+Галерея. Строительные работы привели к археологическим открытиям

Дата публикации: Вчера, 12:51

Во время работ по рытью котлована для установки нового противопожарного резервуара вблизи башни Германа, расположенной на территории Нарвского замка, был обнаружен фундамент деревянной полковой церкви.

Сооружение котлована глубиной 4 метра для нового противопожарного резервуара, занявшего на территории Нарвского замка площадь 10х12 кв.метров,

помогло обнаружить интересные исторические артефакты. Фото: Лолита ВИНИЧУК

Кроме того, строители вскрыли также фундамент гарнизонного учебного корпуса 1840-х годов постройки и обнажили верх очень старой крепостной стены, с которой еще предстоит работать археологам. Церковь Св. Александра Невского, как пояснил директор по науке Нарвского музея Иво Пости, была построена в 1859 году и предназначалась для солдат Печорского 92-го пехотного полка, расквартированного в Нарве.

Когда началась Первая мировая война, полк в августе 1914 года из Нарвы ушел, и соответственно, церковь перестала функционировать, а само здание, начиная с 1920-х годов, постепенно приходило в упадок и окончательно было разрушено во время Второй мировой войны.

На снимке начала прошлого века за строем солдат Печорского пехотного полка видна работавшая для них церковь. Снимок с сайта narva.ee

Однако наибольший интерес для истории и для Нарвского музея, как подчеркнул Иво Пости, представляет вновь обнаруженная крепостная стена, о существовании которой специалисты даже не подозревали – предполагалось, что в этом месте по логике ничего не должно быть. Экскаваторные работы почти завершены – котлован для установки резервуара готов. Теперь слово за археологами, которые, во-первых, тщательно осмотрят извлеченную землю, а во-вторых, займутся стеной, которая гипотетически может относиться к эпохе шведского владычества (1581-1704), а возможно, и к более раннему времени. И только после заключения археологов будет решаться вопрос о бетонировании котлована.

Отметим в заключении, что ведущиеся на территории Нарвского замка археологические работы являются частью проекта «Центр открытий пограничной крепости», поддержанного Европейским фондом регионального развития. Проект этот начался 1 июля 2016 года и продлится до 30 июня 2019-го.



Сергей ТРОХАЧЕВ