Алексей Евграфов пообещал бороться с коррупцией в Нарве

Кандидат в мэры Нарвы Алексей Евграфов пообещал в случае избрания бороться с коррупцией в органах власти приграничного города.

"Говорить, что я приду и все станет хорошо, было бы самонадеянным. Но работу в этом направлении мы будем вести, это факт", - сказал Евграфов в понедельник в телефонном интервью утренней телепередаче "Кофе+".

Евграфов признал, что недавние задержания в Нарве нескольких человек по подозрению в коррупционных преступлениях, включая бывшего лидера имеющей большинство в горсобрании фракции Kodulinn Narva Алексея Воронова, негативно сказались на репутации города.

"Хорошего сказать нечего. Прошлым летом и весной Нарва была на волне успеха, но эта зима охладила эти позитивные новости. Сейчас наша задача в том, чтобы максимально быстро вернуть Нарве положительный имидж", - сказал кандидат в мэры города.

Сокращения чиновников

Евграфов подтвердил, что в случае избрания его первым шагом на посту мэра станет изменение структуры горуправы, часть работников которой будут сокращены.

"Самые первые изменения, которые будут сделаны в ближайшее время - это реструктуризация для поднятия зарплат специалистам и чиновникам в городской управе. К сожалению, они давно не поднимались и остаются ниже средней по стране. Для поднятия эффективности необходимо пересмотреть рабочие обязанности и зарплаты специалистов", - пояснил он цель планируемых преобразований.

"Работников в управе очень много, мы пересматриваем структуру, перераспределяем обязанности. Какие-то должности будут сокращены, какие-то обязанности будут переданы другим специалистам. На этой неделе мы закончим работу над структурой и скоро вынесем ее на обсуждение", - добавил он.

Нарвское горсобрание соберется 8 апреля на внеочередную сессию для выборов мэра. Предыдущий градоначальник Тармо Таммисте был отправлен в отставку 15 марта, с тех пор его обязанности исполняет нынешний вице-мэр Алексей Евграфов. Кандидатом в мэры Евграфова выдвинула фракция Kodulinn Narva.

Причиной перестановок стал конфликт между депутатами Нарвского горсобрания, ранее входившими в Центристскую партию, с центральным аппаратом партии. В результате конфликта эти депутаты вышли из рядов центристов и образовали независимую фракцию в горсобрании под названием Kodulinn Narva. Ее лидером был Алексей Воронов, задержанный в конце марта по подозрению в коррупции и позднее арестованный на два месяца по ходатайству прокуратуры. Место председателя фракции пока остается вакантным.

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