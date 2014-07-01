На благоустройство порта Кулгу потратят 259 тысяч евро

Среда обитанияНа благоустройство порта Кулгу потратят 259 тысяч евро
Завершился тур малых проектов в рамках программы приграничного сотрудничества «Эстония- Россия». От нарвы было подано несколько заявок.
К сожалению, ни проект создания тюбинга на Аккекюла от SA Narva Linnaarendus, ни проект развития туристических предприятий совместно с Комитетом по туризму Ленинградской области поддержки не нашли. По словам директора Департамента развития и экономики Георгия Игнатова, четыре проекта подавали промзоны нашего региона IVEA, так что конкуренция была довольно большой.
Помимо благоустройства территории порту Кулгу требуется и новое здание. Архив «ВП».
259 тысяч на порт Кулгу
Программа выделит средства только по одному проекту – благоустройство территории порта Кулгу. Так как проект «малый», то и средства, выделяемые на него, небольшие. Два партнёра, Нарва и российский город Сланцы, получат на двоих 500 тысяч евро. В Нарве действия проекта будут сосредоточены на развитии и благоустройстве территории порта Кулгу, в Сланцах - инфраструктуры в прибрежной зоне реки Плюсса и привлечении предпринимателей к проектной территории.
259 тысяч евро (самофинансирование от города составит 26 тысяч) будут потрачены на небольшое благоустройство территории порта: безопасную причальную стенку, освещение и дорогу.
Проект концентрируется вокруг нынешнего здания порта (барака), который, конечно же, тоже требует значительной реконструкции или даже замены, но в рамках выделенных средств им заниматься смысла нет.
Нарва развивает порты. Зачем?
Городское целевое учреждение Narva Sadam, которое занимается содержанием и развитием двух нарвских портов, в последние два года активизировало свою работу, что связано, прежде всего, с увеличением финансирования. Если раньше бюджет ЦУ составлял 4 с половиной тысячи евро, то в нынешнем году - уже 20 тысяч. Член правления Narva Sadam Сергей Львов говорит, что порты Нарвы потихоньку развиваются. И хотя пока заходят к нам не так уж много яхт с гостями (около двадцати за сезон) заниматься этим всё равно надо.
- По всей Эстонии самоуправления и даже частные лица приводят в порядок свои порты: Тойла, Пуртсе… Надо видеть, какую красоту сделали, например, на Сааремаа: там 14 малых портов словно с картинки сошли. И пускай сейчас к нам приходят, в основном, местные суда, это работа на перспективу, ведь отношения с соседями со временем, я верю, должны улучшиться, - говорит он и добавляет, что в планах ЦУ предлагать еще и ряд услуг местным рыбакам.
- Развитие нарвских портов – долгосрочная деятельность. Никто и не ожидает, что они будут приносить прибыль прямо завтра. Но любой порт – это ещё одна дорога в город, - считает
и директор Департамента развития и экономики Игнатов, добавляя:
- Наша задача не состоит в том, чтобы соединить напрямую порты Нарвы и Сланцев водным путём, поскольку пограничные вопросы никто не отменял. Тут другой акцент: развивая причальную инфраструктуру, мы содействуем развитию местного бизнеса: прокат лодок, рекреационные возможности для горожан. Тем более, что порт в Кулгу ориентирован скорее не на российских партнёров, а на то, чтобы соединить Нарову и Чудское озеро.
Кулгу – порт для КЮМовцев, а порт на променаде – главный туристический
Сергей Львов полагает, что главная задача порта Кулгу – это дать возможность проводить тренировки детям из Клуба юных моряков, а также принимать маломерные яхты с юными спортсменами.
- Акватория порта Кулгу идеально подходит для детей и молодёжи, использовать её стратегически важно для города. Поэтому перед нами стоит ещё вызов найти средства для строительства нового здания порта Кулгу. Там требуется создать элементарные условия: современный душ, туалеты, комнаты для занятий, тренерская комната. Будем ходатайствовать о больших инвестициях, - говорит член правления Narva Sadam.
Всё же главным туристическим нарвским портом выступает Narva Linna sadam, расположенный по адресу ул.Йыэ, 1-3. Он тоже понемногу приводится в порядок. За последнее время сделана «мелкая инфраструктура», установлен небольшой мобильный офис, где есть необходимые для путешественников удобства: душ, туалет, Wi-Fi. В рамках проекта «30 миль» был установлен новый современный понтон, который не нужно вынимать из реки на зиму, персонал прошёл обучение работе на кране.
- Если мы сумеем в следующем году подать проект в Меру развития портовой инфраструктуры, откуда можно получить до 200 тысяч евро на ремонт боксов здания Йыэ, 3, которые находятся в плохом состоянии, будет очень здорово. Тогда можно будет предлагать гостям расширенный спектр услуг: мелкий ремонт, стирку вещей и прочее.
Но на этот проект потребуется и серьёзный вклад из городского бюджета, поэтому будем смотреть на возможности кредитной нагрузки, - говорит Георгий Игнатов.
Софья Боборенко
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