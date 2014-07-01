Нарвский музей ищет нового директора

Дата публикации: Сегодня, 09:39

Целевое учреждение Narva Muuseum SA наконец-то начало поиски нового директора. В июле нынешнего года члены совета не смогли договориться по этому вопросу. Весь 2017 год из-за денег продолжался конфликт между нынешним руководством музея и депутатами городского собрания Нарвы.

В конфликт пришлось вмешаться министру культуры, который до сих пор продолжает напоминать городским властям, что необходимо заплатить деньги музею.

Однако в своем письме министр напомнил городским властям о взятых на себя обязательствах финансировать музей суммой не менее 429 тыс. евро в год. Из этой суммы город до сих пор не заплатил 70 000 евро, что негативно может сказаться на работе музея в декабре.

Заявки от кандидатов на должность директора Нарвского музея принимаются до 4 декабря на адрес электронной почты вице-канцлера министерства культуры: tarvi.sits@kul.ee