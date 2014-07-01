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Новым мэром Нарвы стал старый мэр

Дата публикации: Сегодня, 19:57

Новым мэром Нарвы стал старый мэр

 

Прошедшая в среду, 1 ноября, вторая сессия нового созыва городского собрания ознаменовалась выборами городского головы. Особой интриги не случилось, наоборот. Произошло ожидаемое: мэром города тайным голосованием был избран занимавший ранее этот пост Тармо Таммисте.

За Тармо Таммисте проголосовал 21 депутат, а за ректора академии МВД Катри Райк было отдано семь голосов, которыми поддержали своего лидера депутаты оппозиции.

 

Новым мэром Нарвы стал старый мэр

 

Представляя кандидата в кресло мэра от центристской фракции, ее глава Алексей Воронов поставил в заслугу Тармо Таммисте его более чем 15-летний опыт работы в этой должности. Сам Таммисте в своем слове к депутатам обещал продолжить начатые проекты по преображению города, но отметил, что важный вызов видит в том, чтобы определить модели финансирования после 2021 года, когда закончится поддержка со стороны Евросоюза.

 

Новым мэром Нарвы стал старый мэр

 

Катри Райк отсутствовала на заседании. Как пояснил горсобранию представлявший ее кандидатуру на должность мэра Антс Кутти, госпожа Райк отбыла в очень важную и намеченную задолго до объявления даты заседания командировку. Но она попросила коллегу по оппозиции Антса Кутти зачитать свое обращение к депутатам. В нем госпожа Райк заверила, что не собирается покидать Нарву, что она хочет стать мэром Нарвы и намерена приложить все силы, чтобы управление города было честным и прозрачным.

 

Наталья СОБОЛЕВА

 

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