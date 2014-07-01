Неправильно припаркованным автомобилям грозит эвакуация

Город / Среда обитанияНеправильно припаркованным автомобилям грозит эвакуация
Парковка на Петровской площади в Нарве с 23.00 до 7.00 запрещена. Однако водители массово нарушают этот запрет. Городские власти вместе с представителями полиции проводят рейды. В планах городских властей - применить эвакуацию автомобилей, припаркованных с нарушением правил.
В прошлом году новогодние праздники проходили «между» припаркованными автомобилями. В этом году власти намерены очистить Петровскую площадь от машин.
407 штрафов с начала года
Два рейда на Петровской площади прошли совсем недавно. В ходе первого было выписано 37 штрафов за ночь, в ходе последующего рейда через полторы недели – нашлось 20 нарушителей. Сумма штрафа – невелика, всего 20 евро. Может быть, поэтому большинство автовладельцев оплачивает штрафы беспрекословно, не желая доводить дело до судебного исполнителя.
По словам главного специалиста по охране правопорядка Службы надзора Дмитрия Дьякова, за 2017 год всего по городу было выписано 407 штрафов за нарушение ПДД (остановка, стоянка на территории Нарвы).
3 и 31 декабря Петровская площадь должна быть свободна
Уже через месяц, 3 декабря, планируется праздник зажжения Первой свечи адвента, который в Нарве традиционно проходит на Петровской площади. Затем последует празднование Нового года, официальная часть праздника также состоится на центральной площади Нарвы. Дмитрий Дьяков напомнил, что в прошлом году праздники пришлось проводить «среди припаркованных машин», владельцы которых не потрудились убрать их с Петровской площади, “что не очень хорошо”.
Дмитрий Дьяков: Просим водителей внимательно следить за временными знаками. В ночь перед публичными мероприятиями мы совместно с полицией будем эвакуировать припаркованные на площади машины. Оставленные транспортные средства будем увозить на охраняемую стоянку, расходы на эвакуацию и стоянку будет нести собственник автомобиля.
Иными словами, с 23 часов в ночь на 3 и на 31 декабря Петровская площадь должна быть пуста и готова к проведению массовых публичных мероприятий. С 7 утра будет действовать полный запрет на въезд на территорию площади.
Расходы на принудительную эвакуацию составляют примерно 30-40 евро, плюс стоимость каждого дня нахождения машины на платной стоянке (Тиймана, 3), установленная Постановлением Министерства экономики и коммуникаций.
Как в Пярну и Нарва-Йыэсуу
Ситуация с введением платной парковки на Петровской площади обсуждается уже не первый год, но этим летом были сделаны первые шаги. Наша газета подробно писала о том, что город и 5 квартирных товариществ предварительно договорились закрыть въезд на территорию внутренних дворов (г-н Дьяков назвал её Salmeaed) шлагбаумом со стороны улиц Мальми и Пушкина.
Дмитрий Дьяков: Ситуация сейчас на стадии составления договора, после его подписания будем заниматься проектированием. После того, как будет реализован проект по закрытию квартала Salmeaed, приступим к подготовке и внедрению платной парковки на Петровской площади, иначе машины заполонят частные дворы, и мы будем иметь от этих мер большой отрицательный эффект.
Говорить об условиях платной парковки пока рано, считает г-н Дьяков, на городское собрание документ ещё не выносился, однако возможно, что Нарва последует примеру Нарва- Йыэсуу и купит у Пярну готовое решение, т.е. программу для организации платной парковки.
Эвакуация началась
Городской чиновник отметил, что в октябре было проведено несколько эвакуаций брошенных и непригодных к эксплуатации транспортных средств. В частности, на территорию муниципального предприятия было вывезено 4 автомобиля от парковки у ДК «Ругодив» и гостиницы «Нарва». Машины стояли длительное время, занимали ценные парковочные места, мешали уборке. Оказалось, что они не зарегистрированы в Эстонии, данных о владельцах этих машин у города нет, поэтому пришлось обратиться в полицию за установлением личностей собственников.
Если хозяин не заберёт свою собственность, то спустя год её можно утилизировать и вырученные деньги направить в бюджет города Нарвы. Эта сумма может составить примерно 200 евро, что с лихвой покрывает расходы на эвакуацию. Ещё один автомобиль был эвакуирован с территории КТ (на ул. Уускюла), на очереди – автомобиль, стоящий на ул. Раху.
Дайте чистить улицы!
Приближается время года, когда необходимо будет чистить снег и убирать улицы. Дмитрий Дьяков призвал водителей обращать внимание на знаки, запрещающие парковку на улицах в определенные (четные или нечётные) дни.
Дмитрий Дьяков: Нарушая эти запреты, автомобилисты существенно затрудняют уборку городских территорий, потом нам приходится обзванивать людей в частном порядке, просить убрать транспортное средство или даже выписывать штраф, что, на самом деле, вовсе не является нашей целью.
Софья Боборенко
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