В планах развития - порт Кулгу, транзитная трасса и ратуша...

Дата публикации: Сегодня, 10:08

Традиционный инфочас для прессы в понедельник провел директор Департамента развития и экономики Нарвской городской управы Георгий Игнатов. Он рассказал о ближайших шагах по развитию Нарвы, связанных с проектной работой.

Георгий Игнатов рассказал, что Программа приграничного сотрудничества «Эстония- Россия» выделила средства только по одному проекту – благоустройство территории порта Кулгу, на который два партнера, Нарва и российский город Сланцы, получат на двоих 500 тысяч евро. Фото: Сергей Башилов

Порт — не только причал, но и зона отдыха

Рассказывая о работах, которые предстоят в порту Кулгу, господин Игнатов отметил, что проект для осуществления реновации уже готов и она ставит своей целью благоустройство территории. Строительство нового здания на месте нынешнего «барака» тоже в планах, но уже по другому проекту.

Георгий Игнатов:

- Весь проект благоустройства территории делался под это будущее сооружение. Мы работаем по Программе приграничного сотрудничества Эстония — Россия, и не все наши начинания получили поддержку, но реновация порта Кулгу была профинансирована. Само сооружение здания не входит в запланированную сумму, а вот дорога вокруг него, освещение и причальная стенка войдут в смету, объём которой составляет 259 тысяч евро.

Игнатов обратил внимание журналистов на то, что развитие порта Кулгу, являющегося зоной отдыха и спорта, содействует малому бизнесу и туризму.

Георгий Игнатов:

- Как показывает опыт, на российской стороне, в Сланцах, всё обстоит похожим образом. Наши соседи точно так же, развивая порт у себя, стремятся дать возможность развиваться при нём малому бизнесу. В Нарве порт Кулгу и речная гавань, управляемые одним целевым учреждением Narva Sadam, тоже имеют в планах создание лодочных станций, организацию отдыха на воде. Нельзя сбрасывать со счетов и деятельность Клуба юных моряков, и создание возможности швартовки яхт для путешествующих туристов.

Транзит пойдет по реконструированной трассе

Говоря о будущей реконструкции проходящей через наш город транзитной трассы, Георгий Игнатов отметил, что на подобные цели государство выделяет местным самоуправлениям в общей сложности 15 миллионов евро.

Георгий Игнатов:

- Мы тоже получим часть от этой суммы. Из бюджетных средств муниципалитета мы сделаем въезд в город с Таллиннского шоссе («отрезок 5» - lõige 5) до улицы Раху. Для реновации улиц Раху и Кересе будут использованы государственные средства. Весь транзитный путь от границы города до таможенного пункта теперь в нашем приоритете. После завершения работ движение транзитного транспорта будет проходить по полностью реконструированным улицам. Что касается «кольца», то, хотя сначала его предполагалось перепроектировать, в итоге сошлись на том, что оно останется в прежнем виде, просто будет отремонтировано.

Быть ли велодорожке, зависит от переговоров

О велосипедной дорожке между Нарва и Нарва-Йыэсуу, о которой до сих пор мечтают жители обоих городов, Игнатов сказал, что до конца этот вопрос пока не решён и предстоят переговоры. То есть проект той части велосипедного пути, что лежит в черте города Нарвы, уже готов и есть финансирование. Договор на строительство будет подписан, дорожка будет построена в течение одного года.

Георгий Игнатов:

- Учитывая то, что мы теперь имеем дело с новой административной единицей, мэр отдал распоряжение подготовить встречу с руководством Нарва-Йыэсуу, чтобы в ходе обсуждений узнать, чем живут и дышат наши соседи. Не секрет, что города Нарва и Нарва-Йыэсуу участвовали в Программе развития больших регионов и каждый имел собственный взгляд на прокладывание велодорожек по своим территориям. Волость, в частности, была против того, чтобы Нарва отчуждала землю под ними, хотя всё это совершенно законная процедура. В планах у нас по-прежнему - согласовать и построить задуманную велосипедную дорожку до Нарва-Йыэсуу, и мы готовы идти в этом деле на компромиссы. А ещё нужно завершить строительство дорожки до автобусной остановки Пеэтерристи. Речь в этом случае идёт о Таллиннском шоссе — там мы просто должны продолжить уже существующую велосипедную дорожку, которая, к слову сказать, пользуется большой популярностью.

Ратушная — «да», Стокгольмская — пока «нет»

Ратушная и прилегающая к ней историческая площадь по-прежнему в планах на полную реконструкцию, которая будет, как сейчас говорят, «концептуальной», то есть, по-простому, существующий архитектурный ансамбль (ратуша и площадь) будет сохранён таким, каким он был изначально. Конечно, в помещениях Ратуши будут современные интерьеры, но внешний облик останется без изменений.

Конкурс на поставку будет объявлен в начале следующего 2018 года, когда, предположительно, уже к январю, будет готов проект, над которым трудится фирма Zoroaster из Ида-Вирумаа. В стороне осталась планировка Стокгольмской площади, на это пока нет средств. Но предполагается, что всё-таки они найдутся; тогда можно будет говорить и о реконструкции этой исторической части Нарвы.

Макет Фёдора Шанцына ждёт помещения

Поиск помещения для макета Старой Нарвы, выполненного Федором Шанцыным, по-прежнему стоит на повестке дня. Объявленный конкурс (а власти искали вариант с арендой минимум на 20 лет), успехом не увенчался. И в ближайшее время депутатам предстоит решать: что выгоднее - аренда помещения или строительство нового здания, в котором и разместился бы макет. Требуется помещение в 200 кв. м, меньшее не подходит — разрезанный на части макет совершенно не годится для экспозиции. А сам мастер уже мечтает выполнить в миниатюре Кренгольм.

Сергей БАШИЛОВ