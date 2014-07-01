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Задай вопрос руководителю отдела культуры

Дата публикации: Сегодня, 14:44

Задай вопрос руководителю отдела культуры

 

Уважаемы читатели!

В понедельник, 20 ноября встречу с прессой проведет руководитель Отдела культуры Нарвской городской управы Виктория Лутус. У вас есть возможность задать ей вопросы по интересующим вас темам в сфере нарвского образования на нашем сайте www.prospekt.ee. Вопросы принимаются до середины пятницы.

 

Задай вопрос руководителю отдела культуры

 

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