунальных услуг, обслуживание, охрана. При этом своё помещение есть своё помещение, тем более, специально построенное под макет, - полагает он.

Решение - за депутатами

По словам Игнатова, город искал место под строительство с уже установленной детальной планировкой, чтобы не нужно было тратить 12-18 месяцев на установление «деталки». И такое место было найдено. Теперь депутатам на декабрьской сессии городского собрания предстоит решить, какой вариант предпочесть: брать помещение в аренду или делать инвестиции в городское строительство специально для размещения макета. Департамент экономики и развития предлагает построить один из блоков здания будущей городской управы непосредственно за Ратушей.

- Идея состоит в том, что в рамках уже существующей детальной планировки Стокгольмской площади запланирован определённый объем застройки. Один из блоков (тот, что ближе к ул. Рюйтли) можно отдать под строительство павильона, в котором разместился бы макет (200 кв.м), а также подсобные помещения примерно такого же объёма. Исходя из решения депутатов, будем двигаться дальше, - заключил он.

Старую Нарву – в Пярну?

Действительно, на объёмах экономить не хотелось бы, ведь у создателя «Старой Нарвы» Федора Шанцын есть и другие уже воплощенные и только ещё задуманные идеи. Например, макеты церквей Старой части Нарвы и Ивангорода он выставлял в Городской центральной библиотеке. Есть у мастера задумка создать макет Кренгольмской части города, «Сталинскую Нарву». Понятно, что расширяться в пределах одного здания до бесконечности нельзя. Фёдор мечтает о том, чтобы свести все свои макеты вместе, но понимает, что это плохо согласуется с планами города.

«Вот дали бы мне здание на улице Спорди, я бы там как раз Кренгольм и сделал, он по проекту в полтора раза больше, чем Старая Нарва!», - говорит мастер.

Если же говорить о вариантах, озвученных по итогам конкурса, то, по его мнению, наиболее рациональным решением было бы строить новое помещение, например, стеклянный «аквариум».

Как вариант он рассматривал историческое здание арт- бригады (бывший ДК строителей), расположенной в старой части города, но оно находится в частных руках и хозяин запросил слишком большую цену. Рассматривалась ещё одна возможность - разместить макет в одном из ангаров на ул. Тиймани, но это было бы совсем не удобно для туристов, говорит автор макета, переживающий за судьбу своего творения.

- Мне даже из музея Пярну звонили, предлагали на несколько лет разместить макет у них. Но потом поступило другое предложение - помочь им в создании макета города Пярну, - говорит Шанцын.

Софья Боборенко