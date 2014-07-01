В городской управе Нарвы - новый вице-мэр. Беспартийный

ГородВ городской управе Нарвы - новый вице-мэр. Беспартийный
Нарвская городская управа обновилась. Депутаты уволили одного вице-мэра и утвердили новый состав городской управы.
Новый вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству - нарвитянин Алексей Евграфов. Фото: Софья Боборенко
Сэкономят до 30 тысяч в год
На состоявшемся 7 ноября заседании городского собрания депутаты продолжали заниматься в основном организационными вопросами.
В частности, была принята отставка предыдущего состава Нарвской городской управы и утверждена структура и состав нового. Ранее оппозиция критиковала управу за то, что её члены фактически дублируют работу глав городских департаментов.
Большинством голосов (25) было решено, что теперь Нарвская городская управа будет состоять из 5 человек: мэр города, вице-мэр и 3 члена управы. Ликвидация одного поста вице-мэра сэкономит городскому бюджету до 30 тысяч евро в год, заявлял ранее глава центристской фракции Алексей Воронов.
Знакомьтесь: Алексей Евграфов
На пост вице-мэра утвердили кандидатуру Алексея Евграфова, который будет курировать работу Департамента городского хозяйства. По словам вновь избранного мэра города Тармо Таммисте, он предложил эту должность Алексею сразу после того, как занял свою должность. Господин Евграфов отметил, что долго думал (по его словам - целую неделю), прежде чем дал согласие занять это место.
Нарвитянин и бизнесмен Алексей Евграфов (37) является лицом совершенно новым для большинства горожан. Алексей закончил Пяхклимяэскую гимназию, потом получил высшее образование в Таллиннском педагогическом институте по специальности “административное управление”. После этого работал в Нарве: пять лет руководил гостиницей “Ингер”, потом два года работал в компании Elion руководителем отдела, после этого уже восьмой год выступает как частное лицо-предприниматель, при этом сфера деятельности его фирм довольно широка - от помощи безработным до производства байковых одеял.
Сейчас, заняв место вице-мэра, он будет вынужден покинуть правления всех фирм, но может оставаться собственником.
Одним из принципиальных условий согласия стать вице-мэром для Алексея было сохранение статуса беспартийности.
Вакансия вице-мэра по городскому хозяйству оставалась вакантной после того, как её покинул Максим Волков в 2015 году. Учитывая предысторию данной должности (а нарвитяне, конечно, помнят, что некоторые вице-мэры уходили со скандалом), журналисты поинтересовались, не испытывает ли г-н Евграфов вполне понятного опасения?
- Именно поэтому я долго сомневался. Я хотел получить определенные гарантии, что мы сможем работать вместе на благо города, делать позитивные вещи, осуществлять запланированное. Вопрос больной, но я надеюсь, что возвращаться к нему не придется. Я готов работать как с коалицией, так и с оппозицией, хотел бы конструктивного диалога, - ответил он.
По оценке Алексея Евграфова, его первой задачей станет просто войти в курс дела.
- Вице-мэра по городскому хозяйству не было уже давно, поэтому надо понять, на какой стадии находятся дела, и после этого браться за работу, - поделился он ближайшими планами.
По его мнению, в первую очередь необходимо навести порядок с проведением городских конкурсов, есть проекты, которые требуют скорейшего завершения, (ремонт ДК “Ругодив”), а также в планах заняться новыми строительными проектами, например, спорткомплекса.
Члены бывшие и нынешние
Другими членами гор- управы стали нынешняя заведующая отделом культуры Виктория Лутус, глава финансового департамента Елена Голубева и главврач Нарвы Андрей Антонов.
Нынешний вице-мэр Нарвы по социальным вопросам Татьяна Пацановская возглавит Социальный департамент, объяснил мэр. За исполнение обязанностей члена управы В. Лутус и Е.Голубева будут получать по 174 евро компенсации, а А. Антонов - 694 евро.
Вячеслав Коновалов и Татьяна Пацановская были освобождены от обязанностей членов городской управы и должности вице-мэров. Т. Пацановская получит компенсацию за 20 дней неиспользованного отпуска, а В. Коновалов - за 17 дней отпуска плюс компенсацию в размере полуторамесячной заработной платы. Депутат Катри Райк поблагодарила Вячеслава Коновалова за его работу на посту вице-мэра по вопросам образования, отметив его вклад в развитие города.
Не один, а два заместителя
Также было решено назначить заместителям председателя Нарвского городского собрания Ларисе Олениной и Елене Пахомовой за выполнение функций заместителя председателя ставку компенсации, которая составляет 25% ставки заработной платы председателя городского собрания, то есть 750 евро.
Какой быть госгимназии в Нарве?
Последним вопросом на сессии городского собрания стала информация о соглашении между Министерством образования и науки и городом Нарвой. В каком виде и на каких условиях будет создаваться государственная гимназия в нашем городе, читайте в следующем выпуске нашей газеты.
Софья Боборенко
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