Город+Галерея. За два дня границу на «Парусинке» пересекли более тысячи человек
Открытие пешеходного пограничного пункта «Нарва-2», больше известного в народе как «Парусинка», стало долгожданным событием. За первые два дня им воспользовались более тысячи человек.
Напомним, что этот пункт закрылся на реконструкцию в 2015 году и уже в конце года был готов к эксплуатации с эстонской стороны. Однако из-за строительных работ и бюрократических тонкостей открытие КПП с российской стороны затянулось, и жители Кренгольмского района в Нарве и района Парусинки в Ивангороде были вынуждены пользоваться пограничным пунктом «Нарва-1», расположенном на Петровской площади в Нарве.
Теперь, по признанию нарвитян, уже вовсю пользующихся переходом «Нарва-2», им стало намного удобнее и, главное, быстрее пересекать границу. По словам руководителя Нарвского пограничного пункта Юллара Кустала, в первый день «Парусинкой» воспользовались 450 человек, а во второй день – уже 700.
Облегчить и разгрузить
Об этом, как о главной цели, говорил и министр внутренних дел Эстонской Республики Андрес Анвельт, открывая пешеходный пограничный пункт «Нарва-2»:
- На сегодня пунктом пересечения границы «Нарва-1» ежедневно пользуется до трёх тысяч человек. Если мы говорим даже об одной тысяче человек с каждой стороны, то открытие ещё одного пограничного пункта позволит разгрузить основной терминал «Нарва-1», тем самым увеличится пропускная способность для легковых и грузовых машин. Думаю, что без этого ПП «Нарва-2» было довольно-таки трудно, но сейчас ситуация улучшится, - выразил надежду г-н министр.
По оценке министра возможности сотрудничества между пограничными службами Эстонии и России значительно улучшились, а вот вопросы политического уровня следует оставить Таллинну и Москве.
- Главное, чтобы людям на бытовом уровне было бы удобно. Это даже выше политики, - заключил Андрес Анвельт.
Министр также отметил, что вблизи Нарвы требуется ещё один транзитный пункт для пересечения границы большегрузным транспортом, чтобы освободить городские улицы.
- Однако, это следующий шаг очень далекого будущего, - уточнил г-н Анвельт. - Он зависит не только от эстонской стороны, но и от российской, а также от возможностей ЕС, такие проекты делаются, как минимум, трехсторонними, словом, есть о чём подумать.
«Парусинка» только для пешеходов
Вновь открытый пункт пропуска «Нарва-2» в зимнее время работает с 7:00 до 19:00, в летнее время с 8:00 до 19:00. Согласно межправительственному договору он предназначен только для пешеходов, являющихся гражданами Эстонской Республики и Российской Федерации и постоянными жителями этих стран (имеющих постоянный или временный вид на жительство). Руководитель Нарвского пограничного пункта Юллар Кустала уточнил, что данный пункт пропуска предназначен, прежде всего, для местных жителей, желающих пересечь границу пешком. Однако теперь, в отличие от правил, действовавших до реконструкции, пунктом могут воспользоваться граждане ЭР и РФ, кто не проживает постоянно на территории Нарвы и Ивангорода.
Это значит, что жители третьих государств по-прежнему должны пользоваться транзитным пограничным пунктом «Нарва-1», что расположен на Петровской площади эстонского приграничного города. Прямо в день открытия на «другую сторону» желала попасть пара горожан, один супруг имел российское гражданство, другой – украинское. К сожалению, гражданину Украины было отказано в пересечении границы на пункте «Нарва-2».
Товары для личного пользования
Ранее пересекать «Парусинку» можно было только с небольшой сумкой, поскольку пункт не был оснащён таможенным контролем. Теперь контроль существует, однако, как и раньше, нельзя провозить товары, подлежащие декларированию, проинформировал руководитель Нарвского таможенного пункта Вольдемар Линно. Все товары в количестве, предполагающем коммерческие цели, должны быть задекларированы на ПП «Нарва-1». Другими словами, человек может пройти с чемоданом, содержащим личные вещи, но есть вероятность, что он будет подвергнут таможенному контролю.
Антс Кутти, заместитель руководителя таможенного отдела, поясняет:
- В целом действуют те же правила, что и до закрытия на реновацию. Проносить можно товары личного пользования, в отношении которых не требуется заполнять декларацию. Табачные и спиртные изделия можно проносить по правилам, действующим для всех пунктов: при первых двух пересечениях границы в календарный месяц по две пачки сигарет и один литр крепкого алкоголя в месяц. Пищевые продукты для личного пользования проносить можно, но в количествах, исключающих их коммерческое использование. Мясо-молочные продукты переносить через границу запрещено.
Также стоит учесть, что если человек пытается пронести третий раз сигареты или второй раз алкоголь и задекларировать этот товар, то всё равно этот случай будет зафиксирован как нарушение действующих правил, и к нарушителю будут применены предусмотренные законом санкции (штраф), уточнил господин Линно.
Велосипед – тоже транспорт
Пока пересечь границу с велосипедом на погранпункте «Нарва-2» нельзя.
Хотя, согласился министр Анвельт, есть о чем подумать: велосипед – модный и популярный вид транспорта, и было бы разумным создать возможность пересекать «Парусинку» на нем. По крайней мере, с эстонской стороны никаких препятствия к этому нет, заверили нас пограничники, а вот с российской стороны такая возможность пока не предусмотрена.
Почти миллион евро
Реновация пограничного пункта «Нарва-2», прежде всего, затронула сам мост, на нём была возведена галерея, также была установлена система видеонаблюдения, обновлен терминал, созданы условия для пересечения границы людьми с физическими недостатками. С российской стороны вместо пешеходного пункта пропуска «Ивангород» возведен абсолютно новый терминал пограничного контроля. Также в новом пункте пропуска установлена комплексная охранная система, построены наружные инженерные сети и укреплена набережная.
Стоимость реконструкции пограничного пункта «Нарва-2» и пешеходного моста составила 957 000 евро. Финансовую помощь в обустройстве инфраструктуры оказал Евросоюз по Программе приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства. С эстонской стороны партнером было Министерство внутренних дел, с российской Росгранстрой — федеральное государственное учреждение по строительству и эксплуатации объектов Росграницы.
Софья Боборенко
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