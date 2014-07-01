Надо читать внимательнее

УправлениеНадо читать внимательнее
Продолжение статьи Право-то он имеет, да кто ж ему даст? читайте ниже:
Нарвский юрист Александр Гамазин, следящий за публикациями СМИ о происходящем в нарвских коридорах власти, сообщил нашей газете о том, что причиной игнорирования закона со стороны руководства горсобрания в Нарве, по его мнению, является еще и неумелое владение группой «Наша Нарва» новой нормой в Законе об организации местного самоуправления.
Александр Гамазин:
- Дело в том, что в 2014 году я разработал несколько поправок в этот закон, относящихся как раз к формированию комиссий с учетом всего спектра представленных в депутатском корпусе групп и партий. И через социал-демократическую фракцию Парламента (конкретно - через Яака Аллика и Евгения Осиновского) эти поправки, пройдя три чтения, 9 декабря 2014 года были приняты.
В частности, ст.47 часть 1-я была дополнена тремя подпунктами, один из которых сейчас гласит дословно: «При формировании состава комиссий volikogu учитывается удельный вес (osakaalu) представителей партий и избирательных союзов».
Боюсь, что наши оппозиционеры не читали ни пояснительной записки при принятии в Рийгикогу этих моих законодательных предложений, ни моих обоснований, направленных в Парламент.
Таким образом Александр Гамазин дал понять, что закон позволяет нарвской оппозиции иметь четвертую часть всех мест в каждой комиссии горсобрания. Всего в комиссиях 120 мест, а «Наша Нарва» из них имеет лишь 3.
Александр Гамазин по просьбе «НГ» пояснил и отсутствующую в новой норме закона ответственность органов самоуправления. Таковой в штрафном понимании действительно нет, но предполагается, что местное самоуправление само основывается, в частности, на принципах «обеспечения в обязательном порядке законных прав и свобод каждого человека в волости и в городе» (ст.3, пункт 2, Закона об организации местного самоуправления) и «соблюдения законов при выполнении своих задач и обязанностей» (пункт 3 той же статьи).
Александр Гамазин:
- Естественно, А.Ефимов - цинично и с ухмылкой - прав, когда советует в случае откровенного нарушения «библии» самоуправления - цитируемого Закона (KoKS) - обращаться в административный суд; а после подачи такой жалобы с той же циничностью заявлять - вот видите, вместо того, чтобы работать в качестве депутатов и сотрудничать с большинством, они судятся с нами... Высказываюсь так остро потому, что именно Ефимов, пользуясь тем, что он единственный юрист в Нарвском горсобрании с высшим магистерским образованием, сумел, например, убедить в прошлом созыве своих однопартийцев в том, что правящее большинство может даже простым голосованием исключить из повестки дня вопрос, включенный на основании закона меньшинством. Этим попираются сам смысл и цель тех правовых норм, которые гарантированы для меньшинства.
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