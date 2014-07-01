Город задумался о строительстве помещения для “Старой Нарвы”

Среда обитанияГород задумался о строительстве помещения для “Старой Нарвы”
Макету Старой Нарвы места пока не нашли. Депутатам городского собрания предстоит решить, где найдёт себе пристанище «туристический магнит» Нарвы.
Новое здание для макета Старой нарвы обойдётся примерно в полмиллиона евро.
Многих горожан, да и гостей города из Швеции, России, Финляндии волнует вопрос, что станется с макетом Старой Нарвы, детищем известного нарвитяна Федора Шанцына в связи с предстоящей реконструкцией здания Ратуши. Уже сейчас у туристов и горожан отсутствует возможность увидеть это уникальное сооружение, так как здание Ратуши было закрыто в июле для посещений в связи с тем, что оно не отвечает правилам пожарной безопасности.
Арендовать или строить?
Тогда же в июле был объявлен очередной конкурс на поиск помещения для макета Старой Нарвы (первый конкурс успехом не увенчался). По словам Георгия Игнатова, директора Департамента развития и экономики, на сегодня осталось только два помещения, подходящих по всем параметрам (размер 200 кв.м, отсутствие колонн, поддержание постоянной температуры): на втором этаже торгового центра «Фама» и в здании бывшего АСУПа Кренгольмской мануфактуры на ул. Спорди, 2, которое сейчас принадлежит фирме Narva Gate.
Городские власти искали подходящее здание, которое можно было бы взять в аренду минимум на 20 лет. По итогам переговоров, говорит Георгий Игнатов, стало ясно: даже самое выгодное с точки зрения цены предложение об аренде сравнимо или даже больше, чем стоимость строительства нового здания:
- Если исходить из средней цены на новое строительство в 1200 евро за квадратный метр, то получается сумма около полумиллиона евро. Вот и считайте. Хочу заметить, что требование к договору аренды привести помещение в порядок сразу значительно подняло стоимость договора с Narva Gate. Конечно, при варианте создания специального здания есть ещё масса нюансов – стоимость коммунальных услуг, обслуживание, охрана. При этом своё помещение есть своё помещение, тем более, специально построенное под макет, - полагает он.
Решение - за депутатами
По словам Игнатова, город искал место под строительство с уже установленной детальной планировкой, чтобы не нужно было тратить 12-18 месяцев на установление «деталки». И такое место было найдено. Теперь депутатам на декабрьской сессии городского собрания предстоит решить, какой вариант предпочесть: брать помещение в аренду или делать инвестиции в городское строительство специально для размещения макета. Департамент экономики и развития предлагает построить один из блоков здания будущей городской управы непосредственно за Ратушей.
- Идея состоит в том, что в рамках уже существующей детальной планировки Стокгольмской площади запланирован определённый объем застройки. Один из блоков (тот, что ближе к ул. Рюйтли) можно отдать под строительство павильона, в котором разместился бы макет (200 кв.м), а также подсобные помещения примерно такого же объёма. Исходя из решения депутатов, будем двигаться дальше, - заключил он.
Старую Нарву – в Пярну?
Действительно, на объёмах экономить не хотелось бы, ведь у создателя «Старой Нарвы» Федора Шанцын есть и другие уже воплощенные и только ещё задуманные идеи. Например, макеты церквей Старой части Нарвы и Ивангорода он выставлял в Городской центральной библиотеке. Есть у мастера задумка создать макет Кренгольмской части города, «Сталинскую Нарву». Понятно, что расширяться в пределах одного здания до бесконечности нельзя. Фёдор мечтает о том, чтобы свести все свои макеты вместе, но понимает, что это плохо согласуется с планами города.
«Вот дали бы мне здание на улице Спорди, я бы там как раз Кренгольм и сделал, он по проекту в полтора раза больше, чем Старая Нарва!», - говорит мастер.
Если же говорить о вариантах, озвученных по итогам конкурса, то, по его мнению, наиболее рациональным решением было бы строить новое помещение, например, стеклянный «аквариум».
Как вариант он рассматривал историческое здание арт- бригады (бывший ДК строителей), расположенной в старой части города, но оно находится в частных руках и хозяин запросил слишком большую цену. Рассматривалась ещё одна возможность - разместить макет в одном из ангаров на ул. Тиймани, но это было бы совсем не удобно для туристов, говорит автор макета, переживающий за судьбу своего творения.
- Мне даже из музея Пярну звонили, предлагали на несколько лет разместить макет у них. Но потом поступило другое предложение - помочь им в создании макета города Пярну, - говорит Шанцын.
Софья Боборенко
Поворчим немного
Вандалы в супермаркете...
Нарвский супермаркет, час пик. Стою в довольно длинной очереди в кассу. ...
Дежурный по городу
В планах развития - порт Кулгу, транзитная трасса и ратуша...
Традиционный инфочас для прессы провел Георгий Игнатов....
В мире
SKYCOP помогает пассажирам получить компенсацию...
Европейские авиакомпании должны пассажирам свыше трех миллиардов евро компенсаций....
Восемь человек погибли в крушении самолета под Хабаровском...
Из всех людей на борту уцелел один четырехлетний ребенок....
Есть анекдот!
Жена мне говорит:...
Жена мне говорит: - Мы с тобой нигде не бываем! - Ладно, - говорю. ...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 3-комн. квартиру на ул. Пушкина
3-комн. квартиру на ул. Пушкина, 49; 6 этаж; рядом расположены магазнин Prisma, школа и детский садик. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Покупаем подержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. Тел.: 58282298.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Дрова колотые и сложенные"
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Наполнитель/подстилка для кошек
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Берёзовые веники
Берёзовые веники, связаны по парам. Цена 3 евро. {Тел.} 55558967.
Ремонт обуви и заточка ножей не выходя из дома
Ремонт обуви и заточка бытового инструмента не выходя из дома. Курьер отвезет и привезет ваши вещи. {Тел.} 58391882.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Наши конкурсы
23 ноября заканчивается прием работ на конкурс об осени....
Приглашаем принять участие в конкурсе “Нарва — осени столица». ...
От редакции
Новый проект для наших читателей: "Место встречи". 1 выпуск...
Представляем вам еще одну нашу новацию: проект под названием «Место встречи»....
Проект "Важно знать". Первый выпуск...
Дорогие читатели! Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать»....
Выбор редакции
Мария Сморжевских-Смирнова, руководитель сразу двух музеев...
Заведующая отделом Таллиннского городского музея «Дом-музей Петра I и Таллиннский...
Аварийное отключение электричества: кто виноват и что...
В октябре, в городе Нарва, было несколько отключений электричества....
Руководители Нарвской больницы: «дайте нам правильный...
C ответами на вопросы выступили Олев Силланд и Пилле Летюка. ...