Старый новый мэр и небольшой урок демократии

Дата публикации: Сегодня, 16:34

Прошедшая в среду, 1 ноября, вторая сессия нового созыва городского собрания ознаменовалась выборами городского головы. Особой интриги не случилось, наоборот. Произошло ожидаемое: мэром города тайным голосованием был избран занимавший ранее этот пост Тармо Таммисте.

За Тармо Таммисте проголосовал 21 депутат, а за ректора академии МВД Катри Райк было отдано семь голосов, которыми поддержали своего лидера депутаты оппозиции.

Голосование за мэра: Таммисте или Райк?

Представляя кандидата в кресло мэра от центристской фракции, ее глава Алексей Воронов поставил в заслугу Тармо Таммисте его более чем 15-летний опыт работы в этой должности. Сам Таммисте в своем слове к депутатам обещал продолжить начатые проекты по преображению города, но отметил, что важный вызов видит в том, чтобы определить модели финансирования с 2021 года, когда закончится поддержка со стороны Евросоюза.

Катри Райк отсутствовала на заседании. Как пояснил горсобранию представлявший ее кандидатуру на должность мэра Антс Кутти, госпожа Райк отбыла в очень важную и намеченную задолго до объявления даты заседания командировку. Но она попросила коллегу по оппозиции Антса Кутти зачитать свое обращение к депутатам. В нем госпожа Райк заверила, что не собирается покидать Нар­ву, что она хочет стать мэром Нарвы и намерена приложить все силы, чтобы управление города было честным и прозрачным.

Дуэль ради дуэли

Несмотря на то, что Тармо Таммисте вновь был избран нарвским мэром, кое-что неодобрительное в его адрес прозвучало и на этот раз. Так, в начале заседания о своем резком выпаде месячной давности против мэра напомнил депутатам Алексей Мяги, сообщивший, что та критика возы­мела действие и через две недели после его выступления автобусное расписание появилось даже на тех остановках, где ранее его никогда не было. Напомним, что отсутствие расписания на многих остановках было только частью претензий Мяги к работе Таммисте, а основную суть его речи составляло недовольство частыми командировками мэра.

Другой каплей дегтя стало замечание депутата Юрия Рауда об уменьшении в последние годы бюджета Нарвы, ставшей к тому же, согласно статистическим данным, городом с наименьшим уровнем доходов населения. «Достижениями» местной власти под управлением Таммисте Рауд назвал и отмену штрафных санкций по так называемой «гробовой», и коррупционные дела по незаконным сделкам, которые совершали подчиненные мэра, и ряд сданных объектов, к которым возникали претензии по качеству строительства и эксплуатации.

Лидер центристской фракции Алексей Воронов не остался в долгу, припомнив претенденту на кресло мэра от оппозиции, в частности, что Нарвский колледж ТУ был построен лишь со второй попытки, что вряд ли можно считать успешным примером рачительного хозяйствования и бережливости бюджетных средств. А именно это качество Райк и ее большой опыт в возведении важных для города и страны объектов оппозиция поднимала на щит. Еще Воронов упрекнул Райк в качестве специалистов, выпускаемых Нарвским колледжем, которым она руководила до того, как возглавить Академию МВД. По словам Воронова, половина выпускников не имеет диплома и работает продавцами или нянечками. Так или иначе, в кресло мэра вновь был посажен Тармо Таммисте, но неприятный осадок от перепалки, как говорится, остался.

Тармо Тамисте - новый и он же старый мэр.

Оппозиция путает карты

Главная интрига заседания разыгралась во время голосования за председателей постоянных комиссий и их заместителей. Голосовали в этот раз по-новому - «пакетом» сразу за все кандидатуры, предложенные в состав той или иной комиссии. Набравший наибольшее число голосов кандидат становился председателем, следующий по числу набранных голосов — заместителем. Когда по завершении первого голосования стало понятно, что все идет, как запланировано и центристы отдают большую часть голосов планируемому председателю, а чуть меньшую — планируемому заместителю, оппозиция решила действовать вопреки, чтобы спутать планы большинства. Понимая бесперспективность голосования за собственных кандидатов, оппозиционеры голосовали не за них, а за кого-то из коалиции. Таким образом, чисто арифметически роль главы той или иной комиссии чаще всего отдавалась не тем лицам, которые изначально на нее планировались правящей фракцией.

Так, в стратегической комиссии, где место председателя было заготовлено Елене Пахомовой, оппозиционеры «протащили» на эту роль Ларису Оленину. Председателем комиссии по культуре и спорту они таким же образом выбрали Галину Вологдину, а не Владимира Бутузова, который возглавлял ее ранее. Руководить комиссией по внешнему сотрудничеству оппозиционеры выбрали Елену Каврус, а не планировавшуюся коалицией Анну Коваленко. И председателем комиссии по проектам и развитию избрали Комлову, а не Воронова. Своей удачей оппозиция считает выбор на пост заместителя председателя социальной комиссии Веры Григорьевой.

Иезуитский ход или урок демократии?

Несмотря на то, что многие комментаторы этого события, описанного в электронных СМИ, называют поведение оппозиции несерьезным или даже шутовским, произошедшее нельзя недооценивать. Ведь на самом деле нарвской оппозиции удалось наглядно показать, что даже небольшим числом в городском собрании можно реально влиять на серьезные процессы.

Сами оппозиционеры, предпринявшие такой отчаянный шаг, стоивший им, однако, места в ревизионной комиссии, понимают, как сказал Юрий Рауд в интервью Радио-4, что амбиции потерявших желаемые места в руководстве комиссий должны рано или поздно проявиться. Поэтому оппозиция, чтобы определиться со своими дальнейшими действиями, намерена глубже «копать» законы. Ничего неприличного в своих действиях оппозиция не видит и считает, что обвинять ее не в чем, ведь своим голосованием она поддержала кандидатов коалиции.

У коалиции «все под контролем»

Надо сказать, что коалиция держит удар достойно, делая вид, что ничего страшного не произошло. Во всяком случае в интервью тому же Радио-4 ее лидер Алексей Воронов убеждал в том, что выбор не тех людей — «вопрос не принципиальный, главное, чтобы они работали», а у самой коалиции, по его словам, «все под контролем, все идет согласно нашей предвыборной программе».

Полные составы комиссий определились на сессии, которая состоялась 7 ноября.

Наталья СОБОЛЕВА