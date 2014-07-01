Задай вопрос консулу США

Дата публикации: Сегодня, 09:58

Посольство США приглашает всех желающих на очередную встречу консула США с жителями города. Встреча состоится на русском языке.

В понедельник, 6 ноября в 15:00, в Американском центре Нарвской центральной библиотеки консул Карло Боэм расскажет о своей работе в консульском отделе, о туристических и иммиграционных визах, о программе безвизового режима (ESTA), о лотерее зеленых карт и услугах оказываемых американским гражданам живущим в Эстонии, а также ответит на вопросы, связанные с этими и другими консульскими вопросами на русском или английском языке.

В тот же вечер, в 17:00 в рамках ежемесячных показов фильмов в Американском центре, Карло Боэм представит классический американский фильм Майкла Андерсона «Вокруг света за 80 дней» (1956 г.) в конференц-зале Нарвской центральной библиотеки (ул. Мальми 8 на первом этаже). Фильм будет показан на английском языке с русскими субтитрами. Показ бесплатный.

Нарвская центральная библиотека