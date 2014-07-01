Галина Вологдина подала в отставку

Дата публикации: Сегодня, 13:04

Как сообщает rus.err.ee, в конце прошлой недели многолетний руководитель Нарвского социального департамента Галина Вологдина ушла в отставку.

Свое решение Вологдина аргументировала желанием работать депутатом в Нарвском городском собрании.

В настоящее время обязанности директора социального департамента исполняет вице-мэр Нарвы Татьяна Пацановская.

Галина Вологдина (68) руководила работой социального департамента более десяти лет - с января 2007 года. До этого 21 год она работала в пенсионном департаменте Нарвы.

На состоявшихся 15 октября муниципальных выборах она баллотировалась в Нарве в списке Центристской партии, получила 384 голоса и прошла в горсобрание.

Нынешние муниципальные выборы стали для нее уже пятыми. Предыдущие четыре раза Галина Вологдина также неизменно избиралась депутатом.

ERR