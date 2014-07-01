Дата публикации: Вчера, 14:56

Интересная ситуация складывается в политической жизни Нарвы. Люди, проголосовавшие на муниципальных выборах, ждут от «своего» депутата конкретных действий. Имеют право. И депутат, ими избранный, может и должен действовать во благо своих избирателей. И даже, оказавшись в рядах оппозиции, волей Закона об организации местного самоуправления он все равно может влиять на принятие решений через участие в работе одной из постоянных комиссий. Но в Нарве получается как в известной присказке: право-то он имеет, да кто ж ему даст?

Эти молодые, инициативные и компитентные в своих областях деятельности депутаты фракции "Наша Нарва" остались без мест в постоянных комиссиях городского собрания. Слева-направо: Сергей Горлач, Юрий Рауд, Антон Праткунас, Антс Кутти, Яна Кондрашова.

Большинство всеми силами старается не допустить коллег из стана политических соперников в те органы, которые формирует сообразно собственному видению. И ладно бы речь шла о ключевых постах в управлении и других оплачиваемых должностях — это, как водится, привилегия победителя, в данном случае - центристов. Однако «не свои» депутаты в Нарве вообще отлучены от «штабной работы»: лишь трое депутатов из восьми членов оппозиционной фракции оказались на прошлой сессии горсобрания включенными в состав постоянных комиссий. Хотя право работать в комиссии имеет каждый депутат.

Оправдания этому сродни играм в детской песочнице. Они де плохо вели себя во время предвыборной кампании, как сказал Нарвской студии Радио 4 Владимир Бутузов, не приведя однако примеров плохого поведения. Видимо, просто обиделись и, скорее всего, продолжают вымещать на конкурентах досаду за то, что кандидатуры центристов на должности председателей тех же комиссий (см. НГ № 45) оппозиция прокатила.

А что остается делать далекому от «классовой борьбы» внутри отдельно взятого городского собрания избирателю, отправившему в депутаты Юрия Рауда, Яну Кондрашову, Антона Праткунаса, Сергея Горлача и Антса Кутти? Считать свой выбор ошибкой? А «своих» депутатов слабыми фигурами на политическом поле Нарвы? Но ведь это явно не соответствует действительности, если именно этим людям столько горожан доверили решать судьбу своего города.

Уже слышны намерения оппозиции обратиться в суд. В свою очередь коалиция оправдывается тем, что к председателям комиссий оппозиционеры не подходили с просьбами включить их в ту или иную комиссию. Что уж взять с руководителей комиссий, если даже сам председатель горсобрания Александр Ефимов, как отметил в интервью «НГ» депутат оппозиции Юрий Рауд, отказался, к сожалению, быть гарантом выполнения закона в управляемом им городском собрании?

Юрий Рауд:

- Александр Ефимов не сумел предложить путь реализации нашего права быть членами комиссий, прямо указав на отсутствие в законе ответственности за его невыполнение.

Была бы воля, поставили бы в угол?

Но городское собрание - не школа, где нерадивому ученику или подчиненному можно поставить на вид, можно повоспитывать лишением каких-то привилегий. Здесь все (должны быть!) равны. И помимо унизительного появления на поклон пред очи председателя комиссии (а он еще подумает и посмотрит на ваше поведение!) существует нормальная процедура подачи ходатайства или заявления. И этой процедуре «Наша Нарва» следовала: предварительный список от фракции с желанием каждого из депутатов от оппозиции работать в той или иной комиссии был подан в канцелярию горсобрания и отправлен председателям комиссий. При этом оппозиционеры выбирали комиссии, где хотели бы работать согласно своему профилю, специальности и компетентности.

Отдельные депутаты, например, Юрий Рауд, продублировали свое желание работать в конкретной комиссии еще и личным письмом как на адрес канцелярии, так и председателя комиссии. К слову, Рауд, работавший в прошлом созыве в комиссии по образованию, использовал все возможные способы попадания в ту же комиссию, предложив свою кандидатуру и прямо во время сессии. В зале заседаний Юрий уточнил у госпожи Чертовой, нет ли у руководителя комиссии претензий к его «поведению»? Таковых не оказалось, тем не менее Рауд не значится в нынешнем составе упомянутой комиссии.

Договариваться, а не затягивать процессы

Председатель горсобрания Александр Ефимов, с которым «НГ» общалась на предмет взаимоотношений внутри горсобрания, никаких нарушений закона не видит. Он отмечает, что деятельность оппозиционных депутатов не скована, любой депутат имеет право подать или инициировать проект решения.

- Александр, но что толку подавать и инициировать решения, если голосование за них будет неизбежно проиграно?

- Но я же не могу повлиять на ход голосования! Это личное дело каждого депутата и личное дело фракции. Все их (оппозиции — прим. «НГ») поправки по поводу комиссий были поставлены на голосование. Я, как председатель, слежу за порядком работы горсобрания. У депутатов оппозиционной фракции, на мой взгляд, все не так уж плохо. А если они хотят сотрудничества, то надо уметь договариваться. Договариваться - это значит, разговаривать, а не затягивать процессы. Они выбрали свою линию тактики, показали свое отношение, поэтому правила общения между двумя силами в городском собрании установлены с их стороны. У коалиции с оппозицией разные подходы к деятельности в собрании. Если их задача — щелкнуть нас по носу, то у нас совсем другие цели и приоритеты: принять бюджет, построить важные для города объекты...

В политической культуре Нарва проигрывает

В коротком интервью «НГ» Катри Райк, в свою очередь, сообщила, что член фракцмм Антс Кутти подает обращение в административный суд. Надежда у оппозиции - на то, что суд усмотрит в работе горсобрания нарушение закона и обяжет включить депутатов от оппозиции в состав комиссий. Второе, чего добиваются представители фракции «Наша Нарва» через решение суда — это пропорциональности в составе комиссий, куда представители оппозиции могут предлагать не только депутатов, но и компетентных людей из числа своих активистов.

Говоря о нарвском своеобразии политической культуры и корректности, госпожа Райк сравнивает работу горсобрания с аналогичными структурами в других городах Эстонии, которым Нарва, по ее представлению, пока сильно проигрывает. Необходимость брать фракционные перерывы на заседаниях она поясняет отсутствием возможности обсуждения по тем или иным вопросам в зале заседания.

Эту же мысль поддержал представитель фракции «Наша Нарва» Сергей Горлач. «Фракцию не устраивает, - отметил он в сообщении, разосланном в СМИ, - что центристы не согласовывают с нами своих кандидатов заранее. Это касается как состава городской управы, так и состава комиссий. Из-за этого нашей фракции пришлось брать постоянные фракционные перерывы для возможности обсудить составы комиссий. Правящая фракция поленилась выставить эти списки даже для визуального ознакомления». Тем не менее, отмечает Горлач, при утверждении состава комиссий фракция была готова к сотрудничеству с правящей коалицией.

С надеждой на ...чудо

Силовое давление, даже хочется сказать — подавление - меньшинства большинством ни к чему хорошему, как уже много раз показывала история, не приводит. В раздаваемых СМИ уже после выборов интервью руководители коалиции не раз говорили, что наличие оппозиции необходимо, что оно подстегивает и не дает расслабляться. А на деле желания совместной работы с оппозицией у большинства Нарвского горсобрания пока, к сожалению, не наблюдается.

Людям, отдавшим свои голоса за депутатов избирательного блока «Наша Нарва», оказавшихся в оппозиции, остается надеяться на чудо: на то, что «Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» когда-нибудь договорятся. Возможно, это случится не без участия судей...



Наталья СОБОЛЕВА