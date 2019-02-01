+Галерея. Смена власти в Нарве не состоялась: Ирина Янович и Алексей Евграфов продолжают возглавлять город

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Внеочередная сессия Нарвского городского собрания вызвала повышенный интерес у представителей СМИ – журналистов пришло чуть ли не столько же, сколько и депутатов. И не мудрено, ведь в повестке дня значились два вопроса, способных резко поменять политическую ситуацию в городе : вотум недоверия председателю горсобрания и выборы мэра.

8 апреля 22-мя голосами Алексей Евграфов был выбран новым мэром Нарвы.

Вотум провалился

Первым вопросом внеочередной сессии Нарвского горсобрания 8 апреля значилось выражение недоверия председателю горсобрания Ирине Янович, которую оппозиция обвиняет в систематическом нарушении протокола, а также в нарушении процедуры выражения вотума недоверия бывшему мэру Т. Таммисте. Ирина Янович заявила, что может дать ответ по каждому из пунктов обвинения, однако останавливаться на этом не стала, по самой же ситуации с вотумом еще до голосования она высказалась следующим образом:

- Я стихи читать не буду, могу спеть, но тоже не буду, - сказала она, очевидно, намекая на недавнее цитирование сказки Корнея Чуковского "Тараканище" бывшим мэром, который был вынужден уйти с поста именно по причине недоверия со стороны народных избранников.

Ранее оппозиция, включающая в себя семерых депутатов, давал понять, что у нее есть шанс привлечь на свою сторону дополнительный ресурс:

например, тех народных избранников, которые не входят ни в одну фракцию, а, возможно, и на некоторых депутатов из фракции «Кодулинн Нарва». Тем не менее, совершенно предсказуемо за выражение вотума недоверия проголосовали всего 9 депутатов: шестеро присутствовавших в зале представителей фракции «Наша Нарва», а также внефракционные депутаты Сергей Горлач, Тармо Таммисте и Михаил Стальнухин. Против проголосовало 20 депутатов правящей коалиции, сама Янович воздержалась от голосования. Напомним, чтобы вотум состоялся, необходимо было набрать 16 голосов "за".

Выборы мэра: без сюрпризов

Выборы нового мэра прошли ещё более буднично. Никаких тебе сюрпризов, посетовали журналисты. Как известно, кандидат на пост градоначальника был заявлен только один – Алексей Евграфов, получивший благословение правящей на данный момент фракции «Кодулинн Нарва». Голосование по кандидатуре было тайным, но никакой интриги снова не произошло: в избирательную урну поступило 22 бюллетеня, из них 22 голоса было отдано за Евграфова, испорченных или недействительных бюллетеней не было. Таким образом, правящие депутаты показали, что они едины, и отсутствие бывшего председателя фракции (и, как считается, теневого хозяина города) Алексея Воронова не влияет на их сплоченность.

Оппозиция и два нефракционных депутата, М. Стальнухин и Т. Таммисте, проигнорировали тайное голосование, отказавшись даже брать бюллетени.

Председатель оппозиционной фракции «Наша Нарва» Яна Кондрашова пояснила нашему изданию, что её коллеги не считают кандидатуру Евграфова недостойной, однако остаются при мнении, что предыдущий мэр был снят с должности с нарушением процедуры, то есть незаконно.

- Фракция приняла решение устраниться от голосования по этому вопросу. В пятницу я подала заявление в прокуратуру с перечнем нарушений и описанием событий предыдущих заседаний, - сказала она, добавив, что трудовое законодательство не подразумевает восстановления на рабочем месте, поэтому оппозиция рассматривала по должности мэра свои варианты.

- У нас есть несколько достойных персон, но такие переговоры не ведутся слишком быстро. Первоначально мы намеревались, возможно, даже представить своего кандидата на сессии 25 апреля, но вопрос перенесли, поэтому из принципа разумности мы решили устраниться. Это их игра, пусть играют, - добавила Кондрашова.

Программа нового мэра: дороги плюс...

К сожалению, Нарва не доросла ещё до того, чтобы кандидат в мэры публично представлял бы свое видение развития города и программу действий до того, как будет принято решение о его назначении. Алексей Евграфов поделился соображениями о ближайших задачах уже после официальных поздравлений с новой должностью. Новый мэр планирует ликвидировать должность вице-мэра, так как собирается и впредь выполнять эти обязанности сам. Также предполагаются кадровые изменения в мэрии. Новый состав горуправы Евграфов планирует представить на одобрение депутатам на следующей сессии, 25 апреля.

Блиц-интервью

Намерен восстановить работу по «Культурной столице» и обновить горуправу

- Какую задачу на посту мэра Вы считаете первоочередной?

- Первоначально займусь новой структурой управы, но первым шагом, буквально на этой неделе, станет формирование новой рабочей группы, которая продолжит составление заявки от Нарвы на титул Культурной столицы 2024. За основу будет взята проделанная ранее работа компанией Shiftworks, но будем привлекать к работе и другие группы и учреждения. Но самое главное, мы должны сохранить тот огромный объем работы, который был сделан на первом этапе, приумножить его, подготовить план культурной стратегии Нарвы.

- Какие изменения планируются в структуре городской исполнительной власти?

- Будем изменять структуру таким образом, чтобы сделать её работу более эффективной. Это касается пересмотра индивидуальных нагрузок — у кого она больше, у кого - меньше, какую работу можно было бы объединить. Cамая главная задача, которая стоит перед нами - поднять зарплату таким образом, чтобы она стала конкурентоспособна, чтобы мы могли иметь возможность как искать новых специалистов, так и благодарить за работу тех, кто трудится сейчас. Это не будет означать изменения числа департаментов, но некоторые структурные изменения в отношении отделов вполне возможны.

Например, создание транспортного отдела, куда бы вошли все водители департаментов.

- Вы говорите «мы», рассказывая о ближайших планах. Кто эти «мы»?

- Я спортсмен, волейболист, и всегда играл в команде. Для меня команда – это члены управы, все руководители департаментов, все специалисты и чиновники – все те, кто работают на благо города. Также мы понимаем, что формированием бюджета и направлением развития города занимается городское собрание, поэтому должен быть плотный контакт с депутатами. Я подчеркиваю, что как полтора года назад, когда я приходил на работу вице-мэра, так и сейчас, я готов общаться со всеми, в том числе, и с оппозицией. Так как я являюсь кандидатом от фракции «Кодулинн Нарва», значит, я разделяю те идеи о развитии города, которые они имеют. Мы постоянно общаемся по рабочим вопросам, и ни разу не было такого, чтобы мы не пришли к консенсусу.

- Вы заявили порталу rus.err.ee, что будете бороться с коррупцией в Нарве. Как?

- Это не совсем так, мои слова несколько исказили. Я говорил, что имидж города сильно пострадал из-за коррупционных скандалов, поэтому необходимо восстанавливать то позитивное, что Нарва показала в прошлом году, необходимо сохранить и приумножить те культурные события, благодаря которым город получил так много положительных отзывов. У нас есть мысли по созданию новых мероприятий.

- Какие ещё стратегические задачи Вы перед собой ставите?

- Я продолжу заниматься развитием городской инфраструктуры, однозначно - будем делать упор на детские учреждения, возможно, задумаемся о строительстве нового детского сада.

- Какое сейчас самое проблемное место в Нарве?

- Для меня это - недоверие горожан. Насколько хорошо было в прошлом году, настолько плохо сейчас по вине этих скандалов. Это отражается на отношении ко всему горуправлению, люди ведь не разделяют городское собрание и городскую управу. А если говорить по инфраструктурным объектам - что людей волнует? Зимой снег, летом – дороги. Сейчас, к слову, ждем открытия асфальтовых заводов; сразу же начнем ремонт дорожного покрытия.

Новый мэр не планирует закрывать муниципальную газету и, несмотря на новую должность – политическую по своей сути – пока не собирается вступать ни в какую партию. Может, просто нет подходящей? - пошутили журналисты.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко